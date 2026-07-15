পাগলু ডান্সে শহিদ তর্পণ ! একুশের মঞ্চে প্রায়শ্চিত্ত করুন মমতা: কংগ্রেস

পাগলু ডান্সে শহিদ তর্পণ ! একুশের মঞ্চে প্রায়শ্চিত্ত করুন মমতা: কংগ্রেস
মমতার বিরুদ্ধে 1993 সালের কংগ্রেসের শহিদ নেতা-কর্মীদের অসম্মানের অভিযোগ প্রদীপ মজুমদারের ৷ ধর্মতলায় শহিদ স্মরণ করবে কংগ্রেস ৷
Published : July 15, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: ক্ষমতা থেকে পতনের পর বিদ্রোহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কার্যত দড়ি টানাটানির পর্যায়ে বিগত শাসকদল ৷ তৃণমূলের অর্থ থেকে কর্মসূচি সবকিছু নিয়েই এখন কাড়াকাড়ির পরিস্থিতি ৷ এমনকি এতদিন যে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় করে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে করতেন, তারও জৌলুস হারাতে বসেছে ৷ তবে, বড় আকারে একুশের শহিদ সমাবেশ করতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস ৷ আগামী একুশে জুলাই শহিদ মিনার চত্বরে এই সমাবেশ হবে ৷
মঙ্গলবারই শহিদ মিনার চত্বর পরিদর্শন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি-সহ রাজ্য নেতৃত্ব ৷ বুধবার এই শহিদ সমাবেশের সমর্থনে প্রচারের জন্য ট্যাবলোর উদ্বোধন করল হাত শিবির ৷ যেখানে শহিদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ৷ আর ছিলেন বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য ৷ তাঁরাই এই প্রচার ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন ৷ উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বললেন, "21 জুলাই আমাদের শহিদ স্মরণের মঞ্চে এসে নিজের ভুল স্বীকার করুন, প্রায়শ্চিত্ত করুন ৷"
শুভঙ্কর বলেন, "1993 সালের একুশে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সেই আন্দোলনে সেদিন পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল ৷ আমরা ইতিহাসকে বিকৃত করতে চাই না ৷ আমরা বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের নিয়ে পার্টি করেছিলেন, দেখতেই তো পেলেন যে তাঁরা সবই বিজেপির দ্বারা সৃষ্টি ৷ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভুল আমাদের মঞ্চে এসে স্বীকার করুক ৷ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত কংগ্রেসের মঞ্চে এসে ৷"
ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোটি শহরের নানা জায়গায় 'শহিদ মিনার চলো'র প্রচার চালাবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ কিন্তু, এই শহিদদের স্মরণের নামে গত 15 বছর ধরে 21শে জুলাইয়ের মঞ্চে নাচ, গান-সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলেছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য ৷ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শহিদদের অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷
প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন ,"1993 সালে সেই রক্তাক্ত দিনটির কথা মনে পড়ে যায় ৷ আমরা যেভাবে দিনটিকে স্মরণ করি, সেটা আমাদেরকে উৎসাহিত করে ৷ আমরা রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম ৷ কয়েক হাজার কর্মী রক্তদান করেছিলেন ৷ জনসমাবেশ করেছিলাম এবং তার পরেও আমরা বহুবার এই একুশে জুলাই পালন করে এসেছি ৷ এটা নতুন কিছু নয় ৷ আমি প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতি কৃতজ্ঞ, তারা শহিদ মিনারে এই ধরনের একটি বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছে ৷"
এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন প্রদীপ ৷ তিনি বলেন, "শহিদ তর্পণের ডাক এবং এই তর্পণের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রমাণ করব, বাংলার মানুষের কাছে যে আমরা মৃতদেহ নিয়ে কোনও রাজনীতি করতে চাইনি ৷ মৃতদেহ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করতে চেয়েছিল ৷ আজকে তারা সর্বশান্ত হয়েছে ৷ আজকে কোথায় শহিদ তর্পণ করবেন, জায়গা খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে ৷ আর দু’দিন পর তাঁদের নিজেদের জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে, কোথায় যাবেন ? কোথায় তাঁরা থাকবেন ?"
সরাসরি মমতাকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাগলু ডান্সে শহিদ স্মরণ করেছিলেন, আমরা ভুলিনি ৷ আমাদের সত্যি খারাপ লেগেছিল ৷ চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছিল ৷ শহিদ তর্পণের নামে এটা কী হচ্ছে ? শহিদদের অবমাননা করার কী অধিকার আছে ? ক্ষমতার গর্ভে, অহংকারে যারা মনে করেছিল যে আমরা শহিদদের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেব, তাঁরা ভুল করেছেন ৷ এই জন্য শহিদ স্মৃতি জাগরণের পুনরায় একটা প্রয়োজনীয়তা তৈরি হল ৷ একদম একটা অনুষ্ঠান ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে আসল শহিদ তর্পণ হবে ৷ তার অংশীদার আপনারা সকলেই হন ৷"