বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচে বাধা! প্রতিবাদে অনশনে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচে বাধা! প্রতিবাদে অনশনে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ
বৃহস্পতিবার সকাল 8টা থেকে শঙ্কর ঘোষ অনশন শুরু করেছেন৷ আগামিকাল, শুক্রবার সকাল 8টা পর্যন্ত তিনি অনশন করবেন বলে জানিয়েছেন৷
Published : January 22, 2026 at 2:37 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 জানুয়ারি: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতির পারদ চড়ছে। এবার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা ব্যবহারে বাধা প্রদানের অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনশনে বসলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ।
বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হাতিমোড়ে দলীয় নেতৃত্বদের একাংশকে নিয়ে অনশনে বসেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে অনশন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রাজু সাহা, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, তিন বিজেপি কাউন্সিলর-সহ অন্যান্যরা৷
শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে শহরের একাধিক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা একাধিক অজুহাতে আটকে রেখেছে। বারবার এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী থেকে জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়রকে জানালেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে এতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার নোংরা ষড়যন্ত্র করছে রাজ্য সরকার ও শাসকদল।
শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেন, "বিধায়ক হিসেবে আমার কার্যকালে পাওয়া দুই জেলাশাসক আমাকে লাগাতার অসহযোগিতা করে গিয়েছেন। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে দেওয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের টাকা সঠিক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের স্বার্থে যাতে খরচ করা যায়, সেই জন্য আমি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেও নয়টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দিয়েছিলাম। তারাও মাত্র দু’টি প্রকল্পর কাজ করে বাকি সাতটি বাতিল করে দিয়েছে।’’
শঙ্কর ঘোষের আরও দাবি, ‘‘শিলিগুড়ি পুরনিগমকেও একইভাবে একাধিক কাজের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তারাও একইভাবে বাতিল করে দিয়েছে। এভাবে অসহযোগিতা করার জন্য আমি 22 জানুয়ারি সকাল 8টা থেকে 23 জানুয়ারি সকাল 8টা পর্যন্ত অনশনে বসলাম। তার পরেও একইভাবে অসহযোগিতা করা হলে আগামীতে আমরণ অনশন করব।"
এই বিষয়ে পালটা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "এখন সামনে নির্বাচন, তাই এসব বলছে বিধায়ক। নাই কাজ তো খই ভাজ। আমাদের যেসন কাজের জন্য বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেসবের মধ্যে যেকটা সম্ভব সেগুলো করা হয়েছে। বাকিগুলোর সেরকম কোনও গুরুত্ব ছিল না। এসব বলে বাজার গরম করা হচ্ছে। এখন তিনি অনশন করছেন, করতেই পারেন।"
জানা গিয়েছে, শঙ্কর ঘোষের পাঁচ বছরের জন্য বরাদ্দ তিন কোটি টাকার মধ্যে মাত্র 90 লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। প্রায় 102টি প্রকল্প আটকে রাখা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।