জ্ঞানেশ কুমারের নামে থানায় FIR দায়ের শওকত মোল্লার ! কী কারণ

জ্ঞানেশ কুমারের নামে থানায় FIR দায়ের শওকত মোল্লার ! কী কারণ
ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে নতুন রাজনৈতিক ঝড় ! ভারতের নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নামে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের ৷
Published : February 20, 2026 at 4:41 PM IST
জীবনতলা, 20 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে নতুন রাজনৈতিক ঝড় দক্ষিণ 24 পরগনায় । ভারতের নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নামে জীবনতলা থানায় এফআইআর দায়ের করলেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শওকত মোল্লা । শুক্রবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ একাধিক ভোটারকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।
বিধায়কের দাবি, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বহু ভোটার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা । এমনকি 1980 সালের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল । তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক SIR প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এতে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
শওকতের কথায়, "গত তিন দিনে শুধুমাত্র ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকাতেই প্রায় 33 হাজার নাম ‘ফেরত’ এসেছে বা তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।" তাঁর দাবি, প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।
বিধায়ক জানান, একই ইস্যুতে ভাঙড় থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে । তাঁর অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই কাজ করা হচ্ছে এবং এর পেছনে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মদত রয়েছে । যদিও কোন দলের দিকে ইঙ্গিত, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি ।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। সেখানে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে অশনিসংকেত । দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের তরফে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে ।
ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে এই অভিযোগ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে এমন অভিযোগ ভোট বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।