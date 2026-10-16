ETV Bharat / politics

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সিকিমে ভোটের দাবি পবন চামলিংয়ের দলের

SDF Demands President Rule: এসডিএফ-এর তরফে সিকিমের সরকারকে বরখাস্ত করা এবং নয়া রাজ্যপালের নিয়োগ বাতিল করার দাবি তোলা হয়েছে ৷

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ছবি - এসডিএফ)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 16 অক্টোবর: রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সিকিম সহ সারা দেশে ফের ভোট করানোর দাবি তুলল সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের দল সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ) ৷ শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে তারা এই দাবি করে ৷ একই সঙ্গে তাদের দাবি, সিকিমে বর্তমান সরকারকেও বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে ৷ ওই রাজ্যে নতুন রাজ্যপালের নিয়োগও বাতিল করতে হবে ৷

সম্প্রতি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয় এসডিএফ ৷ সেখান থেকে ফিরে শুক্রবার দলের প্রতিনিধিরা শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ সেখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি তোলেন এসডিএফ-এর নামচি জেলার সহ-সভাপতি রমেশ কিরাত । তিনি বলেন, ‘‘বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোনোদিনও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না । 2019 সাল থেকেই নির্বাচন কমিশনের কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আসছে সিকিম ।’’

SDF Demands President Rule
সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের দল সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা-নেত্রীরা (ছবি - এসডিএফ)

রমেশ কিরাত আরও বলেন, ‘‘তাই আগামী 2029 সালের লোকসভা ও সিকিম বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেই সিকিমে বর্তমান সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে । প্রয়োজনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে শুধু সিকিমেই নয়, সমগ্র দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নতুন নির্বাচন পরিচালনা করা উচিত ।’’ এর পাশাপাশি ইভিএম-এর ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে গিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন ৷ তাঁর দাবি, ‘‘নির্বাচনে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবার থেকে সমস্ত ভোট ইভিএম-এর বদলে ঐতিহ্যবাহী ব্যালট পেপারের মাধ্যমে করতে হবে ।’’

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেত্রী (ছবি - এসডিএফ)

অন্যদিকে, সিকিমের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল দুষ্যন্ত কুমার গৌতমের নিয়োগকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই তুমুল নিশানা করেন দলের নেত্রীরা । উত্তরাখণ্ডের বহুচর্চিত অঙ্কিতা ভান্ডারি হত্যা মামলায় নাম উঠে আসা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সিকিমের রাজ্যপাল করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এসডিএফ-এর মুখপাত্র ইয়োজনা খালিং রাই ও উর্বশী রাই ৷

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেত্রীরা (ছবি - এসডিএফ)

তাঁরা বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার কি শান্ত সিকিমকে কোনও 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' ভেবে নিয়েছে ? কোনও কালিমালিপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল বানিয়ে এখানে পাঠালেই আমরা মেনে নেব ? রাজ্যপাল অত্যন্ত সম্মানিত ও সাংবিধানিক পদ । এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে বসানো সিকিমের মর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ করে নারীসমাজের জন্য চরম অপমানজনক ।’’

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেতা (ছবি - এসডিএফ)

বর্তমান সিকিম সরকারের সমালোচনা করেন তাঁরা ৷ ওই নেত্রীরা বলেন, ‘‘আমাদের দলের পবন চামলিং যখন 25 বছর রাজ্য চালিয়েছেন, তিনি কখনও কোনও রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানাতে এভাবে দৌড়ে দিল্লি যাননি । অথচ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে এই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতজোড় করে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এলেন, যা সিকিমবাসীর মাথা নত করার সামিল ।’’

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেত্রী (ছবি - এসডিএফ)

সিকিমের নারী সমাজ ও মর্যাদার সুরক্ষার স্বার্থে নেত্রীরা এদিন বার্তা দেন ৷ বলেন, ‘‘সিকিমের বর্তমান শাসকদলের সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি, আপনারা আত্মসম্মান বিকিয়ে না দিয়ে অবিলম্বে এই বিতর্কিত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করুন । সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে গরু ও গোখাদ্য দুর্নীতি মামলায় ও রাজ্যপাল খুনের মামলায় অভিযুক্ত । এই দুজনেই সিকিমের মাথা নত করে দিয়েছেন।’’

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেত্রী (ছবি - এসডিএফ)

ভোটাধিকার কাড়া এবং নির্বাচন কমিশনের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তোলেন এসডিএফ-এর প্রবীণ সহ-সভাপতি এম এন দাহাল । তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত ও এসআইআর বা ভোটার তালিকা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার নামে সিকিমের প্রায় 40 হাজার বৈধ নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । আর্টিকেল 371এফ দ্বারা সুরক্ষিত বাসিন্দা এবং 1971 সালের গণভোটে অংশ নেওয়া নাগরিকদের আজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয়পত্র দেখাতে হচ্ছে । 2024 সালের নির্বাচনে শাসকদলের কোটি কোটি টাকা বিলি করার স্পষ্ট ভিডিয়ো প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও কমিশন নীরব ভূমিকা পালন করেছে ।’’

SDF Demands President Rule
দিল্লিতে আন্দোলনের সময় এসডিএফ-এর নেত্রী (ছবি - এসডিএফ)

সবশেষে নেতারা জানিয়ে দেন, সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট দিল্লির কোনও জাতীয় দল (বিজেপি বা কংগ্রেস), কারও সঙ্গে থেকে রাজনীতি করে না । সিকিমের মাটি, ইতিহাস, মর্যাদা ও যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ এবং বিতর্কিত রাজ্যপাল বয়কটের আন্দোলনকে তাঁরা আরও জোরদার করে তুলবেন ।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

SIKKIM DEMOCRATIC FRONT
PRESIDENT RULE
নির্বাচন কমিশন
পবন চামলিং
SDF DEMANDS PRESIDENT RULE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.