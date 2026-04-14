ক্ষমতায় এলে উত্তর-পূর্বের গেটওয়ে নয়, রাজধানী হবে শিলিগুড়ি! অকপট শঙ্কর ঘোষ

ক্ষমতায় এলে উত্তর-পূর্বের গেটওয়ে নয়, রাজধানী হবে শিলিগুড়ি! অকপট শঙ্কর ঘোষ
বিরোধীরাও যাতে শাসকদলের বিধায়কদের মতো কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করব ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের শুভদীপ রায় নন্দীকে বললেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ৷
Published : April 14, 2026 at 7:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসন শিলিগুড়ি । 2011 সালে মাত্র একবার ওই আসনে জয় পেয়েছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । এবারও ওই আসনে জোর লড়াই হতে চলেছে । কারণ এবার ওই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে । আর তাঁর বিরুদ্ধে এবারও গেরুয়া শিবির আস্থা রেখেছে বিদায়ী বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর ।
গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ওমপ্রকাশ মিশ্রকে প্রায় 38 হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন শঙ্কর ঘোষ । আর এবার যে তাঁর লড়াইটা গতবারের থেকে কঠিন তা অবশ্য পরিষ্কার । তবে এবারও নিজের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী শঙ্কর ঘোষ । আর শিলিগুড়ি নিয়ে তাঁর কী পরিকল্পনা রয়েছে, তা নিয়ে ইটিভি ভারতকে খোলাখুলি উত্তর দিলেন এই বিজেপি প্রার্থী ।
ইটিভি ভারত: কেমন আছে শিলিগুড়ি? পাঁচ বছরে কেমন দেখলেন?
শঙ্কর ঘোষ: ভালো নেই শিলিগুড়ি । ভালো নেই এই শহরের আইন শৃঙ্খলা । ভালো নেই এই শহরের পরিষেবা । ভালো নেই অগ্রগতি । এই পাঁচ বছরে সাধারণ মানুষ আমাকে শহরের হয়ে কথাকে তুলে ধরার যে দায়িত্ব দিয়েছিল, তা পালন করার চেষ্টা করেছি ।
ইটিভি ভারত: শহরের ভালো না থাকার পিছনে কারণ কী ? আর ভালো রাখার চেষ্টায় আপনার ভূমিকা কী?
শঙ্কর ঘোষ: মূলত মানুষের সমস্যাকে বোঝা । সেগুলোকে নিয়ে রাস্তায় থাকতাম । সেগুলোকে নিয়ে বিধানসভায় বলা । দিল্লিতে দরবার করা । শহরটা আমার । শহরটা সবার । এ শহরে ভালো-মন্দের সঙ্গে আমাদেরও ভালো মন্দ জড়িয়ে রয়েছে । রাজ্যের শাসকদলের সদিচ্ছার অভাব এই শহরের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়েছে । সেজন্য গৌতম দেবকে শুনতে হয় তাঁর মেয়র পারিষদের কাছ থেকে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ।
আবার মেয়রকে বলতে শোনা যায়, আমার কথা কমিশনার শোনে না, মেয়র পারিষদরা শোনে না, ইঞ্জিনিয়াররা শোনে না, আধিকারিকরা শোনে না । তাহলে এই শহর ভালো থাকবে কীভাবে । তার মধ্যে সম্প্রতি একের পর এক যা ঘটনা ঘটেছে, যেমন মৈনাক মুখোপাধ্যায়ের নামে একজন নামী ডাক্তারকে মার খেতে হয়েছে রাস্তায় । সর্বশেষ আমাকে পাঁচদিন ধরনা করে গ্রেফতার করাতে হলো একজনকে । ভালো থাকা শহরের এগুলো লক্ষ্মণ নয় । তার মধ্যে লড়াই করছি ।
ইটিভি ভারত: একদিকে বিধানসভার মুখ্য সচেতক, অন্যদিকে শহরের বিধায়ক । কোনটাকে বেশি গুরুত্ব ও সময় দিতে হয়েছে?
শঙ্কর ঘোষ: দায়িত্ব অনেক । সবটা মানিয়ে চলতে হয় । আগে যখন পড়াশোনা করতাম সেইসঙ্গে খেলাধুলা করতাম । আবার নাটকও করতাম । ফলে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি ।
ইটিভি ভারত: ওই দায়িত্বগুলো পালন করতে গিয়ে কি কোনও সময় নিজের বিধানসভায় সময় কম দিয়েছেন বলে মনে হয়েছে?
শঙ্কর ঘোষ: এর কিছু সুবিধা আছে । যত উপরে থাকবেন তত আপনার বিস্তার ও যোগাযোগ সেগুলো কাজে লাগে ।
ইটিভি ভারত: রাজ্যের অন্যান্য বিরোধীরা অনেক সিকিউরিটি নিয়ে চলে । আপনি কেন নেন না?
শঙ্কর ঘোষ: আমি ভালোবাসি না । মালবাজারে মব লিঞ্চিংয়ের সামনে পড়েও আমি সিকিউরিটি নিয়নি । মানুষের প্রতি ভরসা আছে ৷ কারণ জীবনে কারও কোনও ক্ষতি করিনি । ফলে এটা কোনও সময় মনে আসে না যে কেউ আমার ক্ষতি করবে । কেউ যদি ক্ষতি করতে চায় তাহলে তো যেকোনও সময় যে কেউ করতে পারবে । শিলিগুড়িতে সেরকম কোনও পরিস্থিতি নেই । সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই । তার জন্য প্রতিটা রাজনৈতিক দলই এর প্রশংসার ভাগীদার হওয়া উচিত ।
ইটিভি ভারত: গত পাঁচ বছরে নিজের চাহিদা মতো উন্নয়ন করতে পেরেছেন? বাধা কোথায় পেলেন?
শঙ্কর ঘোষ: না না । একদমই না । রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের যুদ্ধের সম্পর্ক । কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে এসে রাজ্যকে বললে মন্ত্রীরা যায় না । ওড়িশা তার বড় উদাহরণ ছিল । এখানে সামান্য তিন কোটি টাকা খরচা করতে দেয় না । যেখানে আমি কাজ শুরু করতে যাই সেখানে ওরা কাজ করে । মানে খুব কদর্য রাজনৈতিক রুচি । লড়াইটা আমার মূলত শাসকদলকে আয়না দেখানোর কাজ । সেটা দেখিয়েছি । কেন্দ্র সরকারের থেকে যেগুলো নিয়ে আসার সেগুলো করতে পেরেছি । তবে আমি 100 শতাংশ সফল তা বলব না ।
ইটিভি ভারত: এই চ্যালেঞ্জটা তো আগামীতেও থাকতে পারে?
শঙ্কর ঘোষ: না না থাকবে না । আমরা সরকার গড়ব তো । তখন বিরোধীদের যাতে আমাদের মতো অবস্থা না হয় সেটা দেখব । তারা যেন শাসকদলের মতো কাজ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করব ।
ইটিভি ভারত: শিলিগুড়ির জন্য কোনও বিশেষ পরিকল্পনা?
শঙ্কর ঘোষ: এক লাইনের উত্তর । উত্তর পূর্বের গেটওয়ে নয়, রাজধানী বানানো হবে শিলিগুড়িকে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সবক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ হবে । শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করা হবে ।
ইটিভি ভারত: রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরকন্যা ব্যবহার করা হবে?
শঙ্কর ঘোষ: এত বড় একটা বিল্ডিং বানানো আছে । সেটাকে মানুষের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তাতে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া হবে । ওটা তো সাজিয়ে রাখার জন্য তৈরি নয় ৷ আমাদের সরকারের যিনি মুখ হবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই নিয়ে আলোচনা করবেন ৷