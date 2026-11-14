ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে একমঞ্চে সিপিএম-তৃণমূল, 21 নভেম্বর শহরে কনভেনশন
Voting Rights Protect Convention: কোন পথে হবে ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই হবে, তার রূপরেখা তৈরি হবে ওই কনভেনশনে ৷ আয়োজক, সারা বাংলা ভোটাধিকার রক্ষা যুক্তমঞ্চ ৷
Published : November 14, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সিপিএম-তৃণমূল ‘এক পথে, এক মঞ্চে’ । আগামী 21 তারিখ শহরে একসঙ্গেই কনভেনশনে থাকবে তারা । সেখানে ঠিক হবে, বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম ফেরানোর নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা । হল ভাড়া না পেলে হবে রাস্তায় কনভেনশন । সময় ও জায়গা জানিয়ে দেওয়া হবে আগে । সারা বাংলা ভোটাধিকার রক্ষা যুক্তমঞ্চের তরফে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানানো হয় । উপস্থিত ছিলেন বাম, তৃণমূল, কংগ্রেসে-সহ একাধিক বিরোধী দলের নেতৃত্ব । ছিলেন জহর সরকার থেকে গর্গ চট্টোপাধ্যায় মতো নাগরিকরাও ।
এদিন বক্তারা যৌথ মঞ্চের তরফে জানান, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠনকে এই কনভেনশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে । একই সঙ্গে, ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ পড়া সমস্ত ভোটারকে এই কনভেনশনে যোগ দিয়ে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে ।
তাঁদের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া সমস্ত যোগ্য ভোটারের পুনর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'সারা বাংলা ভোটাধিকার রক্ষা যুক্তমঞ্চ' । আগামী 21 নভেম্বর, 2026 এই যুক্তমঞ্চ কলকাতায় 'ভোটাধিকার রক্ষা কনভেনশন' আয়োজন করবে ।
যুক্তমঞ্চের তরফে সুপ্রিম কোর্ট, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এসআইআর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ছয়টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে । প্রশ্নগুলি হল -
- এসআইআর সংক্রান্ত আপিল ট্রাইব্যুনালগুলিতে বিচারাধীন 37 লক্ষ আপিলের নিষ্পত্তি হতে আর কত সময় লাগবে ?
- ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নাম বাদ পড়ার বিরুদ্ধে আবেদন জানানো 22 লক্ষেরও বেশি ভোটার কি আসন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন ?
- পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের বিরুদ্ধে 16 লক্ষেরও বেশি আপিল দায়ের করার অনুমোদন কে দিয়েছিল এবং এর দায়বদ্ধতা কার ?
- নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক স্পেশাল ড্রাইভে এখন পর্যন্ত 6 নম্বর ফর্মের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কতজন বাদ পড়া যোগ্য ভোটারকে পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?
- নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সাম্প্রতিক পদক্ষেপ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়ে যাওয়ার যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায় কার ?
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শুধুমাত্র ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অর্থ নাগরিকত্ব কিংবা সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অযোগ্যতা প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার কোন যুক্তিতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা থেকে এখনও বাদ রাখছে ?
সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 21 নভেম্বর কলকাতায় যে কনভেনশন আয়োজন হচ্ছে, সেখানে প্রশ্নগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে ।
এদিন যৌথ মঞ্চের সাংবাদিক জহর সরকার, গর্গ চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল মজুমদার, বসুন্ধরা গোস্বামী-সহ আরও একাধিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাজির ছিলেন ।
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