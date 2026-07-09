ETV Bharat / politics

কামদুনি-কাণ্ডে তৃণমূল ভোটের জন্য বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে তদন্ত সাজিয়েছিল: শমীক

একই সুরে কথা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও ৷

ETV BHARAT
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া/তারকেশ্বর, 9 জুলাই: বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ তবে পুলিশের কাজে আস্থা প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ বরং তাঁর দাবি, "এই এনকাউন্টারের পর বার্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷ এ রাজ্যে অপরাধীর কোনও ছাড় নেই ।" একইসঙ্গে, কামদুনির ঘটনা নিয়ে তিনি একহাত নেন পূর্বতন সরকারকে । বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভোট নিশ্চিত করতেই তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য কামদুনির ক্ষেত্রে সাজানো তদন্ত করে চার্জশিট তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর ৷ এদিন একই সুরে কথা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও ৷

বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ায় হুগলি সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য । সেখানে দলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক সারেন তিনি ৷ বৈঠক শেষে বারুইপুরের ঘটনা ও এনকাউন্টার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশি পদক্ষেপের পাশে দাঁড়ান শমীক ভট্টাচার্য ৷

তিনি বলেন, "পুলিশ যেটা মনে করেছে, যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার মনে করেছে তা নিয়েছে । কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যাপার । তবে এতে একটা বার্তা পৌঁছে গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের কোনও স্থান নেই । অপরাধীদের কোনও ধর্ম হয় না, কোনও জাত হয় না ৷ আগের সরকার এটা ভুলে গিয়েছিল । আমি আবারও বলছি, সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না । আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবিষয়ে যা বলার তিনিই বলবেন । তবে এই ধরনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি । শুধু একটা ঘটনা নয়, সব ঘটনাতেই । স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা আছে । সেই কারণেই তো তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন দিয়ে বিজেপিকে নিয়ে এসেছে ।"

বিজেপি কোনও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বলেই তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা আজ ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতির । তৃণমূলের দুর্নীতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তৃণমূলের শ্বেতপত্র নিয়ে যা বলার সেটা সরকার বলবে । আমি দলের কথা বলতে পারি । দলের পক্ষ থেকে আমরা একটা সংকল্প পত্র নিয়ে এসেছিলাম মানুষের কাছে । মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছে ৷ দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে আমরা সরকার গড়েছি । এখন দেখার সরকার কত দ্রুত আমাদের সংকল্পপত্র বাস্তবায়িত করে । পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে যে সরকারটা চলছে সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, বিজেপির সরকার নয় । গত 50 বছর ধরে দলের সরকার দেখেছে মানুষ ।"

অন্যদিকে, তারকেশ্বর চাঁপাডাঙায় বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বারুইপুরের এনকাউন্টার প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, "যারা বারুইপুরে ধর্ষণ করেছিল, তাদের থেকেও বেশি অপরাধী যারা এখন এনকাউন্টারের ঘটনার নিন্দা করছে ৷" মমতার মোমবাতি মিছিলকে কটাক্ষ করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে এই রকমই হয় । বাতি নিয়ে ঘুরতে হয় । যখন সুযোগ ছিল, অনেকের জীবনের বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন । এখন ওঁরও বাতি চলে গেছে, পার্টি অফিস চলে গেছে । অ্যাকাউন্ট সিজ হয়ে গেছে, তাই মোমবাতি নিয়ে ঘুরছেন ।"

TAGGED:

KAMDUNI
BARUIPUR ENCOUNTER
শমীক ভট্টাচার্য
বারুইপুর এনকাউন্টার
SHAMIK BHATTACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.