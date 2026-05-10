একসময় নিশীথ বলেছিলেন 'মিনি বাংলাদেশ', সেখানেই এবার খুলল BJP-র পার্টি অফিস

একসময় নিশীথ বলেছিলেন 'মিনি বাংলাদেশ', সেখানেই এবার খুলল BJP-র পার্টি অফিস
রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়া পার্টি অফিস খোলা যায় না ৷ কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি বিজেপির কোচবিহারের জেলা সভাপতির ৷
Published : May 10, 2026 at 6:10 PM IST
কোচবিহার, 10 মে: একসময় বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিক শুকটাবাড়িকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর সেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেই খোলা হল বিজেপির পার্টি অফিস ৷ কোচবিহার জেলার শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ এই এলাকাটি মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ যেখানে বিজেপির ভোট নেই বললেই চলে ৷ সেই শুটকাবাড়ি বাজারেই বিজেপির পার্টি অফিস খোলা হল ৷
পাশাপাশি এই প্রথম শুকটাবাড়ি এলাকায় বিজেপির মিছিলও হয় ৷ কিন্তু, যে ভোটারদের বিজেপি ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেনি, সেই সংখ্যালঘুরা হঠাৎ করে গেরুয়া শিবিরের সমর্থক হয়ে উঠল কীভাবে ?
এ নিয়ে শুটকাবাড়ির বিজেপি কর্মী আজাদ রহমান বলেন, "তৃণমূলের অত্যাচারে শুকটাবাড়ির মানুষ অতিষ্ঠ ছিল ৷ তাই তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরতেই বিজেপির পার্টি অফিস খোলা হল ৷" আর বিজেপির শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিকী বলছেন, "তৃণমূলের কিছু মানুষের কার্যকলাপের জন্য এই এলাকাকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলা হয় ৷ পালাবদল হতেই সেইসব মানুষ আজ পালিয়েছে ৷ তাই আমরা পার্টি অফিস খুলেছি ৷"
পাশাপাশি এই প্রথম শুকটাবাড়ি এলাকায় বিজেপি মিছিল করল ৷ যদিও, বিজেপির কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "শুকটাবাড়িতে পার্টি অফিস খোলার বিষয়টি জানা নেই ৷ যাঁরা দলের অনুমোদন না-নিয়ে এভাবে পার্টি অফিস খুলেছে, কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব ৷"
একসময় রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত থাকত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কোচবিহার-1 নম্বর ব্লকের শুকটাবাড়ি ৷ সেই সময় এখানে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের মধ্যে লড়াই ছিল ৷ 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই রাতারাতি সবাই তৃণমূল হয়ে যায় ৷ অভিযোগ, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল, বিজেপি দূরের কথা বাম অথবা কংগ্রেস করারও কেউ সাহস পেত না ৷
এই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই তৃণমূল প্রতিটি নির্বাচনে দশ থেকে বারো হাজার ভোটের লিড পায় ৷ তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহার শহরে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিক এই শুকটাবাড়িকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলেছিলেন ৷ কিন্তু, রাজ্যে প্রথমবার বিজেপির সরকার গঠন হতেই সেই শুকটাবাড়ি দেখছে অন্য দৃশ্য ৷ দাবি করা হচ্ছে, স্থানীয় বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে খোলা হয়েছে পার্টি অফিস ৷ শুকটাবাড়ি বাজারে মিছিলও করা হয় ৷ যা নিয়ে জোর জল্পনা কোচবিহার জেলায় ৷