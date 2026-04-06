বিজেপির কথায় নাম বাদ! কমিশনের বিরুদ্ধে মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্তের অভিযোগ শশীর

বিজেপির কথায় নাম বাদ! কমিশনের বিরুদ্ধে মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্তের অভিযোগ শশীর
কেন মাত্র 19টি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল, কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল ৷
Published : April 6, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: বিধানসভার প্রথম দফার ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে চড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলল শাসকদল ৷ মানুষের ভোটাধিকার কাড়তে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন গভীর ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক শশী পাঁজা ৷
তাঁর দাবি, এসআইআর-এ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির (Logical Discrepancy) নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ কলকাতায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই অভিযোগ করেন শশী ৷ তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না-পারে, সেটাই চাইছে কমিশন ও বিজেপি ৷
কমিশনের সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেন, "এসআইআর-এর মাধ্যমে প্রায় 90 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে এই সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ৷ সেখানে প্রায় 50 শতাংশ ভোটারের নাম অ্যাডজুডিকেশনের (Adjudication) আওতায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ৷"
তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, "6 এপ্রিল প্রথম দফার ভোটার তালিকা এবং 9 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার তালিকা চূড়ান্ত বা ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে ৷ অথচ এত বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম যাচাই করার জন্য 19টি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলেও, তা কখনও যথেষ্ট নয় ৷ দূরদূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে কলকাতায় এসে আপিল করা কার্যত অসম্ভব ৷ এই গোটা পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশনের তৈরি করা 'সমস্যা' ৷ ভারতের আর কোনও রাজ্যে এভাবে এসআইআর হয়নি, একমাত্র বাংলার জন্যই এই নিয়ম ৷ কমিশন কি দেশে দু’ধরনের নাগরিক তৈরি করতে চাইছে ?"
কমিশনের বদলি নীতি নিয়েও এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেন রাজ্যের এই মন্ত্রী ৷ শশী বলেন, "গোটা দেশে পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের আগে মোট 506 জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় হল, কেবল বাংলাতেই 483 জন আইএএস এবং আইপিএস অফিসারকে সরানো হয়েছে ৷ এই বদলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট ৷ ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন যে সামান্য বিক্ষোভ হয়েছিল, তার জেরে কমিশন দ্রুত চারজন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে ৷ কসবা ও হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি-কেও সরানো হয়েছে ৷ অথচ, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মী খুন হওয়া বা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ অশোক করণের দ্বারা হামলার ঘটনায় কমিশনের চোখে কোনও দোষ ধরা পড়ে না ৷"
তাঁর কটাক্ষ, "বিজেপি নামের তালিকা লিখে দিচ্ছে, আর কমিশন সেই মতো পুলিশ বদলি করছে ৷ কতটা দেউলিয়া হলে বিজেপিকে সিবিআই, ইডি, এনআইএ এবং পুলিশের উপর নির্ভর করে ভোট লড়তে হয় ৷"
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে 'পরিযায়ী পাখি' বলে কটাক্ষ করে শশী দাবি করেন, "নির্বাচনে নিজেদের ভরাডুবি নিশ্চিত বুঝেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার রাজ্যে ছুটে আসছেন ৷ 2021 সালে যাঁরা 'দু’শো পার' হওয়ার হুঙ্কার দিয়েছিল, বাংলার মানুষ তাঁদের 77টিতে আটকে দিয়েছিল ৷ এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 170টি আসনের কথা বলছেন ৷ কিন্তু, আনুপাতিক হারে হিসাব করলে বিজেপির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রিপোর্টই বলছে, বাংলায় তারা 45-এর কম আসন পেতে চলেছে ৷ সেই হতাশা এবং চিন্তার ভাঁজ থেকেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ৷"
মালদার কালিয়াচকে সাম্প্রতিক অশান্তির বিষয়েও বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন শশী পাঁজা ৷ তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার কারণে স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষোভ ছিল ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেখাতে পরিকল্পিতভাবে সেই ক্ষোভকে ব্যবহার করেছে বিজেপি এবং মিম ৷ বাংলার বদনাম করতে বাইরে থেকে লোক এনে এই চক্রান্ত করা হয়েছে ৷"
বিরোধীদের অন্যান্য নেতাদেরও এ দিন একহাত নেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ৷ শশী বলেন, "অর্জুন সিং ক্রমাগত মারধরের উস্কানি দিচ্ছেন, অথচ কমিশন তাদের শোকজ করছে না ৷" অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে নিশানা করে তিনি বলেন, "যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাচ্ছে, তখন অধীর বাবু কোথায় ছিলেন ? কংগ্রেস তো একটা নামও রাখার চেষ্টা করেনি ৷ এখন মানুষ বিক্ষোভ দেখালে তিনি তৃণমূলকে দোষ দিচ্ছেন ৷"