ভোট আছে, নাম নেই ! SIR-এর জেরে সীমান্তে গণতন্ত্রের আজব সংকট, আতঙ্কে বাসিন্দারা
ভোটের সেই রাজনৈতিক উত্তাপ বা উৎসবের রংয়ের লেশমাত্র নেই । না দেওয়াল লিখন, না প্রচারের কোলাহল- সবই যেন থমথমে ! পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 15, 2026 at 7:42 PM IST
মালদা, 15 এপ্রিল: বাঙালির জীবনে উৎসবের শেষ নেই । বারো মাসে তেরো পার্বণের এই বাংলায় নির্বাচনও বরাবরই এক বৃহৎ গণতান্ত্রিক উৎসব । কিন্তু এবারের চিত্র যেন আলাদা । কোথাও উৎসবের আমেজ, আবার কোথাও নিস্তব্ধতা আর অনিশ্চয়তার ছায়া । এই বৈপরীত্যের কেন্দ্রে রয়েছে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা এসআইআর প্রক্রিয়া ।
মালদা জেলার ইন্দো-বাংলা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে ঘুরলে সেই উদ্বেগ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ইংরেজবাজার ব্লকের মুসলিমপুর গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়ে কাঁটাতারের বেড়া আর কড়া নিরাপত্তা । কিন্তু ভোটের আগে যে রাজনৈতিক উত্তাপ বা উৎসবের রং দেখা যায়, তার লেশমাত্র নেই । না কোনও দেওয়াল লিখন, না প্রচারের কোলাহল- সবই যেন থমথমে !
গ্রামের বাসিন্দা সানাউল শেখ জানালেন, "গ্রামে প্রায় 1200 ভোটার । তার মধ্যে প্রায় 410 জনের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে । প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ বাদ পড়েছে । এই অবস্থায় ভোট নিয়ে উৎসাহ থাকবে কীভাবে ?" তাঁর নিজের পরিবারেও একই সমস্যা, তিনি নিজে নাম তুলতে পারলেও মা ও ভাই এখনও তালিকার বাইরে !
একই চিত্র উঠে এল রুমেলা বিবির কথায় । 1995 সাল থেকে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসা এই গৃহবধূর কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ । বললেন, "আমার স্বামীর নাম তালিকায় নেই । শুনছি নাম না থাকলে নাকি ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টও থাকবে না । কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না ৷" ইতিমধ্যেই তাঁর স্বামী আপিল করেছেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ।
পাশের কৃষ্ণপুর গ্রামেও একই অবস্থা । তবে এখানে আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ৷ আবদুস সালামের দাবি, "আমাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা ভুল দেখানো হয়েছে । দুটো বাচ্চা থাকলেও কমিশন দেখাচ্ছে সাতটা ! শুধু আমাদের নয়, প্রায় সব পরিবারের ক্ষেত্রেই এমন গরমিল রয়েছে ।"
এই সব অভিযোগে আতঙ্ক আরও বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে । যদিও অনেকেই সরাসরি কোনও 'চক্রান্ত' এর অভিযোগ তুলতে চান না, তবুও প্রশ্ন উঠছে, এই ভুল কীভাবে ?
অন্যদিকে, মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের ঋষিপুর, আদমপুর বা মুচিয়া গ্রামে ছবিটা সম্পূর্ণ উলটো । এখানে ভোটের রং গাঢ় । চলছে প্রচার, জমে উঠেছে নির্বাচনী লড়াই । মুচিয়া গ্রামের বাসিন্দা অনিতা দাস বললেন, "আমাদের এখানে ভোট উৎসবের মতোই হচ্ছে । প্রায় সবার নামই তালিকায় আছে, প্রার্থীরাও প্রচারে আসছেন ।"
এই তীব্র বৈপরীত্যই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে । একই জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে এত পার্থক্য কেন ? ইংরেজবাজারে যেখানে শতাধিক মানুষের নাম বাদ পড়েছে, সেখানে মালদা কেন্দ্রে সেই সংখ্যা হাতে গোনা ! এ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চাননি অনেকেই । আদমপুর গ্রামের মনোজ মণ্ডল সরাসরি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন । তবে গ্রামবাসীদের একাংশের প্রশ্ন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কি কোনও ধরনের পক্ষপাত বা মেরুকরণ কাজ করেছে ?
এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা । কিন্তু একথা স্পষ্ট, ভোটের উৎসব যেখানে আনন্দের হওয়ার কথা, সেখানে মালদার সীমান্তে তা এখন অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক আর অপেক্ষার অন্য এক গল্প লিখছে !
