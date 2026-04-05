বিধায়ক ছিলেন না, তবুও 5 বছরে কোটি টাকার সম্পত্তি বেড়েছে গৌতমের

বিধায়ক ছিলেন না, তবুও 5 বছরে কোটি টাকার সম্পত্তি বেড়েছে গৌতমের
শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ৷ নির্বাচনী হলফনামায় তিনি জানিয়েছেন তাঁর মোট সঞ্চয় ও সম্পত্তির পরিমাণ ৷
Published : April 5, 2026 at 3:15 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 এপ্রিল: রাজ্যের প্রথম দফা নির্বাচনে এবার সারা বাংলার নজর থাকবে শিলিগুড়ি আসনের দিকে । কারণ এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মেয়র গৌতম দেবকে । গত বিধানসভা নির্বাচনে এই গৌতমই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের আসনে লড়ে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন । তারপর পুর নির্বাচনে জিতে শিলিগুড়ির মেয়র হন তিনি । যদিও বিধায়ক পদে না-থেকেও গত পাঁচ বছরে গৌতমের সম্পত্তির পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে । সঙ্গে কোটিপতি হয়েছেন তাঁর স্ত্রী-ও ৷
গৌতম দেবের সম্পত্তি বৃদ্ধি
2026 সালে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেওয়া ফর্ম-26 বা হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, গৌতম দেবের স্থাবর এবং অস্থাবর মিলিয়ে বর্তমানে মোট সম্পত্তির পরিমাণ 4 কোটি 53 লক্ষ 850 টাকা । স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে 2021 সালে গৌতম দেব 2 কোটি 75 লক্ষ 33 হাজার 848 টাকার সম্পত্তির মালিক ছিলেন । গত পাঁচ বছরে মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে 1 কোটি 77 লক্ষ 67 হাজার 2 টাকা ।
বর্তমানে গৌতম দেবের স্থাবর সম্পত্তি
2026 সালের নির্বাচনী হলফনামায় গৌতম দেব জানিয়েছেন, আলাদা করে তাঁর নামে কোনও জমি নেই । তবে শিলিগুড়িতে বাড়ি এবং কলকাতার নাকতলায় একটি ফ্ল্যাট রয়েছে গৌতমের । কেয়াতলা রোডে স্ত্রীর সঙ্গে একটি যৌথ সম্পত্তি রয়েছে । এছাড়া সম্পত্তি রয়েছে দার্জিলিংয়ে । গৌতম দেবের বর্তমানে মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 2 কোটি 94 লক্ষ 94 হাজার 114 টাকা । এছাড়া, তাঁর স্ত্রী 73 লক্ষ 95 হাজার 98 টাকার স্থাবর সম্পত্তির মালিক ।
বর্তমানে গৌতম দেবের অস্থাবর সম্পত্তি
এবারের নির্বাচনী হলফনামায় গৌতম দেব জানিয়েছেন, 13টি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর । একটি চারচাকা গাড়ি রয়েছে, যার বাজার মূল্য 7 লক্ষ 35 হাজার টাকা । তাঁর 160 গ্রাম সোনার অলঙ্কার রয়েছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য 24 লক্ষ 16 হাজার টাকা । তাঁর কাছে বর্তমানে 1 লক্ষ 3 হাজার 200 টাকা নগদ রয়েছে । শিলিগুড়ির মেয়র বর্তমানে মোট 1 কোটি 58 লক্ষ 6 হাজার 736 টাকার অস্থাবর সম্পত্তির মালিক । তাঁর স্ত্রীর কাছে রয়েছে 30 হাজার 500 টাকা নগদ ৷ তাঁর স্ত্রীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 49 লক্ষ 72 হাজার 323 টাকা ৷
গৌতম দেবের অপরাধের রেকর্ড
2021 সালের ভোটে লড়াইয়ের সময় গৌতম দেবের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের অভিযোগ ছিল না । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে কোথাও কোনও এফআইআর বা মামলাও হয়নি । 2026 সালে সেই ছবিটা একই রয়েছে । গৌতমের বিরুদ্ধে এখনও কোনও অপরাধের অভিযোগ বা মামলা নেই । কোনও অপরাধে তাঁকে অতীতে কখনও দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি ।
গৌতম দেবের শিক্ষাগত যোগ্যতা
1973 সালে শিলিগুড়ির স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন গৌতম দেব । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে 1979 সালে স্নাতক পাশ করেন তিনি । এরপর কলকাতায় পড়াশোনার জন্য চলে আসেন । হলফনামার তথ্য বলছে, 1984 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আইনে স্নাতক পাশ করেছেন তিনি ৷
2021 সালে সম্পত্তির পরিমাণ
2021 সালে গৌতম দেবের হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, সে সময় তাঁর হাতে 1 লক্ষ 97 হাজার 350 টাকা নগদ ছিল । পাশাপাশি 89 লক্ষ 64 হাজার 872 টাকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং 1 কোটি 85 লক্ষ 68 হাজার 976 টাকার স্থাবর সম্পত্তি ছিল । স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে 2021 সালে গৌতম দেবের 2 কোটি 75 লক্ষ 33 হাজার 848 টাকার সম্পত্তির মালিক ছিলেন ।
গৌতম দেবের ঋণের পরিমাণ
গতবার ভোটের সময় গৌতম দেবের 35 লক্ষ টাকার ঋণ ছিল । এ বার ঋণের পরিমাণও বেড়েছে । এখন 45 লক্ষ 84 হাজার 589 টাকার ঋণ রয়েছে গৌতম দেবের ।
আয়কর বিভাগে জমা করা হিসাব
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, গৌতম দেবের 2024-25 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 18 লক্ষ 2 হাজার 830 টাকা ৷ এর আগে 2023-24 অর্থবর্ষে তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল 15 লক্ষ 32 হাজার 780 টাকা ৷ 2022-23 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 6 লক্ষ 64 হাজার 230 টাকা ৷ 2021-22 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ ছিল 12 লক্ষ 56 হাজার 680 টাকা ৷ 2020-21 অর্থবর্ষে আয় ছিল 8 লক্ষ 56 হাজার 371 টাকা ৷