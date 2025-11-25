ETV Bharat / politics

সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ, সিদ্দিকুল্লাহ বললেন নির্বাচন কমিশন আগুন নিয়ে খেলছে

নিজেদের বেশকিছু দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে আজ দেখা করেন সিদ্দিকুল্লাহ ও তাঁর দলের প্রতিনিধিরা ৷

প্রেস ক্লাবে সিদ্দিকুল্লাহ (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 25 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ চলছে । ইতিমধ্যেই অনেকাংশে ফর্ম দেওয়ার ও জমা নেওয়ার কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর এরই মাঝে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মোর্চা তৈরি করেছে জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এসআইআর-এর নামে আগুন নিয়ে খেলবেন না' । তাঁর হুংকার, একজন বৈধ ভোটারের নামও যদি বাদ পড়ে, তাহলে ঐতিহাসিক আন্দোলন হবে । এদিন নিজেদের বেশকিছু দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গেও দেখা করেন সিদ্দিকুল্লাহ ও তাঁর দলের প্রতিনিধিরা ৷

রাজ্যে এসআইআর নিয়ে উত্তপ্ত রাজনীতি । তৃণমূল এসআইআরের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে । এবার তাতে ঘৃতাহুতি দিল সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সংগঠন জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ । মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী নির্বাচন কমিশনকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে এসআইআরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, "এটা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই । নির্বাচন কমিশনকে বলছি, এসআইআরের নামে আগুন নিয়ে খেলবেন না ।" এদিন জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য সম্পাদক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর দাবি, এসআইআরের মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করছে নির্বাচন কমিশন ।

তিনি নির্বাচন কমিশনের কাজের পদ্ধতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে জানান, "নির্বাচন কমিশন বারবার নির্দেশিকা পরিবর্তন করায় সাধারণ মানুষ অবাক এবং উদ্বিগ্ন । জনগণ বুঝতে পারছে না যে, এসআইআর সম্পর্কে কী করা উচিত এবং তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে ।"

তবে এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করলেও রাজ্যের প্রতি জেলায় এসআইআর সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী । তিনি জানান, "জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় এসআইআর সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে । সাধারণ মানুষকে এসআইআর সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।" পাশাপাশি হেল্পডেস্কও করা হবে বলে জানান সিদ্দিকুল্লাহ । তিনি জানান, "জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ হেল্প ডেস্ক এবং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"

তবে শেষ হুঁশিয়ারি দিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, "আমরা নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় আছি । যদি তালিকা থেকে কোনও একজনও বৈধ ভোটার বাদ পড়ে, তাহলে ঐতিহাসিক আন্দোলন হবে ।"

এরপরই সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে ৷ কমিশনের অফিস থেকে বেরিয়ে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, "সিইওর সঙ্গে বৈঠকে এসআইআর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । আমরা SIR সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি । সিইও আমাদের উদ্বেগের কথা শোনেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন ।"

তিনি আরও বলেন, "SIR-এর কারণে মানুষ চিন্তিত । সাধারণ মানুষ এবং BLO নিজেকে শেষ করছেন । যাঁরা মারা গিয়েছেন এবং যাঁরা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন তাঁদের কী হবে ? সিইও আশ্বস্ত করেছেন যে কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে না ।"

জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য সভাপতি হুঁশিয়ারির সুরে আরও বলেন, "এসআইআর কোনও একটি ধর্মের জন্য নয়, বরং সকল ধর্মের মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন । তাই, এসআইআরকে ধর্মের নামের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয় । যদি বৈধ ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে এত বড় আন্দোলন শুরু করা হবে, যার প্রতিধ্বনি দিল্লিতে বসে থাকা মানুষদের নাড়িয়ে দেবে ।"

