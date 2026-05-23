'দুর্নীতির ইকোসিস্টেমে' ডুবছে শিলিগুড়ি ! শঙ্করের হুঁশিয়ারি, কাউকে ছাড়া হবে না

বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশ নেতা, প্রশাসন ও পুলিশের কিছু অসাধু অফিসার-কর্মী সুসংগঠিত সিন্ডিকেট তৈরি করে উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা তছরুপ করেছে ৷

sankar ghosh
বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 7:34 PM IST

শিলিগুড়ি, 23 মে: শহরের প্রশাসনিক কাঠামো থেকে বর্ষা প্রস্তুতি, একযোগে একাধিক ইস্যুতে শাসকদল পরিচালিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং এসজেডিএ-র বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি ।

বিধায়কের দাবি, গত দেড় দশকে শিলিগুড়িতে এমন এক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, যা কার্যত 'দুর্নীতির ইকোসিস্টেম'-এ পরিণত হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের একাংশ রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের কিছু অসাধু আধিকারিক এবং পুলিশের নির্দিষ্ট অংশকে নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি সুসংগঠিত সিন্ডিকেট । উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প খাতায় কলমে বাস্তবায়িত হলেও তার বড় অংশই সাধারণ মানুষের কাজে না লেগে দুর্নীতির জালে হারিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি ।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এটা বিচ্ছিন্ন কোনও দুর্নীতির ঘটনা নয় । পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র কাজ করছে । উন্নয়নের টাকা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, সিন্ডিকেটের পকেট ভরতেই ব্যবহার হচ্ছে । সেই কারণেই শিলিগুড়ির প্রকৃত উন্নয়ন আজ থমকে ।"

শুধু অভিযোগ তুলেই থেমে থাকতে নারাজ বিজেপি বিধায়ক । তিনি জানান, ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে । খুব শীঘ্রই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছেও তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি । তাঁর হুঁশিয়ারি, "জনগণের করের টাকা লুট হলে কাউকে ছাড়া হবে না । শিলিগুড়ির মানুষ আর দুর্নীতি ও অযোগ্যতার বোঝা বইতে রাজি নয় ।"

পাশাপাশি আসন্ন বর্ষা নিয়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতির অভাব নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । বর্ষার আগে নিকাশি নালা পরিষ্কারের নামে প্রতি বছর বিপুল অর্থ খরচ দেখানো হলেও বাস্তবে শহরের পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয় না বলে অভিযোগ করেন শঙ্কর । তাঁর প্রশ্ন, "ড্রেন যদি নিয়মিত পরিষ্কারই করা হয়, তাহলে সামান্য বৃষ্টিতেই প্রতি বছর শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে কেন ?"

সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক (নিজস্ব চিত্র)

বিধায়কের দাবি, মে মাস প্রায় শেষ হয়ে এলেও শহরের নিকাশি ব্যবস্থার হাল অত্যন্ত শোচনীয় । অধিকাংশ নালা বুজে রয়েছে, বহু এলাকায় জল নামার পথ কার্যত বন্ধ। ফলে বর্ষা নামলেই নিচু এলাকাগুলির বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি ।

এদিন পুর কর্তৃপক্ষকে সরাসরি সতর্কবার্তাও দেন বিজেপি বিধায়ক । তাঁর বক্তব্য, "বর্ষার আগে জরুরি ভিত্তিতে ড্রেন সংস্কার ও পরিষ্কার না করা হলে শহরের জনজীবন ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়বে । তার সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে পুরনিগমের মেয়র ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের । আমরা স্বচ্ছতা চাই, নাগরিক নিরাপত্তা চাই ।"

