SIR: বিচারাধীন তালিকায় নাম, যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে উস্তিতে বিজেপি-তৃণমূল তরজা

SIR: বিচারাধীন তালিকায় নাম, যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে উস্তিতে বিজেপি-তৃণমূল তরজা
পরিবারের দাবি, রফিক পূর্বে একাধিকবার ভোট দিয়েছেন । এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে 'বিচারাধীন' স্ট্যাম্প পড়ে । এরপর থেকেই তিনি ভেঙে পড়েন।
উস্তি (দক্ষিণ 24 পরগনা), 4 মার্চ: দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তি থানার ঘোলা নোয়াপাড়ায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম রফিক আলি গাজি (38) । মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির একটি ঘরে তাঁর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যেরা । খবর পেয়ে উস্তি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ।
পরিবারের অভিযোগ, সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে তৈরি হওয়া মানসিক চাপে এই চরম পদক্ষেপ করেছেন রফিক । তাঁদের দাবি, রফিক পূর্বে একাধিকবার ভোট দিয়েছেন এবং ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল । কিন্তু এসআইআর সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার পর ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে 'বিচারাধীন' স্ট্যাম্প পড়ে । এরপর থেকেই তিনি ভেঙে পড়েন । ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কা ও প্রশাসনিক জটিলতার ভয়ে তিনি চরম উদ্বেগে ভুগছিলেন বলে পরিবারের দাবি ।
ঘটনার পর মৃতের পরিবারের তরফে ভারতের নির্বাচন কমিশনার ও রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে উস্তি থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । তাঁদের অভিযোগ, অযথা হয়রানি ও মানসিক চাপের ফলেই এই মর্মান্তিক পরিণতি ।
এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । যুব তৃণমূলের সভাপতি ইমরান খান বলেন, "বিজেপির কথা মতো কমিশন বহু যোগ্য ভোটারকে বিচারাধীন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ যে কারণে রফিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল ৷ এসআইআর আতঙ্কেই ওর মৃত্যু হয়েছে ৷ আমরা চাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।" তিনি জানান, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হবে ।
অন্যদিকে বিজেপি নেতা সুফল খাটু বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক । তবে তদন্তের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৃণমূল এসআইআর নিয়ে গল্প ফাঁদছে । প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলে সত্য সামনে আসবে ।" তাঁর অভিযোগ, এসআইআর এর ফলে বহু মৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় তৃণমূল সব কিছুতে এসআইআর এর ভূত দেখছে ৷ যে কারণে রফিকের মৃত্যুতে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছু বলা সম্ভব নয় বলে পুলিশ জানিয়েছে । পরিবারের অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে । সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে প্রশাসনের তরফে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় - যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।
