ETV Bharat / politics

সময়ের আগেই শেষ শুনানি! 6.25 লক্ষ গরহাজির, অনুপস্থিতির নিরিখে শীর্ষে কোন জেলা?

কমিশন সূত্রের খবর, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ সংক্রান্ত শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যেই এই বিপুল গরহাজিরা।

state election commission
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: আনুষ্ঠানিকভাবে শুনানির শেষ দিন আগামিকাল 14 ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তার আগেই কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে সব শুনানি প্রক্রিয়া। আর কমিশনের সেই পরিসংখ্যানেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নোটিশ ইস্যু করা সত্ত্বেও প্রায় ৬.২৫ লক্ষ মানুষ শুনানিতে হাজির হননি। কমিশনের অন্দরেই এই বিপুল অনুপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ।

কমিশন সূত্রের খবর, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ সংক্রান্ত শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যেই এই বিপুল গরহাজিরা। এর মধ্যে সর্বাধিক অনুপস্থিতির ঘটনা ঘটেছে উত্তর কলকাতায়। ভোটার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় যাচাই প্রক্রিয়াও সেখানে তুলনামূলক জটিল হয়ে উঠেছিল বলে দাবি কমিশনের একাংশের।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবি, এই ৬.২৫ লক্ষ অনুপস্থিতির মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মতো ‘অবৈধ ভোটার’ থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। যদিও এই সংখ্যা চূড়ান্ত নয়, তারতম্য হতে পারে বলেই জানানো হয়েছে। তবে সংখ্যাটা যে অল্প নয়, তা মানছেন কমিশনের কর্তারা। শুনানিতে হাজিরা না দেওয়ায় তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় অসংগতি, প্রয়োজনীয় নথির অভাব বা পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই বহু ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করলে সমস্যা মেটানো যেত। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ হাজির না হওয়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

কমিশন অবশ্য স্পষ্ট করেছে, যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে, তাঁদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কারণ দর্শিয়ে নোটিশ পাঠানো হবে। প্রয়োজনে পুনরায় আবেদন করার সুযোগও থাকবে। তবে এত বড় সংখ্যক গরহাজিরা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনিক চাপ যে বাড়িয়ে দিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই৷ ভোটের মুখে এই পরিসংখ্যান রাজনৈতিক মহলেও কৌতূহল বাড়িয়েছে। উত্তর কলকাতায় কেন এত বেশি অনুপস্থিতি, তা নিয়েই এখন শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। এর আগে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন পর্বের পর প্রায় 58 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল৷

আরও পড়ুন

TAGGED:

SIR
WEST BENGAL
লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
100 PERCENT HEARING COMPLETED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.