ঈদের মঞ্চে মোদিকে কটাক্ষ, মমতাকে পালটা তোপ শমীকের ! ভোটের আগে তুঙ্গে তরজা
শনিবার প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব গিয়ে হাত মেলান আর দেশে এলেই নাম কাটার কথা মনে পড়ে । আপনি সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী !
Published : March 21, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: ঈদের সকালে রেড রোডের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফর নিয়ে কড়া কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক শুরু হতেই পালটা আক্রমণে নামলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । ভোটের আগে এই বাকযুদ্ধ আরও তীব্রতর আকার নেবে বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ৷
শনিবার রেড রোডের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে এসআইআর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সৌদি আরব গিয়ে হাত মেলান, দুবাইয়েও হাত মিলিয়েছেন । আর দেশে এলেই নাম কাটার কথা মনে পড়ে । আপনি সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী !" একই সঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, "বাংলাকে যে টার্গেট করবে, জাহান্নামে যাবে । আমাদের একটাই লক্ষ্য—বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও ।"
এই বক্তব্যের জবাবে সাংবাদিক বৈঠক করে শমীক ভট্টাচার্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান । তাঁর কথায়, "আমরা চাইব মুখ্যমন্ত্রীর বিদায়বেলায় তাঁর মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন হোক । ধর্মান্ধতা, বিভাজন, মৌলবাদের রাজনীতি—এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে ।" তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের সীমান্ত ব্যবহার করে জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং 'রোহিঙ্গা ইস্যু' নিয়েও সরব হন ।
ইদের মতো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণকে 'নজিরবিহীন' বলেও কটাক্ষ করেন শমীক । তাঁর প্রশ্ন, "এতে কি বার্তা দেওয়া হল ? মুখ্যমন্ত্রী কি উদ্বাস্তু বিরোধী অবস্থান নিচ্ছেন ?" একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, দেশের বিদেশনীতি নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য অতীতে খুব একটা দেখা যায়নি ৷ জওহরলাল নেহরু থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী জমানা, কোনও সময়েই এভাবে দেশের বিদেশনীতির প্রকাশ্যে সমালোচনা হয়নি বলেও তাঁর দাবি ।
শমীকের কথায়, "মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন । সেখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক নয়, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তোলে ।" পাশাপাশি সংখ্যালঘু সমাজের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে তিনি বলেন, "ভারতের মুসলমানরা কি আরবের দিকে তাকিয়ে থাকবে ? নাকি ভারতীয় পরিচয়ই তাঁদের প্রথম পরিচয় ? আশা করব, বাংলার সংখ্যালঘুরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এর জবাব চাইবেন !"
অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে রাজ্যে 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা' তৈরি করার চেষ্টা চলছে । যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শমীক বলেন, "এগুলো সম্পূর্ণ অবান্তর কথা । বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করলে বহু রাজ্যে বিরোধী সরকার টিকত না ।" রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহেই এ দিন বিজেপিতে যোগ দেন পূর্বস্থলীর জেলা পরিষদের সদস্য, তৃণমূল নেতা স্বপন ভট্টাচার্য । ওই যোগদান মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন শমীক ।
উল্লেখ্য, আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে । ফল প্রকাশ হবে 4 মে ৷ ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস 291টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে, বিজেপিও 256টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে । ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা চড়ছে—এ দিনের ঘটনাই তার স্পষ্ট ৷ এখন দেখার শমীকের প্রতিক্রিয়ার জবাবে রাজ্যের শাসকদল পালটা কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আনে কি না !
