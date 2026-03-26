বামপন্থীরা ক্ষমতায় নেই বলেই আপনার ধর্ম হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে: শতরূপ

বামপন্থীরা ক্ষমতায় নেই বলেই আপনার ধর্ম হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে: শতরূপ
পুজো কমিটির চাঁদা, ইমাম-পুরোহিত ভাতা বন্ধ হবে ৷ ধর্ম রক্ষার্থে সিপিএমের পাশে দাঁড়ান ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় শতরূপ ঘোষ ৷
Published : March 26, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা আস্থা রেখেছে তরুণ তুর্কিদের উপর ৷ যুব সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন নেতাকে প্রার্থী করা হয়েছে । তবে, সেই তালিকায় নাম নেই বামেদের অতি পরিচিত মুখ শতরূপ ঘোষের । তিনি এখন বিভিন্ন প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেমেছেন । কোথাও দেওয়াল লিখছেন । কোথাও প্রার্থীর হয়ে জনসভা করছেন । স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূল-বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণও করছেন ।
বর্তমান সময়ে রাজ্যে বামেদের কেন প্রয়োজন, তাও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । বামফ্রন্ট ফের ক্ষমতায় এলে কী কী করবে সেই ফিরিস্তি তুলে ধরছেন শতরূপ । এককথায়, তিনি ব্যাটিংয়ে না-নামলেও বাম প্রার্থীদের হয়ে জান লড়িয়ে ফিল্ডিং করে চলেছেন । সেই শতরূপ ঘোষের মুখোমুখি ইটিভি ভারত । ছাব্বিশের নির্বাচন নিয়ে টক-ঝাল নানা প্রশ্নের সোজাসাপটা জবাব দিলেন । একইসঙ্গে তাঁর বার্তা, "বামেরা ক্ষমতায় এলে পুজো কমিটির চাঁদা, ইমাম-পুরোহিত ভাতা বন্ধ হবে ।" তাই, ধর্ম রক্ষার্থে মানুষকে সিপিএমের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন শতরূপ ঘোষ ।
তাঁর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নেখে নেওয়া যাক একনজরে,
প্রশ্ন (ইটিভি ভারত): পরিচিত মুখ হলেও বামেদের তরুণ তুর্কি প্রার্থীদের ভিড়ে নেই আপনি । কেন ?
উত্তর (শতরূপ ঘোষ): প্রার্থী হিসেবে লোকসভা নির্বাচনেও ছিলাম না । পুরসভা, পঞ্চায়েত ভোটের সময়েও ছিলাম না । প্রার্থী থাকা না-থাকাটা বড় কথা নয়, লড়াইয়ে থাকাটা বড় কথা ।
প্রশ্ন: তার মানে লড়াইয়ে আছো ?
উত্তর: একশো ভাগ। লড়াইয়ে একশো ভাগ আছি । বিমানদা সারাজীবনে প্রার্থী হননি । তাহলে তিনি কি লড়াইয়ে ছিলেন না ? এবার তো সুজনদা প্রার্থী নন, তিনি কি লড়াইয়ে নেই ? তাতে কী হয়েছে ?
প্রশ্ন: ব্যাটিং করার ইচ্ছে তো সকলেরই থাকে, সেটা ছেড়ে ফিল্ডিং কেন ?
উত্তর: ভোটের প্রার্থী হওয়াকে ব্যাটিং করা, আর প্রার্থী না-হওয়াকে ফিল্ডিং করা, আমাদের পার্টিতে এসব ধরা হয় না । তৃণমূলের মতো পার্টিতে বলা হয় । যে কারণে ওরা প্রেস কনফারেন্স করে বলছে - আইপ্যাককে কুড়ি লাখ টাকা দিতে পারেনি বলে প্রার্থী হতে পারলাম না । ভোটে প্রার্থী হতে পারেনি বলে রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর হচ্ছে । শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীর মা-মাসি উদ্ধার করে দিচ্ছেন । আমাদের পার্টিতে ওসব হয় না ।
প্রশ্ন: কিন্তু, অন্যের হয়ে তোমার দেওয়াল লিখনের ছবিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করছে বিরোধীরা । এ বিষয়ে কী বলবে ?
উত্তর: বিষয়টাকে ভালো ভাবেই দেখছি । আমাদের দেওয়াল লিখন যদি অন্য পার্টির লোক প্রচার করে, তাহলে তো ভালোই লাগবে । খারাপ কী ! সুবিধা হচ্ছে ।
প্রশ্ন: ছাব্বিশের নির্বাচনের অনেক আগে থেকে শুরু হওয়া বাংলা বাঁচাও যাত্রায় ঘুরেছো । এখন বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে যাচ্ছো ? কী বুঝছো ? বামেদের কী ফলাফল হওয়ার সম্ভবনা ?
উত্তর: অত্যন্ত ইতিবাচক । অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক । যে বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না । সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা বামপন্থীরা কথা বলছি । এখন আর এলাকায় এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিতে হচ্ছে না । এলকার মানুষই নিজে থেকে বলছেন, স্কুলগুলোর কী অবস্থা ? হাসপাতালের কী অবস্থা ? কলেজের অবস্থা কী ? বাম আমলে তৈরি হওয়া একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেহাল দুর্দশার চিত্র তুলে ধরছেন । .....ওই সব এলাকায় বিজেপিও গিয়েছে রাজনীতি করতে । কিন্তু, তাঁরা তো মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কথা বলে না । ওরা বলে এসেছে রাম বড় বা হজরত মহম্মদ । সাম্প্রদায়িক হিংসার উস্কানি দিয়ে চলে এসেছে । এক বারের জন্যেও এলাকার স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মিড ডে মিলের খবর ওরা নেয়নি ।
...এই কথাগুলো আমরা বলছি । এসব নিয়ে যাতে আগামী পাঁচ বছর কথা হয়, মিডিয়া এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে তার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি । গরু, শুয়োর নিয়ে যাতে রাজনীতি না-হয়, সাধারণ গরিব মানুষের সমস্যা সমাধান নিয়েই রাজনীতি হোক ৷ আমরা তাই করছি । রাজ্যের বুকে বামপন্থীরাই একমাত্র এসব নিয়ে চর্চা করেন । সেই চর্চার মধ্যেই যাতে রজনীতি আবর্তিত হয় তার জন্যে বাংলার মানুষের সমর্থন চাইছি ।
প্রশ্ন: ট্রেনে বাসে চায়ের ঠেকে হিন্দু, মুসলিম ও ভাতা নিয়ে রাজনীতির চর্চা আবর্তিত হচ্ছে ! সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার মানুষের ন্যূনতম চাহিদা নিয়ে কথা বলছো । সাধারণ মানুষ কতটা গ্রহণ করছে তোমাদের কথা ?
উত্তর: আমরা হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করছি না । মুসলিম ধর্মের বিরোধিতাও করছি না । এমনকি, সরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা করছি না । এগুলো যেমন ছিল, তেমন থাকবে । যার পুজো করার ইচ্ছে, সে পুজো করবে । যার নমাজ পড়ার ইচ্ছে তিনি নমাজ পড়বেন । যিনি সরকারি ভাতার প্রাপক তিনি ভাতা পাবেন । বরং, বিকল্পের কথা বলছি । রাজনীতি ধর্ম নিয়ে হবে না । ধর্মের পরিসরকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে । ঈদের নমাজের মঞ্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি করার মঞ্চ হয়ে গিয়েছে । এমাথা থেকে ওমাথা রাজনীতিক বক্তৃতা করেন ।
পাড়ার পুজোর উদ্বোধনে গিয়েও রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে যান তিনি । যে পুজোতে পাড়ার তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থক অংশগ্রহণ করেন । এদের কারণেই ধর্মীয় মঞ্চগুলো পার্টি বাজির মঞ্চ হয়ে গিয়েছে । আমরা এই ধর্মীয় মঞ্চগুলো রাজনীতি মুক্ত করতে চাই । তাই, সাধারণ মানুষকে বলব ধর্মকে রক্ষার করার জন্যে সিপিএমের পাশে দাঁড়ান । বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ান । আজকে বাংলায় বামপন্থীরা ক্ষমতায় নেই বলেই আপনার ধর্ম হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে । ধর্ম রাজনৈতিক দলের পণ্য হয়ে গিয়েছে ।
প্রশ্ন: হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের গত রাজ্য সম্মেলনে ডাক দেওয়া হয়েছিল, তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের নামা হবে । কিন্তু, কংগ্রেস তো থাকল না ! কতটা ক্ষতি ?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান আছে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/একলা চলো রে । কংগ্রেস গেছে । তাদের ব্যাপার । তবে, ভোট ভাগ হলে ক্ষতি । তাই, মানুষের কাছে আবেদন করছি, নেতারা ভাগ হলেও তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট ভাগ করবেন । এই দুই শক্তিকে পরাজিত করতে হিন্দু মুসলিম সকলেই ঐক্যবদ্ধ হন । কারণ, আমাদের লড়াই কয়েকজন নেতার গ্রহণ করা কয়েকটি নীতির বিরূদ্ধে । বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ান । বামপন্থীদের বিজয়ী করুন । এই আবেদন করছি মানুষের কাছে ।
প্রশ্ন: শুধু কংগ্রেসের হাত ছেড়ে দেওয়া নয় । বামপন্থী কিংবা আইএসএফ, ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে ।
উত্তর: 294টি আসনের মধ্যে 265-270টি আসন নিয়ে কোনও সমস্যা নেই । দুই-চারটি আসন নিয়ে জটিলতা । সকলেরই মনে হতে পারে ওই আসনটি তার হলে ভালো হতো । এটা তো হবেই । এটা স্বাভাবিক । আমরা তো আর তৃণমূলের মতো দল নই । যে একজন নেত্রী একটা দলের মালকিন । সেই মালকিন যা বলে দেবেন, গোটা দলকে সেই কথা মেনে নিতে হবে । তাহলে এগুলো আর হতো না । আমাদের মতো এতগুলো দল । তাদের প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত রয়েছে । প্রত্যেক নেতা, কর্মীর স্বাধীন মতামত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে । ফলে, যে দ্বন্দ্বের কথা বলছেন সেটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার ।
প্রশ্ন: অন্য দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করেছেন । কালীগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী তামান্নার মা'কে নিয়ে পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে । কী বলবেন ?
উত্তর: তামান্নার মা প্রার্থী হওয়াতে যাঁরা অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁরা কেউই কিন্তু, এটা বলেননি তামান্নার মা'কে লাখ লাখ টাকা দিয়ে প্রার্থী হতে হয়েছে ! বিজেপি বা তৃণমূলের যাঁরা প্রার্থী হতে পারছেন না তাঁরা, এমনকি দিলীপ ঘোষের স্ত্রীও বলছেন, টাকা দিতে পারেননি বলে প্রার্থী হতে পারেননি । বিজেপি কর্মীরা পার্টি অফিস ভাঙচুর করছেন । শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যের গুষ্টি উদ্ধার করে দিচ্ছেন । ওঁরা টাকা নিয়ে প্রার্থী পদ বিক্রি করেছেন বলে । তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, আইপ্যাককে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে পারেননি বলে প্রার্থী হতে পারলেন না । শুধু কী টাকা ? রাজ্যের এক বড় বিজেপি নেতা তথাগত রায় কামিনী কাঞ্চনের কথা বলেছিলেন । প্রার্থী পদের লোভে মহিলাদেরও পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে বিজেপি । ফলে, এসব প্রশ্নের জবাব ওরা দেবে, আমরা নই ।
প্রশ্ন: তামান্নার মা প্রার্থী হলে অসুবিধা নেই । আরজি করের নির্যাতিতার মা ভোট প্রার্থী হলে বাম মনোভাবাপন্নরা প্রশ্ন তুলছেন কেন ?
উত্তর: অভয়ার মায়ের প্রার্থী হওয়া নিয়ে কেউই প্রশ্ন তুলছেন না । উনি যে শর্তে প্রার্থী হলেন তাতে অভয়ার বিচার চেয়ে যাঁরা আন্দোলন করলেন তাঁদের তিনি অপমান করলেন । প্রার্থী হতে বামপন্থীদের আন্দোলনকে, নাগরিক সমাজের আন্দোলনকে, যাঁরা রাত জাগলেন তাঁদেরকে অপমান করলেন । কেউ তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেননি । উনি তো বলতেই পারতেন, মোদিজি রাম মন্দির করেছেন বলে আমার বিজেপিকে ভালো লাগছে । বিজেপি আমলে গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না । গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমার বিজেপিকে ভালো লাগছে । তাতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । কিন্তু তিনি যেহেতু বলেছেন যে, আমার মেয়ের বিচারের জন্য আমি বিজেপিতে জয়েন করেছি, স্বাভাবিকভাবেই তিনি বলে দিলেন কোনও ধর্ষিতার বিচার কিংবা কোনও খুন হওয়া মেয়ের বিচার পেতে গেলে বিজেপি না-করলে পাওয়া যাবে না । তিনিই তো প্রশ্ন তুলে দিলেন, আমরা তো প্রশ্ন করছি না ।
প্রশ্ন: অভয়ার মা ছাড়াও আরজি কর আন্দোলনের সময় পরিচিতি পাওয়া এক চিকিৎসকও বলছেন যে, ওই কেন্দ্র থেকে কলতান দাশগুপ্তের নাম প্রত্যাহার করে অভয়ার মাকেই সমর্থন জানানো উচিত বামপন্থীদের ।
উত্তর: কোন চিকিৎসক বলছেন ? তিনি তো ওই আন্দোলন পর্বে কুণাল ঘোষের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমে সামনে ধরা পড়লেন । তার বাইরে তো আরজি কর আন্দোলন পর্বে তাঁকে আমি দেখিনি । উনি যে আরজি কর আন্দোলনের সময় এর বিরোধিতা করেছিলেন তা আমি বলছি না । নিশ্চয় উনি বিচার চেয়েছিলেন । সেতো অনেকেই বিচার চেয়েছিলেন । উনি তো সংগঠক ছিলেন না । যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁরা সংগঠক ছিলেন, তাঁদেরকে তো ট্রান্সফার করে দেওয়া হল । সুবর্ণ গোস্বামীকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল আশফাকউল্লাহ নাইয়াকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল । অনিকেত মাহাতোকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল । সে সময় বহু চিকিৎসক অনশন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । ওই ডাক্তার তখন কী করেছিলেন ?
প্রশ্ন: সামগ্রিকভাবে রাজ্যের যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে আপনারা ক'টা কী আসন পেতে পারেন বা ক্ষমতায় আসবেন কি না সেবিষয়ে যদি বলেন !
উত্তর: দেখুন, আমরা বিশেষ করে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না । বাংলার মানুষের কাছে আমরা এই আবেদন করছি, বামপন্থী প্রতিনিধিদের এমন ভাবে নির্বাচন করুন, যাতে তাঁদেরকে এড়িয়ে কোনও রাজনৈতিক দলই বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে না-পারেন । তবে আমরা ক্ষমতায় এলে এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি যত প্যারা-টিচার, সিভিক ভলান্টিয়ার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মী আছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তাঁদের প্রত্যেকের ন্যূনতম মজুরি 22 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ।
পশ্চিমবাংলার সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা ফ্রি হবে । প্রত্যেকটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে যেখানে বামপন্থী বিধায়করা নির্বাচিত হবেন, সেখানে মেয়েদের জন্য স্পেশাল ডিফেন্স এবং স্পোর্টস একাডেমি গঠন করা হবে । মেয়েদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং সেন্টার খোলা হবে । যেখানে মেয়েরা বিউটিশিয়ান থেকে শুরু করে হাতের কাজ, বিভিন্ন গয়না তৈরির কাজ শিখতে পারবেন । নন ট্রাডিশনাল কাজও শিখতে পারবেন । বাইক চালানো, স্কুটার চালানো, চারচাকা গাড়ি চালানো সমস্ত কিছুই শেখানো হবে । কারণ আজকের দিনে এই বাইক বা চার চাকা শেখার মাধ্যমেও উপার্জনের উপায় বা পথ খুলে যায় । হাজারটা কাজের পথ খুঁজে পাওয়া যায় ।
একইভাবে প্রত্যেকটা বিধায়কের বিধায়ক তহবিল থেকে তিনভাগের এক ভাগ টাকা মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হবে । সরকার কৃষকের থেকে ফসল কিনবে । ফড়ে মজুতদারদের রাজত্ব শেষ হবে । কৃষক 2 টাকায় আলু বিক্রি করবে আর সেই আলু বাজারে 50 টাকায় বিক্রি হবে এই কালোবাজারি বন্ধ হবে । পশ্চিমবাংলার বেসরকারি হাসপাতাল ও স্কুলে অবৈধভাবে টাকা কামানোর পথ বন্ধ করা হবে । যাতে ইচ্ছেমতো এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের থেকে টাকা পয়সা না-দিতে পারে, তার জন্য নির্দিষ্ট আইন করা হবে । যেখানে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন, পড়াশোনার সুযোগ পাবেন । সব থেকে বড় কথা, বাংলার প্রতিটি মানুষ ইচ্ছামতো তাঁর ধর্ম পালন করবেন, কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেখানে হবে না । হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না । বন্ধ করে দেওয়া হবে ইমাম ভাতা ও পুরোহিত ভাতা ।
প্রশ্ন: স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার তো সংবিধানই দিয়েছে...
উত্তর: হ্যাঁ দিয়েছে । তার পরেও মানুষ সেই অধিকার পাচ্ছে কোথায় ! বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে সরকারি টাকায় মন্দির মসজিদ হবে না । পুজো কমিটির চাঁদা বন্ধ হবে । কিন্তু ইমাম এবং পুরোহিত প্রত্যেকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষায় বসবে । চাকরি পাবে । ইমাম এবং পুরোহিত উভয়ের বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে ঠিকঠাক মিড ডে মিল পাবে । পশ্চিমবঙ্গে সরকারি টাকায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল গড়ে উঠবে । ইমাম ভাতা, পুরোহি ভাতা, পুজোর চাঁদা বন্ধ হবে । সোজা কথা ।
প্রশ্ন: সাধারণ প্রান্তিক মানুষের আয়ের কথা আপনি বলছেন । আপনার নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে প্রভাব রয়েছে । কিন্তু বিজেপি এই সামাজিক মাধ্যম প্রভাবীদের নির্বাচনী কাজে লাগাচ্ছে টাকার বিনিময়ে । এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: লাগাতেই পারে । বিজেপির টাকা আছে । কিন্তু এই টাকা দিয়ে বা টাকা নিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েট করার বাইরেও বহু মানুষ আছেন, যাঁরা নিরপেক্ষভাবে বাস্তব পরিস্থিতিতে কনটেন্ট ক্রিয়েট করছেন । শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন তুলছেন ।