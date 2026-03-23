নীলবাতি লাগানো গাড়িতে প্রচার, নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ শত্রুঘ্নর বিরুদ্ধে

নীলবাতি লাগানো গাড়িতে প্রচার, নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ শত্রুঘ্নর বিরুদ্ধে
বিতর্কের জেরে তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নীলবাতি খোলালেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ তেমন কিছু নয়, দাবি সাংসদের ৷
Published : March 23, 2026 at 2:19 PM IST
আসানসোল, 23 মার্চ: নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে ৷ রবিবার রাতে জামুড়িয়ায় বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ অভিযোগ উঠেছে প্রচারে তিনি নীলবাতি ও অশোক স্তম্ভ লাগানো গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ শত্রুঘ্ন সিনহা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করেন জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায় ৷
রবিবার রাতে জামুড়িয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন দলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ অভিযোগ, সেই সময় তিনি নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ভোট প্রচার করছিলেন ৷ এমনকি তাঁর গাড়িতে অশোক স্তম্ভের ছবিও লাগানো ছিল ৷ বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে সরাসরি আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হয় ৷ এমনকি বিজেপি প্রার্থী জানিয়েছেন, তিনি এ নিয়ে সিইও দফতরে অভিযোগ জানাবেন ৷
বিজেপির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নির্বাচনবিধি আরোপ হওয়ার পর নীলবাতি লাগানো গাড়িতে সাংসদ কী করে ঘুরছেন ! বিরোধীদের অভিযোগ, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ঘুরে তৃণমূল সাংসদ বা দলীয় নেতারা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ৷
জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "তৃণমূল দল কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করে না ৷ সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ নির্বাচনবিধি শুরু হয়ে যাওয়ার পর সাংসদ নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ঘুরছেন, প্রচারে যাচ্ছেন, তিনি নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করছেন বুক ফুলিয়ে ৷ আর তাঁকে সুরক্ষা দিচ্ছে পুলিশ ৷ আমরা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব ৷ প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হব ৷"
যদিও নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ঘোরার বিষয়টিকে ছোট ঘটনা বলে দাবি করেছেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ আসানসোলের সাংসদ বলছেন, "আমি খুব নিয়মনিষ্ঠা পরায়ণ ও ভদ্র রাজনীতিবিদ ৷ বহু বছর ধরে রাজনীতি করছি ৷ জ্ঞানত এ ধরনের ভুল আমার হবে না ৷ অজান্তে নীলবাতিটি রয়ে গিয়েছিল ৷ আমি এক্ষুণি সেটি খোলানোর ব্যবস্থা করছি ৷" বিতর্কের জেরে পরে গাড়ি থেকে নীলবাতি খুলিয়ে দেন শত্রুঘ্ন সিনহা ৷