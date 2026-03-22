'দেউলিয়া রাজনীতি করে বিজেপি', শ্যামপুকুরে রবিবাসরীয় প্রচারে তোপ তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজার
Published : March 22, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: রবিবার শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচারে নামলেন তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা ৷ ছুটির সকাল থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচার সারেন তিনি ৷ কলকাতা পুরসভার 26 নম্বর ওয়ার্ডের শেঠবাগান-সহ বিভিন্ন অলিগলিতে জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ প্রচারের ফাঁকে প্রধান প্রতিপক্ষকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে ৷ ওরা গুন্ডামির রাজনীতি করে ৷"
এদিন সকালে হলুদ এবং নীল পাড়ের শাড়ি পরে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ প্রচারের অংশ হিসেবে তাঁকে স্থানীয় শ্রী শ্রী নিস্তারিণী দেবী কালী মন্দিরে পুজো দিতেও দেখা যায় ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক ৷ তাঁদের হাতে ছিল ঘাসফুলের প্ল্যাকার্ড ও পতাকা ৷ স্থানীয় মানুষদের সামনে হাত জোড় করে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা যায় শশী পাঁজাকে ৷ সেখানেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শশী জানালেন, জয়ের ব্যাপারে প্রবল আত্মবিশ্বাসী তিনি ৷
প্রচারের সময় শশী পাঁজা বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ৷ বিশেষত, 14 মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশের দিন তাঁর উপরে হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিজেপি নিশানা করেন ৷ তাঁর অভিযোগ করেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলায় বুলডোজার এবং গুন্ডামির রাজনীতি আমদানি করতে চাইছে ৷"
তাঁর বাড়িতে হামলার অভিযোগ নিয়ে শশী বলেন, "এই ধরনের আক্রমণ বিরোধীদের নিরাপত্তাহীনতা এবং অরাজকতারই প্রমাণ ৷" শ্যামপুকুর কেন্দ্রে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী সম্পর্কে তাঁর দাবি, "বিজেপি নেতৃত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাঁদের নিজেদের কর্মীদের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই ৷"
ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত বরানগর-সহ একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এই প্রসঙ্গে শশী পাঁজা বলেন, "তৃণমূল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বিশ্বাসী ৷ এই রাজ্যে যাবতীয় রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি ৷ হিংসা তারাই তৈরি করে ৷"
প্রচারে সাড়া পাওয়ার প্রসঙ্গে শশীর দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের অগাধ আস্থা ও আশির্বাদ রয়েছে ৷ সেই আশির্বাদ পাথেয় করেই আমি জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি ৷" রবিবারের এই প্রচারে শশী পাঁজার সঙ্গে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে, ভোট যত এগোচ্ছে, শ্যামপুকুর কেন্দ্রে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাকযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক পারদ ততই চড়ছে ৷