ফেসবুকে ইস্তফা, অধীরের হাতে 'ঘর ওয়াপসি' শাহনাজের

কংগ্রেসে যোগ দিয়েই শাসকদলকে তোপ দেগেছেন শাহনাজ বেগম। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কাজের ধরন এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

Shahnaz Begum officially joins Congress
কংগ্রেসে ফিরলেন শাহানাজ বেগম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 20, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
বহরমপুর, 20 ডিসেম্বর: অধীর চৌধুরীর হাত ধরে 'ঘর ওয়াপসি' শাহনাজ বেগমের ৷ দিন তিনেক আগেই তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রাক্তন মহিলা জেলা সভানেত্রী তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি শাহনাজ । শনিবার বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে অধীর চৌধুরীর হাত থেকে কংগ্রেসের পতাকা তুলে সদ্য দলত্যাগী তৃণমূল নেত্রী ৷ শাহনাজের সঙ্গে এদিন কংগ্রেসে যোগ দেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জালাল শেখও।

কংগ্রেসে ফিরে শাহনাজ বলেন, "জেলা পরিষদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একা লড়াই করেছি । চোরের সাম্রাজ্যে টিকতে না-পেরে কংগ্রেসে যোগ দিলাম। এখানে স্বাধীনিভাবে সংগঠন করার সুযোগ রয়েছে । খোলা হওয়া নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ।" গত 17 ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন রেজিনগর বিধানসভার জেলা পরিষদের আসন থেকে তিনবারে জয়ী শাহনাজ বেগম। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা না-হওয়ায় পদ ছাড়েন বলে জানান মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের এই সদস্যা।

অধীরের হাত ধরে ফের কংগ্রেসে শাহানাজ (ইটিভি ভারত)

ফেসবুকে দীর্ঘ এক পোস্টে তিন লেখেন, "চোর জেলা পরিষদের একজন অংশীদার হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনাদের দেওয়া টার্ম পূর্ণ হওয়ার আগেই আমি সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।" শাহনাজ বেগমের নিশানায় ছিলেন মূলত জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা। তাঁর বিরুদ্ধে আগে একাধিকবার আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলেছেন শাহনাজ।

শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ভাঙনের অন্যতম কারিগর হলেন এই শাহনাজ বেগম। কংগ্রেসের হাত থেকে এক লহমায় জেলা পরিষদের দখল নিয়েছিল তৃণমূল। 'পুরস্কার' হিসেবে জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির পদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। একইসঙ্গে জেলা তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রীর পদও দেওয়া হয় শাহনাজকে। জেলা পরিষদ দখলের পর থেকে শুভেন্দু অধিকারী, অধীর গড়ে ভাঙন ধরাতে শুরু করেন। 2016 সালের বিধানসভায় চারটি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। 2011 সালে মাত্র একটি আসন পেয়েছিল মমতার দল ৷

2021 সালে মুর্শিদাবাদের 22টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তৃণমূলের পায় 20টি আসন। বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ আসনে জয়ী হয় বিজেপি। নিজের গড়ে শূন্য হয়ে যান অধীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়ের প্রধান সেনাপতি শুভেন্দু এখন গেরুয়া শিবিরে। আজ শাহনাজ ফিরলেন পুরনো দল কংগ্রেসে। 2016 বিধানসভায় ফের হারানো জমি দখলের লড়াইয়ে নেমেছেন অধীর চৌধুরী । ইতিমধ্যে ঘরগোছাতে শুরু করেছেন। ওয়াকফ ইস্যুকে সামনে রেখে জেলার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিজের দিকে টানার চেষ্টা করছেন মুর্শিদাবাদের তথাকথিত 'রবিনহুড'।

হুমায়ুন কবীরের মতো প্রতিবাদী এবং বিতর্কিত নেত্রী হিসেবেই পরিচিত শাহানাজ বেগম। তৃণমূলের অন্দরে বেশ কিছুদিন থেকেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে তেল চুরি থেকে শুরু করে, অফলাইন টেন্ডার-সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে কার্যত নাজেহাল করে তুলেছিলেন শাহনাজ।

মালদা ডিভিশনের কমিশনের কাছে জেলা পরিষদের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেন। পরে পদত্যাগ পত্র পাঠান জেলাশাসকের কাছে। দুই জায়গাতেই পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। বৃহস্পতিবারেই শাহনাজের কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা সামনে এসেছিল। অবশেষে শনিবার অধীর চৌধুরীর হাত ধরে পুরনো দলেই ফিরলেন তিনি।

কংগ্রেস থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি শাহনাজের। এদিন তিনি বলেন, "আমি সাংগঠন করা মানুষ। নিশ্চয় ঘরে বসে থাকব না। কংগ্রেসে যোগ দিয়েই সংগঠনের কাজ করব।" এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, "এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। ওঁর চাহিদা ছিল অন্যকিছু। কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছু সামনে চলে আসবে।" কংগ্রেসে যোগ দিয়েই শাসকদলকে তোপ দেগেছেন শাহনাজ। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কাজের ধরন এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

