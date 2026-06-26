সোশাল মিডিয়ায় বেহাল রাস্তার পোস্ট দেখে পরিদর্শনে মন্ত্রী, দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস

সোশাল মিডিয়ায় বেহাল রাস্তার পোস্ট দেখে পরিদর্শনে মন্ত্রী, দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস
বালি বোঝাই বেআইনি ডাম্পার চলাচলের অভিযোগে পুলিশকে সতর্ক করলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷
Published : June 26, 2026 at 8:54 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 জুন: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম-2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নরেশ মোড়ের রাস্তা ৷ এবার সেই রাস্তা নিয়ে অবশেষে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্টার্ন বাইপাসের আশিঘর মোড় থেকে নরেশ মোড় হয়ে যাওয়া এই রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন এক নাগরিক ৷ সেই পোস্ট নজরে পড়তেই শুক্রবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে যান মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি করার আশ্বাসও দিলেন তিনি ৷
ওই নাগরিক তাঁর সোশাল মিডিয়ায় একটি গানের মাধ্যমে বেহাল রাস্তার ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ অভিযোগ, দীর্ঘ তিনবছর ধরে একই অবস্থায় রয়েছে ইস্টার্ন বাইপাসের আশিঘর মোড় থেকে নরেশ মোড়ের মাঝের এই রাস্তা ৷ আর তার জেরে নিত্যদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে বলে অভিযোগ ৷ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে হয় ৷
স্কুল বাস, টোটো-সহ অসংখ্য যানবাহনের নিত্য যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন এলাকাবাসী ৷ দীর্ঘদিনের এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই স্থানীয় ওই বাসিন্দা রাস্তার বেহাল দশা তুলে ধরে একটি গান বেঁধে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই পোস্ট নজরে আসতেই শুক্রবার এলাকায় পৌঁছে যান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাবগ্রাম-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার ৷
এলাকা পরিদর্শনের সময় রাস্তার পাশাপাশি নিকাশি সমস্যা ও এলাকায় জমে থাকা আবর্জনার সমস্যা নিয়েও বাসিন্দাদের একগুচ্ছ অভিযোগ শোনেন মন্ত্রী ৷ তিনি বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেন, "দ্রুত রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য সমস্যারও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷" পাশাপাশি, ওই রাস্তা দিয়ে বেআইনি বালির ডাম্পারের অবাধ যাতায়াতের অভিযোগও করা হয় ৷
যা নিয়ে পরিদর্শন চলাকালীন ওই এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সতর্ক করেন শঙ্কর ঘোষ ৷ তিনি পুলিশকে কর্তব্যে গাফিলতি না-করার হুঁশিয়ারি দেন ৷ বিশেষ করে বালি বোঝাই অবৈধ ডাম্পারের অবাধ যাতায়াত ও তার জেরে নিয়মিত ঘটে চলা পথ দুর্ঘটনা নিয়ে পুলিশকে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন ৷
পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, "এফআইআর করছি না, এফআইআর করুন ৷ আইসি সাহেব, ব্যাস হয়ে গেছে ৷ দেখে নেবেন না ! আমাকে যেন সেকেন্ড টাইম না-আসতে হয় ৷ আমি যদি সেকেন্ড টাইম আসি, সেটা কিন্তু আপনাদের পক্ষে ভালো হবে না ৷" বেআইনি ডাম্পারের বিরুদ্ধে পুলিশকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
পরে মন্ত্রী বলেন, "পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করুক এটাই আমরা চাই ৷ এর আগে পুলিশ হয়তো তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবে কোনও অনৈতিক কাজ করে থাকতে পারে ৷ কিন্তু, বর্তমান সরকারের সময় অনৈতিক কাজ করার কোনও জায়গা থাকবে না ৷"
তিনি জোর দিয়ে বলেন, "কেউ যদি ভেবে থাকেন অন্যায় করবেন এবং আমাদের দলের পতাকার তলায় থেকে পার পেয়ে যাবেন বা পার্টি তাদের সমর্থন জোগাবে, তা একদমই হবে না ৷ ফলে এই ধরনের অন্যায় কাজে নিজেরাও জড়াবেন না এবং অন্য যাঁরা জড়িয়েছেন, তাঁরা সাবধান হয়ে যান ৷ একজন জনপ্রতিনিধির থানায় আসা কোনও বড় বিষয় নয়, ওঁরাও সরকারি কর্মচারী, আমরা সরকার পরিচালনা করি ৷"
ফুলবাড়ি এলাকার আরও দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল দশার কথা উল্লেখ করে শঙ্কর বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে এই রাস্তাগুলির দ্রুত সংস্কারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল এবং তিনিও বিষয়গুলি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ তবে, বর্ষার মরশুমে রাস্তা তৈরি করলে তা স্থায়ী হবে না এবং জলের তোড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ তাই আপৎকালীনভাবে সমস্যা দূর করতে ট্রাফিক ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন-সহ বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে যান চলাচল সচল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ আগামী জুন, জুলাই, অগস্ট মাসে বর্ষার মরশুম কেটে গেলেই, পুজোর আগে যাতে এই রাস্তাগুলির পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়, প্রশাসন সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে ৷"