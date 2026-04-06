লক্ষ্য বস্তি উন্নয়ন, হেভিওয়েট শশীর বিরুদ্ধে 'নারী নির্যাতন' হাতিয়ার শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থীর

লক্ষ্য বস্তি উন্নয়ন, হেভিওয়েট শশীর বিরুদ্ধে 'নারী নির্যাতন' হাতিয়ার শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থীর
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? শুনলেন মনোজিৎ দাস ও শমসের আলি ৷
Published : April 6, 2026 at 8:09 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: উত্তর কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম বিধানসভা কেন্দ্র শ্যামপুকুর ৷ এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক আবার রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ তিনি এবারেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামপুকুর থেকে ৷ আর তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ এই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের হাতিয়ার কলকাতা তথা রাজ্যে নারী অধিকার ও সুরক্ষা ৷
তিনি সরাসরি অভিযোগ তুললেন, রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী হয়েও শশী পাঁজা মহিলা এবং শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন ৷ কসবা ল'কলেজ, কামদুনি, হাঁসখালি এবং সর্বোপরি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা, শশী পাঁজার বিরুদ্ধে প্রচারে হাতিয়ার বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর ৷
এই কেন্দ্রে 2011 সালে বাম বিধায়ক জীবনপ্রকাশ সাহাকে 27 হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক শশী পাঁজা ৷ 2016-র নির্বাচনে তৃণমূল 13 হাজারের কিছু বেশি ভোটে জয়ী হয় ৷ আর 2021-এ জয়ের ব্যবধান ফের বৃদ্ধি হয় তৃণমূলের ৷ 22 হাজারের বেশি ভোটে জেতেন শশী পাঁজা ৷ কিন্তু, প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি ৷ 2024 লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের ফলাফল অবশ্য কপালে ভাঁজ ফেলছে শাসকদলের ৷ কারণ, চব্বিশে এই কেন্দ্রে 3500-এর কাছাকাছি ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী মুখোমুখি হলেন ইটিভি ভারতের স্পষ্ট কথায় ৷
প্রশ্ন: শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বিরুদ্ধে বিজেপি পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে কেন দাঁড় করাল ?
উত্তর: গোবিন্দ আশীর্বাদ করেছেন ৷ আমার দল আমায় আশীর্বাদ করেছে ৷ শ্যামপুকুরের শ্যামভক্ত পূর্ণিমা চক্রবর্তী সুযোগ পেয়েছে অঞ্চলবাসীর বঞ্চিত শ্যাম ভক্তদের সেবা করার ৷
প্রশ্ন: রাজ্যে মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ তাঁর নামডাক বিরাট ৷ সেখানে আপনি তাঁর বিকল্প হয় উঠবেন, এটা কীভাবে মানুষকে বোঝাচ্ছেন ?
উত্তর: মানুষ পরিবর্তন চাইছে ৷ আপনি তিনবারের মন্ত্রী হয়ে মানুষের কী উপকার করেছেন ? শ্যামপুকুরের সমগ্র অঞ্চলবাসীর যে সমস্যা আছে, সেই সমস্যার সমাধান কোনওদিন হয়নি ৷ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সেই সমস্যার মধ্যেই আছেন ৷ আপনি মানুষের ভোট নিয়ে চেয়ারে বসেছেন ৷ কিন্তু, তাঁদের ঠকিয়েছেন ৷ সমস্যা দূর করেননি ৷ আমি বাড়ি-বাড়ি ঘুরছি, তাঁরা বলছেন বস্তির উন্নয়ন হয়নি ৷ নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে মানুষ জীবনযাপন করছেন ৷ বস্তির নামে আপনি টাকা বরাদ্দ করছেন, বস্তিবাসীদের ভোট নিচ্ছেন, বিকাশটা শুধু নিজের বাড়ির করছেন ৷ নিজের পরিবারের করছেন ৷ এর উত্তর এই নির্বাচনেই দেবে মানুষ ৷
প্রশ্ন: আপনি বস্তির বেহাল দশা নিয়ে বলছেন ৷ কিন্তু, গরিব মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদ তৈরি করে দেওয়ার যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পের টাকা আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, এমনটাই অভিযোগ তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস !
উত্তর: মানুষের অধিকারকে আটকে রেখেছে তৃণমূল ৷ 15 বছর ক্ষমতায় থেকে তারা শুধুমাত্র নিজের ও নিজের বাড়িতে বিকাশ ও উন্নয়ন করেছে ৷ এটা বাংলার মানুষ দেখেছে ৷ তাই তারা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে এইবার তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে হবে, বিজেপিকে অর্জন করতে হবে ৷ বাংলাকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে হবে ৷ ব্রিগেডের জনসভায় বঙ্গবাসীরা দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে দিয়েছেন ৷ গরিব মানুষের অধিকার ফেরাতে এই তৃণমূলের বিদায় দরকার ৷
প্রশ্ন: 14 মার্চ ব্রিগেড সমাবেশের কথা বললেন ৷ এই মিছিল থেকেই রাজ্যের মন্ত্রী তথা এই কেন্দ্রের বিধায়ক শশী পাঁজার উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে, তাঁর বাড়িতে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে, কী বলবেন ?
উত্তর: দেশের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ৷ সারা রাজ্য জুড়ে কোথাও ঝামেলা হয়নি, শশী পাঁজার বাড়ির সামনে, তাঁর চোখের সামনে তাঁদের গুন্ডাবাহিনী কীভাবে পাথরবাজি করেছে ব্রিগেডমুখী বাসের উপরে, বাংলার মানুষ দেখেছে ৷ কারা করিয়েছে, সমগ্র বঙ্গবাসী দেখেছে ৷ এর উত্তর বাংলার মানুষ দেবে ৷ এই ধরনের আচরণ, ভোটের জন্য এই ধরনের নাটক, এতটা নিচে নামা শ্যামপুকুরের মানুষ পছন্দ করে না ৷
প্রশ্ন: আপনি একজন মহিলা, আপনার বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী মহিলা ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা ৷ সার্বিকভাবে রাজ্যে মহিলা নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত করা গেছে বলে আপনার মত ?
উত্তর: একজন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আরেক জন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ও এই বিধানসভার বিধায়ক ৷ বারেবারে বাংলার মা, বোনেদের সম্মান নিয়ে খেলা হচ্ছে ৷ মুর্শিদাবাদ, মালদা, কালিয়াচক, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর থেকে নিয়ে কসবা ল'কলেজ ৷ আরও বড় ও মর্মান্তিক ঘটনা আরজি কর ৷ আরজি করের ঘটনায় সমগ্র রাজ্যবাসী বুকে কষ্ট ও চোখে জল নিয়ে রাস্তায় নেমে রাত গেছিল ৷ এই নারী বিকাশ মন্ত্রীকে কি কোথাও দেখা গিয়েছিল ? অভয়ার মায়ের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে ? না ! তিনি নিজে একজন আরজি করের প্রাক্তনী হিসেবে কী দায়িত্ব পালন করেছেন ! আপনি দুই সন্তানের মা ৷ আপনি কী দায়িত্ব পালন করলেন ? আপনি একজন মহিলা, সেই হিসাবে কী দায়িত্ব পালন করলেন ? সবদিকে আপনি ব্যর্থ ৷ আপনাকে শ্যামপুকুরের জনগণ কেন ভোট দেবে ? কেন ফিরিয়ে আনবে ? অভয়ার মতো আর কোন মেয়েকে মরতে হবে না ৷ ধর্ষিতা হতে হবে না ৷ তার জন্য এই তৃণমূলের বিদায় দরকার ৷ শ্যামপুকুরের জনগণ অভয়ার বিচার করবে ন্যায় করবে ৷
প্রশ্ন: আপনি শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে কাজের নিরিখে বিধায়ককে কত নম্বর দেবেন ?
উত্তর: শূন্য দেব ৷
প্রশ্ন: শূন্য কেন দেবেন ?
উত্তর: নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ৷ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৷ অথচ তাঁর নিজের এলাকাতেই বেকার ৷ শিল্পমন্ত্রীর কাজ কী পাড়ায়-পাড়ায় গিয়ে রিভন কাটা ! মালা উত্তরীয় পড়া ! কেন আপনি শিল্পের দায়িত্বে থেকেও শ্যামপুকুর কেন্দ্রে অসংখ্য ছেলেমেয়েদের পেটের দায় হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, গুজরাতের মতো ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে ? কোন উত্তর আছে ! আমাদের এই এলাকায় আমি প্রচুর ঘরে গেছি, দেখছি মায়েরা একা থাকেন ৷ যেন বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গিয়েছে শ্যামপুকুর ৷ একমাত্র সন্তান রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে থাকেন ! লেখাপড়া করেছে কিন্তু কাজ নেই ৷ রোজগার নেই তাদের কাছে ৷ মা-বাবারা একা থাকার জন্য বাধ্য, আপনাদের জন্য এই পরিস্থিত ৷
আপনারা কী কাজ করেছেন, আপনাদের জন্য শিল্প বাংলা ছেড়ে চলে গেছে ৷ এর দায় কার, তৃণমূলের ৷ একটা শিল্প বাংলায় আসেনি ! নারী কল্যাণী মন্ত্রীর বাড়ির সামনে ঘুরে দেখুন ৷ মহিলারা কীভাবে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় জীবন যাপন করছেন ৷ গায়ে কাপড় নেই, ফুটপাতে রাত কাটাচ্ছে ৷ আপনি কাদের জন্য নারী বিকাশ ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ! গরিবের জন্য আপনি কোনও উন্নয়ন করেননি ৷ পথশ্রীর টাকা বরাদ্দ হলেও রাস্তা হচ্ছে না ৷ ধুলো হচ্ছে, হাঁটা যাচ্ছে না ৷ কিচ্ছু যায় আসে না-তৃণমূলের ৷
প্রশ্ন: আপনি বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ৷ এখন বেকারদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার । এই ভাতা রাজনীতিতে আপনাকে কতটা বেগ পেতে হবে ?
উত্তর: বাংলার মানুষ শিক্ষিত ৷ তারা সম্মান চায়, কাজ চায় ৷ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায় ৷ তারা ভাতা চায় না ৷ ডাক্তারি পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে, পনেরশো টাকা ভাতা নিয়ে জীবন-যাপন করবেন ! এই স্বপ্ন দেখে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করেছে ! আমারও দু’টো সন্তান আছে ৷ মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছেলে কলেজে পড়ছে ৷ আজ এত খরচা হচ্ছে তাঁদের পিছনে, আমি কি কখনও চাইব, এত খরচ করে লেখাপড়া করিয়ে বাড়িতে বসে থাকুক তাঁরা, আর 1500 টাকা ভাতা নিক !
বাংলা কোথায় যাচ্ছে ? কোথায় এরা নিয়ে যেতে চাইছে ? এটা ভাবতে হবে সবাইকে ৷ বাংলার ছেলেমেয়েরা চাকরি চায় ৷ এরা চাকরি কী দেবে ? যাদের চাকরি আছে, তাদের চাকরিটা কেড়ে নিচ্ছে ৷ যারা এত দুর্নীতি করলেন, তাঁদেরকেই আবার ভোটে প্রার্থী করা হল ৷ তৃণমূল ভাবছে বাংলার মানুষ বাধ্য আমাদের জেতানোর জন্য ৷ এতটাও বাধ্য নয় ! বিসর্জন আপনার নিশ্চিত ৷
প্রশ্ন: আপনি বলছেন শশী পাঁজার বিসর্জন নিশ্চিত ৷ সরকারের বিসর্জন নিশ্চিত ৷ আপনারা ক্ষমতায় এলে, এই কেন্দ্রে আপনি বিধায়ক হলে, মানুষের সুবিধার্থে কী কী করবেন ?
উত্তর: মানুষ আমাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে, এটা আমার বিশ্বাস আছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের মানুষ বঞ্চিত ৷ তারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বপ্নটা যেটা পূরণ হয়নি, তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ করব ৷ তাঁদের সেবা করব ৷ বিজেপি এলে বন্ধ স্কুলগুলো খুলবে ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বাইরে না-যেতে হয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর মান উন্নত হয়, প্রতিটি ওয়ার্ডের পুর-পরিষেবা বৃদ্ধি পায়, সেই চেষ্টা করব ৷ দুর্নীতি বন্ধ হবে, তোলাবাজি বন্ধ হবে, বেআইনি পার্কিং বন্ধ হবে ৷ ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে এই কেন্দ্রে ৷ বস্তির উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে ৷ কলকাতা শহরের বস্তিগুলির গলিতে লাইট নেই ৷ আপনি উন্নয়নের পাঁচালী জোর করে মানুষকে শোনাচ্ছেন ৷ মানুষ সব দেখছে ৷ এর উত্তর আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন ৷
প্রশ্ন: লোকসভা ফলাফলের নিরিখে বিজেপি এই কেন্দ্রে কমবেশি 3500 ভোটে এগিয়ে। যদিও সেটা লোকসভার ফলাফল ছিল বিধানসভায় কি এই মার্জিন ধরে রাখবেন, নাকি অংকটা অন্যরকম হবে?
উত্তর: আমি গোবিন্দর ভক্ত, আমি আমার কর্ম করছি ৷ মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নেমেছি ৷ আমি আমার ঘরবাড়ি বিকাশ করার জন্য রাজনীতিতে আসিনি ৷ আমার স্বামী পুলিশে চাকরি করতেন ৷ কর্মরত অবস্থায় মারা যান ৷ সেই চাকরি আমি পাচ্ছিলাম, সেটা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হয়েছি ৷ আমি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে কাজ করব, মানুষের সেবা করব ৷ জনগণ আমাকে সুযোগ দেবেন, বিশ্বাস আছে ৷