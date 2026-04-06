বেতনই আয়ের উৎস ! কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর

বেতনই আয়ের উৎস ! কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর
শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ পেশায় শিক্ষক ৷ তিনি নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর সঞ্চয়-সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন ৷
Published : April 6, 2026 at 8:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 এপ্রিল: শিলিগুড়িতে এবারও শঙ্কর ঘোষকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি । বৃহস্পতিবারই বিজেপি প্রার্থী হিসাবে শিলিগুড়়ি মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি । নির্বাচনী হলফনামায় জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছরে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সামান্য বেড়েছে । তিনি নিজে পেশায় শিক্ষক । তাঁর স্ত্রী সুদীপা ঘোষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী । হলফনামায় আয়ের উৎস হিসাবে নির্দিষ্ট বেতন খাতকেই উল্লেখ করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ।
শঙ্কর ঘোষের সম্পত্তি বৃদ্ধি
2026 সালের নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, আপাতত স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে শঙ্কর ঘোষের মোট সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 68 লক্ষ 95 হাজার 40 টাকা । 2021 সালে স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে শঙ্করের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 1 কোটি 5 লক্ষ 78 হাজার 648 টাকা । গত পাঁচ বছরে 63 লক্ষ 16 হাজার 392 টাকা বেড়েছে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ।
বর্তমানে শঙ্কর ঘোষের স্থাবর সম্পত্তি
পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বাড়ি এবং জমি মিলিয়ে শঙ্কর ঘোষের মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 40 লক্ষ । তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 49 লক্ষ 35 হাজার টাকা ।
বর্তমানে শঙ্কর ঘোষের অস্থাবর সম্পত্তি
হলফনামা অনুযায়ী, চারটে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ, একটি এনফিল্ড বাইক, একটি চারচাকা গাড়ি রয়েছে । তাঁর কাছে 9 গ্রাম সোনা রয়েছে, যার বাজার মূল্য বর্তমানে 1 লক্ষ 32 হাজার 633 টাকা । এবার নির্বাচনে 46 হাজার 320 টাকা নগদ নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নামছেন শঙ্কর ঘোষ । সবমিলিয়ে শঙ্কর ঘোষের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 28 লক্ষ 95 হাজার 40 টাকা ।
তাঁর স্ত্রীর হাতে রয়েছে নগদ 10 হাজার 120 টাকা । তাঁর স্ত্রীর কাছে 40 গ্রাম সোনা রয়েছে, যার বাজার মূল্য বর্তমানে 5 লক্ষ 89 হাজার 480 টাকা । একটি স্কুটি রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 29 লক্ষ 70 হাজার 192 টাকা ।
শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে?
হলফনামা অনুযায়ী, শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে বর্তমানে শিলিগুড়ি থানায় তিনটি এফআইআর রয়েছে । সেখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে । তিনটিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে হলফনামায় দাবি করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী । কোনও মামলাতেই এখনও চার্জ গঠন করা হয়নি । কোনও মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্তও করা হয়নি ।
শঙ্কর ঘোষের শিক্ষাগত যোগ্যতা
2013 সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন শঙ্কর ঘোষ । হলফনামায় নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার আর কোনও বিবরণ তিনি প্রকাশ করেননি ।
শঙ্কর ঘোষের ঋণের পরিমাণ
2021 সালে শঙ্কর ঘোষের ঋণ ছিল 12 লক্ষ টাকার । 2026 সালে তাঁর ঋণের পরিমাণ কমেছে । বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 8 লক্ষ 205 টাকার ঋণ রয়েছে তাঁর ।
আয়কর বিভাগে জমা করা হিসাব
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শঙ্কর ঘোষের 2024-25 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 12 লক্ষ 88 হাজার 240 টাকা ৷ এর আগে 2023-24 অর্থবর্ষে তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল 8 লক্ষ 96 হাজার 210 টাকা ৷ 2022-23 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 8 লক্ষ 78 হাজার 200 টাকা ৷ 2021-22 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ ছিল 8 লক্ষ 13 হাজার 80 টাকা ৷ 2020-21 অর্থবর্ষে আয় ছিল 6 লক্ষ 98 হাজার 360 টাকা ৷
2021 সালে সম্পত্তির পরিমাণ
2021 সালে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শঙ্কর ঘোষ হাতে 15 হাজার টাকা নগদ নিয়ে ভোটে নেমেছিলেন । মোট অস্থাবর সম্পত্তি ছিল 3 লক্ষ 78 হাজার 648 টাকার । তাঁর স্ত্রীর হাতে ছিল 8 হাজার টাকা নগদ । শঙ্কর ঘোষের স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল 5 লক্ষ 629 টাকা । এছাড়া, 1 কোটি 2 লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিলেন শঙ্কর ঘোষ । তাঁর স্ত্রীর নামে 38 লক্ষ 50 হাজার টাকার স্থাবর সম্পত্তি ছিল ।
2021 সালে শঙ্কর ঘোষের নামে শিলিগুড়ি থানাতেই দু'টি মামলা ছিল । ভারতীয় দণ্ডবিধির মোট 10টি ধারায় এফআইআর হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে । সে ক্ষেত্রেও দু'টি মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল বলে হলফনামায় দাবি করেন শঙ্কর ঘোষ ।