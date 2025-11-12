1325000 ভুয়ো ভোটারের নথি কমিশনে জমা দিল বিজেপি

1325000 ভুয়ো ভোটারের নথি কমিশনে জমা দিল বিজেপি
বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্ব এক প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যায়৷ তারাই সঙ্গে নিয়ে যান ভুয়ো ভোটারের নথি৷
Published : November 12, 2025 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: ভুয়ো ভোটারের নথি কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে জমা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ বুধবার একটি পেন ড্রাইভে সারা রাজ্যের 13 লক্ষ 25 হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম জমা দেন তিনি৷ এর মধ্যে পাঁচটি লোকসভার ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত নথির হার্ড কপি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি৷ যা তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপির অন্য নেতারা নিয়ে যান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে৷
তাঁকে এভাবে নথি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রবেশ করতে দেখে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়৷ সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকরা এই বিষয়ে জানতে চাইলে বিরোধী দলনেতা জানান, তাঁরা সারা রাজ্যের 13 লক্ষ 25 হাজার ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দিলেন৷ একটি পেন ড্রাইভে সব তথ্য আছে৷ এর মধ্যে পুরুলিয়া, বীরভূম, তমলুক, কাঁথি ও কোচবিহারের ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত নথির হার্ডকপি জমা দিচ্ছেন৷
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, এই ভুয়ো ভোটারের সাহায্যেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয় প্রতিবার৷ এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেও তিনি কটাক্ষ করেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখছেন না, চিৎকার করছেন। ওঁর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। নির্বাচন কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছে। তাই তৃণমূলের সাপেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে।’’
এই তথ্য জমা দেওয়ার পর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানে তিনি জানান, 294টি কেন্দ্রে অভিযোগের তদন্ত হবে বলে সিইও কথা দিয়েছেন। মৃত ভোটার ও বিধবা ভাতা ও ভাতা পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মৃতদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। কমিশন জানিয়েছে যে আধারের সঙ্গে বৈঠক করেছে৷ আধার তথ্যের ভিত্তিতে মৃত ভোটার ও ভুয়ো ভোটার আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হবে বলে বিরোধী দলনেতা জানান।
এদিন বিএলও প্রসঙ্গও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে ওঠে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী৷ তিনি জানান, বিএলও-দের নিয়োগে গরমিল সংক্রান্ত একটি তালিকা আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপি জমা দেয়৷ সেই তালিকায় পাঁচ হাজারের বেশি বিএলও-র নাম ছিল৷ সেই নিয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদের কিছু জানানো হয়নি৷ সেই বিষয়টি এদিনের বৈঠকে উঠে এসেছে৷
বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা সিইও-র কাছ থেকে কেস টু কেস চেয়েছি। উনি আমাদের দেবেন বলেছেন। যে ইআরও ও এইআরও-রা ভুল রিপোর্ট দিচ্ছেন, সেটা যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। যেসব বিএলও বা বিএলএ-রা আইপ্যাক৷ তৃণমূল তাঁদের বাঁচাতে পারবে না।" উল্লেখ্য, বিজেপি এর আগে যে তালিকা দিয়েছিল, তার মধ্যে থেকে 300 জন বিএলও-কে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
এছাড়া তিনি জানান, বিজেপির যে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, সেখান থেকে বিজেপি 65টি অভিযোগ জমা দিয়েছে। কোথাও দেখা গিয়েছে বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি যাননি। কোথাও তাঁরা আবার ক্লাবে বসে ফর্ম দিয়েছেন। আবার কোথাও বিজেপির বিএলএ-দের বাদ দিয়ে ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে। বিজেপির বিএলএ-দের মারধর করা হয়ছে। বিজেপি প্রায় 50 হাজার বিএলএ-র নাম জমা দিয়েছে।
বিরোধী দলনেতা আরও জানান, এদিনের বৈঠকে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিজেপি সন্তুষ্ট। তবে কমিশনের অনেক কাজে বিজেপি সন্তুষ্ট নয়। তবে কয়েকজন আধিকারিক প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।