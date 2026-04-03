ভোটার তালিকায় নাম নেই প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের

ভোটার তালিকায় নাম নেই প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের
পূর্ব বর্ধমানের মেমারির ঘটনা৷ যাঁর নাম বাদ গিয়েছে, তাঁর নাম মহম্মদ মতিন৷ তাঁর স্ত্রীর নামও নেই ভোটার তালিকায়৷
Published : April 3, 2026 at 9:42 PM IST
মেমারি (পূর্ব বর্ধমান), 3 এপ্রিল: দীর্ঘদিন বিডিও-র পদ সামলেছেন। সামলেছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদও। ভোটার তালিকায় তাঁর ছেলের নাম আছে। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর ছেলে ফার্স্ট পোলিং-এর দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু এরপরেও ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ মতিনের। বিষয়টি জানার পরেই রীতিমতো মুষড়ে পড়েছেন মহম্মদ মতিন। শুধু মহম্মদ মতিন নন, তাঁর বাড়ি যে জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে, সেখানে প্রায় 1757 জনের নাম বাদ গিয়েছে। যা নিয়ে সরব হয়েছেন গ্রামবাসী থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব।
মহম্মদ মতিন ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মজীবনে বিডিও, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি সামলেছেন। তাঁর হাত ধরে একাধিক ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। অথচ আজ ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ গিয়েছে। SIR-এর শুনানিতে হাজিরা দিয়ে তিনি তাঁর পাসপোর্ট, পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র জমাও দেন। তার পরও নাম ওঠেনি ভোটার তালিকায়৷
মহম্মদ মতিনের ছেলে পেশায় প্রাথমিক স্কুলের মহম্মদ আসিফ বলেন, ‘‘ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মেনে আমি নির্বাচনে ফাস্ট পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছি। দুঃখের বিষয় আমি ইলেকশন ডিউটি করব৷ কিন্তু আমার বাবার ভোটার তালিকায় নাম নেই। অথচ আমার বাবা ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 2010 সালে বাবা হুগলি জেলা থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন অবসর নেন৷ তারপর তিনি এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে বর্ধমান পুরসভাতে ছিলেন। উনি আগে বিডিও ছিলেন। আগে তিনি একাধিকবার নির্বাচনের দায়িত্বও ছিলেন। উনি কর্মজীবনে নিখুঁত ভাবে কাজ করে গিয়েছেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অথচ আজ ভোটার তালিকায় তার নাম নেই। এটা খুবই দুঃখজনক। তাই গ্রামবাসীরাও বলছেন, আজ যদি তাঁর নাম ভোটার তালিকায় না-থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের নাম তো বাদ যাবেই। এমনিতেই উনি অসুস্থ। এরপর নাম বাদ যাওয়ায় ভারতীয় নাগরিকত্ব হারাতে পারেন, এই ভেবে তিনি আরও টেনশনে পড়ে গিয়েছেন। আমার মা রেজিনা বেগমেরও নাম আসেনি। কাকিমার নামও আসেনি। নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ স্বচ্ছতা মেনে যেন তাঁরা কাজ করেন।’’
প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ মতিন বলেন, ‘‘বর্ধমান জেলার ময়নাগ্রামেই আমার জন্ম। হুগলির ইটাচোনা কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স পাশ করি। পরবর্তীকালে পরীক্ষায় পাশ করে মুর্শিদাবাদ জেলাতে বিডিও হই। একাধিকবার নির্বাচন পরিচালনা করেছি। বহু মানুষের আমি ভোটার তালিকায় নাম তোলাতে সাহায্য করেছি। আজ আমারই ভোটার তালিকায় নাম নেই। SIR-এর শুনানিতে আমি হাজির ছিলাম। সেখানে পাসপোর্ট থেকে আমার পেনশনের কাগজ দিই। পরে দেখি বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে আমার নাম। কিন্তু এরপরেও যদি নাম না আসে তার থেকে দুঃখজনক আর কী হতে পারে।’’
জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শাহজাহান মণ্ডল বলেন, ‘‘অনেকেরই নাম বাদ গিয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামের প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সহ তাঁর পরিবারের কয়েকজনের নাম বাদ গিয়েছে। বিজেপির কথা মতো নির্বাচন কমিশন নাম বাদ দিয়ে যাচ্ছে। আসলে যেখানে যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট বেশি আছে, সেই গ্রামগুলোকেই টার্গেট করা হয়েছে। এই জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের 21টি বুথের 1757 জন মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে সাতশো জন সংখ্যালঘু ভোটার আছেন। এর বিরুদ্ধেই তো দেশ জুড়ে লড়াই চলছে।’’