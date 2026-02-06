অগ্নিমিত্রাকে দেশ থেকে তাড়ানো উচিত: সিদ্দিকুল্লা, ক্ষমা চাইতে নারাজ বিজেপি বিধায়ক

অগ্নিমিত্রাকে দেশ থেকে তাড়ানো উচিত: সিদ্দিকুল্লা, ক্ষমা চাইতে নারাজ বিজেপি বিধায়ক
শুক্রবার বাজেট অধিবেশনে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ৷ বিজেপি বিধায়কের পালটা সমালোচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি৷
Published : February 6, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চলছে বাজেট অধিবেশন৷ শুক্রবার সেই অধিবেশনে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে৷ এই নিয়ে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদিকুল্লা চৌধুরি৷ তাঁর দাবি, অগ্নিমিত্রা পালকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত৷
সিদিকুল্লা চৌধুরি বলেন, "এরা অপরাধী। ভারতের ইতিহাস পড়েনি, গণতন্ত্র পড়েনি, ধর্মনিরপেক্ষতা পড়েনি। এরকম মহিলাদের দেশ থেকে তাড়ানো উচিত।" অগ্নিমিত্রার বক্তব্যকে সংবিধানবিরোধী বলেছেন সিদ্দিকুল্লা। তাঁর মতে, "গণতন্ত্রকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। ক্ষমা চাওয়া উচিত। অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন তিনি (অগ্নিমিত্রা)৷"
উল্লেখ্য, এদিন বিধানসভায় মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের রাজ্যের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হয়৷ সেই আলোচনায় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল অংশ নেন৷ সেখানেই সংখ্যালঘুদের নিয়ে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ৷ সেই নিয়ে বিধানসভায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বাদানুবাদও হয় অগ্নিমিত্রার৷
পরে বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বিধানসভায় আমি বলেছি সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নে রাজ্য প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার উপরে বরাদ্দ করছে। কিন্তু এটা কি শিক্ষার জন্য দেওয়া হচ্ছে, নাকি অনুপ্রবেশকারীদের একটা আড়াল করে মদত করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে?"
রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিধানসভার ভেতরে অগ্নিমিত্রা পালের বিরোধিতা করেছিলেন। বিধানসভার বাইরে এসে অগ্নিমিত্রা ফিরহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডার জন্য আপনারা সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের মডার্ন এডুকেশন দিচ্ছেন না। তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইএএস, আইএফএস বানাচ্ছেন না। তাদের হাতে বন্দুক দিচ্ছেন, বারুদ দিচ্ছেন, পিস্তল দিচ্ছেন। তাদেরকে ক্রিমিনাল বানাচ্ছেন। এটা আমি কোনও ভুল বলিনি।"
কলকাতার মেয়রের নাম নিয়েই অগ্নিমিত্রা বলেন, "ফিরহাদ হাকিম মহাশয় আপনার দল, আপনার সরকার মুসলমানদের ভুল বোঝাচ্ছেন। তাঁদেরকে ব্যবহার করছেন। ভোটব্যাংকের জন্য ব্যবহার করছেন।"