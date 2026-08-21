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মেধা নয়, অভীক দে'র স্নাতকোত্তরে সুযোগ পাওয়ার নেপথ্যে রাজনীতি: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ ৷

Sharadwat Mukharjee
অভীক দে’র স্নাতকোত্তরে সুযোগ পাওয়ার নেপথ্য রাজনীতির অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 2:01 PM IST

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বর্ধমান, 21 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের পর বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা চিকিৎসক অভীক দে-কে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরের একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর পুরনো ফাইল ফের খোলা এবং অভীক দে-র বিরুদ্ধে একের পর এক তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আর তাতেই নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে একসময় রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনে প্রভাবশালী বলে পরিচিত 'উত্তরবঙ্গ লবি' ৷ এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে অভীককে নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷

অভীক দে-কে ঘিরে মন্ত্রীর বক্তব্যে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে ৷ মন্ত্রীর অভিযোগ, স্নাতকোত্তরে প্রবেশের জন্য অভীক দে-র পড়াশোনা বা যোগ্যতার চেয়ে 'রাজনীতি'র ভূমিকা ছিল বেশি ৷ এমনকি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অনাময় উইংয়ে অনিয়মিত হাজিরা, কোভিড পর্বের পরিষেবা এবং সেই পরিষেবার ভিত্তিতে পাওয়া 'সার্ভিস কোটা' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, "অনাময়ের হাজিরার খাতা খতিয়ে দেখতে গিয়ে অসঙ্গতি সামনে এসেছে ৷" তবে, তদন্ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়ে শেষ কথা বলার সুযোগ নেই বলেও মন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন ৷

মেধা নয়, অভীক দে’র স্নাতকোত্তরে সুযোগ পাওয়ার নেপথ্য রাজনীতি: স্বাস্থ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে দাঁড়িয়ে অভীক দে-র স্নাতকোত্তরে ভর্তি নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন শারদ্বত ৷ তিনি বলেন, "অভীক দে নিয়মিত পড়াশোনা করেছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ এমনকি তাঁকে হাসপাতালের অনাময় উইংয়ে নিয়মিত দেখা গিয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে ৷ অনাময়কে গ্রামীণ হাসপাতাল হিসেবে দেখিয়ে যে পরিষেবার ভিত্তিতে অভীক 'সার্ভিস কোটা'র সুবিধা পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ, তার সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"

শুধু তাই নয়, অভীকের অনাময়ে হাজিরা নিয়েও বিস্ফোরক দাবি করেন মন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য,"তদন্তকারীরা হাজিরার খাতা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং সেখানে অসঙ্গতি পেয়েছেন ৷ অভীক দে কোনওদিন অনাময়ে হাজিরা দেননি ৷ যদিও এই সমস্ত অভিযোগের চূড়ান্ত সত্যতা তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত নয় ৷"

অভীক দে-র স্নাতকোত্তরে প্রবেশের প্রসঙ্গেও অত্যন্ত কড়া আক্রমণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "যেদিন আপনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রির প্রবেশদ্বারে পৌঁছেছিলেন, সেটার নাম হচ্ছে রাজনীতি ৷ যোগ্য পড়ুয়াদের বঞ্চিত করে অভীক দে সেই সুযোগ পেয়েছিলেন এবং বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছে ৷"

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মঙ্গলবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অভীক দে-কে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বাস্থ্য ভবনের তিন সদস্যের তদন্তকারী দল ৷ তাঁর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মজীবন, কোভিড পর্বের পরিষেবা, 'সার্ভিস কোটা'র যোগ্যতা এবং স্নাতকোত্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়ে তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখা হয় বলে সূত্রের খবর ৷ এর আগে সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি সেখানে যাননি ৷ পরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হাজির হতে বলা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্ধে নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অভীক দে-কে হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

অভীক দে-র 'সার্ভিস কোটা'য় স্নাতকোত্তরে ভর্তি নিয়ে বিতর্ক অবশ্য 2024 সাল থেকেই ৷ অভিযোগ ছিল, কোভিডের সময় গ্রামীণ এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার ভিত্তিতে যে সুবিধা পাওয়ার কথা, অভীকের ক্ষেত্রে সেই শংসাপত্রের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ 2026 সালের মে মাসে স্বাস্থ্য দফতর তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি কীভাবে তিনি সার্ভিস কোটায় স্নাতকোত্তরে ভর্তির সুযোগ পেলেন, তা খতিয়ে দেখতে পৃথক তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷

এদিকে বৃহস্পতিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালের পরিষেবা নিয়েও একাধিক অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেন ৷ জরুরি বিভাগে চিকিৎসকদের পরিষেবা ভালো বলে প্রশংসা করলেও পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি, নার্সিং স্টাফের অভাব এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ৷ মহিলা চিকিৎসকদের রেস্টরুমের নিরাপত্তা এবং হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ রোগীদের সঙ্গে কথা বলে এখনও পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷

আরজি কর কাণ্ডের পর অভীক দে-র পাশাপাশি চিকিৎসক তথা উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন ওএসডি সুশান্ত রায় এবং তাঁর ছেলে সৌত্রিক রায়ের উপস্থিতি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছিল ৷ স্বাস্থ্য দফতরের অন্দরে সুশান্ত রায়কে 'উত্তরবঙ্গ লবি'র অন্যতম প্রভাবশালী মুখ এবং অভীক দে-কে সেই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ আদালত আরজি কর মামলার তদন্ত নতুন করে করার নির্দেশ দেওয়ার পর সেই পুরনো সমীকরণই ফের সামনে এসেছে ৷

এখন প্রশ্ন, অভীক দে-কে ঘিরে চলা তদন্ত কি শুধুই সার্ভিস কোটায় পিজিটিতে ভর্তি সংক্রান্ত অভিযোগে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তার সূত্র ধরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরে কথিত ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র ভূমিকা নিয়েও নতুন করে তদন্তের দরজা খুলবে? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এবং তদন্তের গতিপ্রকৃতি আপাতত সেই প্রশ্নই আরও জোরালো করে তুলেছে।

TAGGED:

AVIK DEY
NORTH BENGAL LOBBY
RG KAR RAPE AND MURDER CASE
শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
SHARADWAT MUKHARJEE

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