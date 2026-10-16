রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সিকিমে ভোটের দাবি পবন চামলিংয়ের দলের

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সিকিমে ভোটের দাবি পবন চামলিংয়ের দলের
SDF Demands President Rule: এসডিএফ-এর তরফে সিকিমের সরকারকে বরখাস্ত করা এবং নয়া রাজ্যপালের নিয়োগ বাতিল করার দাবি তোলা হয়েছে ৷
Published : October 16, 2026 at 7:34 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 অক্টোবর: রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সিকিম সহ সারা দেশে ফের ভোট করানোর দাবি তুলল সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের দল সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ) ৷ শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে তারা এই দাবি করে ৷ একই সঙ্গে তাদের দাবি, সিকিমে বর্তমান সরকারকেও বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে ৷ ওই রাজ্যে নতুন রাজ্যপালের নিয়োগও বাতিল করতে হবে ৷
সম্প্রতি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয় এসডিএফ ৷ সেখান থেকে ফিরে শুক্রবার দলের প্রতিনিধিরা শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ সেখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি তোলেন এসডিএফ-এর নামচি জেলার সহ-সভাপতি রমেশ কিরাত । তিনি বলেন, ‘‘বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোনোদিনও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না । 2019 সাল থেকেই নির্বাচন কমিশনের কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আসছে সিকিম ।’’
রমেশ কিরাত আরও বলেন, ‘‘তাই আগামী 2029 সালের লোকসভা ও সিকিম বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেই সিকিমে বর্তমান সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে । প্রয়োজনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে শুধু সিকিমেই নয়, সমগ্র দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নতুন নির্বাচন পরিচালনা করা উচিত ।’’ এর পাশাপাশি ইভিএম-এর ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে গিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন ৷ তাঁর দাবি, ‘‘নির্বাচনে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবার থেকে সমস্ত ভোট ইভিএম-এর বদলে ঐতিহ্যবাহী ব্যালট পেপারের মাধ্যমে করতে হবে ।’’
অন্যদিকে, সিকিমের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল দুষ্যন্ত কুমার গৌতমের নিয়োগকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই তুমুল নিশানা করেন দলের নেত্রীরা । উত্তরাখণ্ডের বহুচর্চিত অঙ্কিতা ভান্ডারি হত্যা মামলায় নাম উঠে আসা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সিকিমের রাজ্যপাল করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এসডিএফ-এর মুখপাত্র ইয়োজনা খালিং রাই ও উর্বশী রাই ৷
তাঁরা বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার কি শান্ত সিকিমকে কোনও 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' ভেবে নিয়েছে ? কোনও কালিমালিপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল বানিয়ে এখানে পাঠালেই আমরা মেনে নেব ? রাজ্যপাল অত্যন্ত সম্মানিত ও সাংবিধানিক পদ । এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে বসানো সিকিমের মর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ করে নারীসমাজের জন্য চরম অপমানজনক ।’’
বর্তমান সিকিম সরকারের সমালোচনা করেন তাঁরা ৷ ওই নেত্রীরা বলেন, ‘‘আমাদের দলের পবন চামলিং যখন 25 বছর রাজ্য চালিয়েছেন, তিনি কখনও কোনও রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানাতে এভাবে দৌড়ে দিল্লি যাননি । অথচ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে এই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতজোড় করে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এলেন, যা সিকিমবাসীর মাথা নত করার সামিল ।’’
সিকিমের নারী সমাজ ও মর্যাদার সুরক্ষার স্বার্থে নেত্রীরা এদিন বার্তা দেন ৷ বলেন, ‘‘সিকিমের বর্তমান শাসকদলের সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি, আপনারা আত্মসম্মান বিকিয়ে না দিয়ে অবিলম্বে এই বিতর্কিত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করুন । সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে গরু ও গোখাদ্য দুর্নীতি মামলায় ও রাজ্যপাল খুনের মামলায় অভিযুক্ত । এই দুজনেই সিকিমের মাথা নত করে দিয়েছেন।’’
ভোটাধিকার কাড়া এবং নির্বাচন কমিশনের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তোলেন এসডিএফ-এর প্রবীণ সহ-সভাপতি এম এন দাহাল । তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত ও এসআইআর বা ভোটার তালিকা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার নামে সিকিমের প্রায় 40 হাজার বৈধ নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । আর্টিকেল 371এফ দ্বারা সুরক্ষিত বাসিন্দা এবং 1971 সালের গণভোটে অংশ নেওয়া নাগরিকদের আজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয়পত্র দেখাতে হচ্ছে । 2024 সালের নির্বাচনে শাসকদলের কোটি কোটি টাকা বিলি করার স্পষ্ট ভিডিয়ো প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও কমিশন নীরব ভূমিকা পালন করেছে ।’’
সবশেষে নেতারা জানিয়ে দেন, সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট দিল্লির কোনও জাতীয় দল (বিজেপি বা কংগ্রেস), কারও সঙ্গে থেকে রাজনীতি করে না । সিকিমের মাটি, ইতিহাস, মর্যাদা ও যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ এবং বিতর্কিত রাজ্যপাল বয়কটের আন্দোলনকে তাঁরা আরও জোরদার করে তুলবেন ।
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