আর কোনও নাম বাদ যাবে না-তো ! খসড়া তালিকার পর মমতার 'মাথাব্যাথা' SIR শুনানি
এসআইআর-এর শুনানির সময় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাহায্য করতে নির্দেশ মমতার ৷ খসড়া তালিকায় বাদ যাওয়া মৃত ভোটারদের নাম যাচাইয়ের নির্দেশ ৷
Published : December 17, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বড়সড় গরমিলের অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ৷ ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রায় 45 হাজার নাম বাদ গিয়েছে ৷ যার মধ্যে অনেক জীবিত ভোটারকে মৃত দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা ৷ এবার মমতার 'মাথাব্যাথা'র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এসআইআর-এর শুনানি ৷ এই শুনানিতে কারও নামে বাদ যাবে না-তো, সেটাই ভাবাচ্ছে তৃণমূল সভানেত্রীকে ৷
নির্বাচন কমিশনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে (159) মোট ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষ 6 হাজার 295 জন ৷ কিন্তু, ডিজিটাইজেশন ও ম্যাপিংয়ের পর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে 1 লক্ষ 61 হাজার 509 জনের ৷ অর্থাৎ, 44 হাজার 786 জন ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ভবানীপুরে ৷ যা মোট ভোটারের প্রায় 21.71 শতাংশ ৷
এবার 'আনম্যাপড' ভোটার ও এন্যুমারেশন ফর্মের তথ্য নিয়ে সংশয় থাকা ভোটারদের বিএলও মারফত শুনানির নোটিশ পাঠাবে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই মতো ERO এবং AERO-র সামনে শুনানিতে হাজির হতে হবে তাঁদের ৷ অ্যানেক্সার-4 অর্থাৎ, কমিশন নির্ধারিত এগারোটি নথির একটি দেখাতে না-পারলে, সেই শুনানিতেও একাধিক নাম বাদ যেতে পারে ৷
তাই মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটের অফিসে ভবানীপুরের তৃণমূল বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠকে এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে খবর ৷ যেখানে মমতা বিএলএ-দের নির্দেশ দিয়েছেন, শুনানির সময় যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না-হয়, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে বিএলএ-দের ৷ ভোটারদের পাশে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা ৷ এমনকি পাড়ায়-পাড়ায় তৃণমূলের 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্পগুলিকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে বলেছেন ৷
মমতার নির্দেশ, শুনানির সময় যাঁদের বৈধ নথিপত্র নিয়ে সমস্যা হবে বা বুঝতে অসুবিধা হবে, তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে এসে সাহায্য করতে হবে ৷ প্রয়োজনে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কাগজপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের বৈঠকে বিএলও এবং বিএলএ-দের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ বিএলএ-দের একাংশ জানান, তাঁরা সমস্ত বাড়িতেই গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, অনেকেই ফর্ম নিয়ে তা পূরণ করে ফেরত দেননি ৷ ফলে সেই ভোটারদের বর্তমান স্থিতি বোঝা সম্ভব হয়নি ৷ এমনকি ওই নির্দিষ্ট ঠিকানায় তাঁরা আছেন কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷
তবে, এই যুক্তি মানতে রাজি হননি মমতা ৷ বিশেষ করে জীবিত ভোটারদের কেন মৃত হিসেবে দেখানো হচ্ছে বা ডিলিট তালিকায় ফেলা হয়েছে, তা নিয়ে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন ৷ যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে ফের খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ জীবিত অথচ মৃত দেখানো হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে যাচাই করতে বলা হয়েছে ৷ বিশেষ করে বহুতল আবাসনগুলিতে বেশি করে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, ভবানীপুর বিধানসভার 70, 72 ও 77 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা জানিয়েছেন, তাঁদের ওয়ার্ড থেকে সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম কাটা গেছে ৷ কয়েকজন বিএলএ অভিযোগ করেছেন, তাঁদের বুথে একটা বড় অংশের ভোটার মারা গেছেন ৷ এরপর যাঁদের নাম বাদ গেছে, তাঁরা পাকাপাকিভাবে অন্যত্র চলে গেছেন ৷
ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় বহু ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস ৷ ফলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা এই তিন রাজ্যের প্রচুর ভোটার এখানে আছে ৷ এই তিনটে রাজ্যের ভোটারদের একাংশ এসইআর-এ নিজের নাম তোলেনি ৷ বদলে নিজেদের রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম রেখেছেন ৷ সেই জন্য অনেক নাম কাটা গেছে ৷