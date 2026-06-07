বিজেপি করায় মিলত প্রাণনাশের হুমকি! পালাবদলে 4 বছর পর ঘরে ফিরলেন যুবক

বিজেপি করায় মিলত প্রাণনাশের হুমকি! পালাবদলে 4 বছর পর ঘরে ফিরলেন যুবক
পালাবদলের পর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া তৃণমূল নেতাই গ্রেফতারি এড়াতে পলাতক ! চার বছর পর পরিবারের দেখা পেয়ে খুশি বিজেপি কর্মী ৷
Published : June 7, 2026 at 2:21 PM IST
শান্তিপুর, 7 জুন: বিজেপি করার জন্য তৃণমূলের তরফে মিলত প্রাণনাশের হুমকি ৷ আর সেই হুমকির জেরে টানা চার বছর ঘরছাড়া ছিলেন বিজেপি কর্মী গাজি বিশ্বাস ৷ অভিযোগ ছিল, তৃণমূল দাপুটে নেতা নরোত্তম ঘোষ এবং তাঁর দলবদল প্রাণনাশের হুমকি দিতেন ৷ তার জেরে ভিনরাজ্যে কাজের জন্য চলে গিয়েছিলেন গাজি বিশ্বাস ৷ এবার রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বদলের পর ফের ঘরে ফিরলেন তিনি ৷
ঘটনাটি নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বৈচা গৌরাঙ্গ পল্লির ৷ সেখানকার বাসিন্দা গাজি বিশ্বাস ৷ পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রি ৷ প্রথমে তিনি তৃণমূল করলেও পরবর্তীকালে বিজেপি করতে শুরু করেন ৷ বিজেপি করার অপরাধে বিভিন্ন সময় মিলত হুমকি ৷ অভিযোগ, ওই এলাকার তৃণমূল দাপুটে নেতা নরোত্তম ঘোষ তাঁর দলবল নিয়ে মাঝেমধ্যেই খুনের হুমকি দিতেন ৷ বাড়িতে ঢুকেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷
এই পরিস্থিতিতে গাজি বিশ্বাসকে তাঁর পরিবারের তরফে ভিনরাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ তাঁর পরিবারে স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে ৷ আর একমাত্র রোজগেরে ছিলেন তিনি ৷ তাই প্রাণ ভয়ে চার বছর আগে বাধ্য হয়েছিলেন ঘর ছাড়তে ৷ এই চার বছরে একবারও বাড়িতে ফেরেনি গাজি ৷ ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতেন তিনি ৷
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির সরকার ৷ তাই এবার সাহস করে চার বছর পর ফের নদিয়ার বাড়িতে ফিরলেন গাজি বিশ্বাস ৷ আর তিনি বাড়ি ফেরায় খুশি তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ৷ চার বছর পর ঘরের মানুষ ঘরে ফেরায় আনন্দে আত্মহারা সকলে ৷
এ বিষয়ে গাজি বিশ্বাস বলেন, "এলাকার তৃণমূল নেতা নরোত্তম ঘোষ, তাঁর দলবল নিয়ে সবসময় আমাকে ভয় দেখাতেন ৷ কারণ প্রথমে আমি ওঁর সঙ্গে তৃণমূল করলেও, পরবর্তীকালে বিজেপিতে যোগদান করি ৷ সেই কারণে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিত সবসময় ৷ তাই আমি ভয়ে চার বছর ধরে বাইরে ছিলাম ৷ যেহেতু বিজেপি সরকার এসেছে, সেই কারণে কিছুটা সাহস নিয়ে বাড়িতে এসেছি ৷"
প্রতিবেশী সঞ্জয় বণিক বলেন, "যেহেতু তিনি বিজেপি করতেন, সেই কারণে চার বছর ধরে ঘরছাড়া ছিলেন ৷ আজ চার বছর পর থেকে আবার বাড়িতে ফিরেছে ৷ এই এলাকারই তৃণমূলের নেতা নরোত্তম ঘোষ শুধু ওই বিজেপি কর্মী নয়, সকলকেই ভয় দেখাতেন ৷ মাঝবয়সি ব্যক্তিদের ক্লাবে নিয়ে মারধর করতেন ৷ আর ভোট কাকে দিয়েছি, ভিডিয়ো করে তা দেখাতে হতো ৷ না-হলে নামের লিস্ট তৈরি করে রাখত, পরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আর মারধর করতেন ৷"
জানা গিয়েছে, ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই নরোত্তম ঘোষ এবং তাঁর দলবদল এলাকা ছাড়া রয়েছেন ৷ তবে, এ বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, কেউ প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি ৷