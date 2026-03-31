স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও ! ব়্যাপ গানে শিক্ষাকে সামনে রেখে ভোটের বার্তা এসএফআইয়ের

স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও ! ব়্যাপ গানে শিক্ষাকে সামনে রেখে ভোটের বার্তা এসএফআইয়ের
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ব়্যাপ গান আর শিক্ষা ইশতেহার, ছাত্র-যুবদের মন জিততে এই নতুন পথ কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার ৷
Published : March 31, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছাত্র-যুব ভোটারদের লক্ষ্য করে নতুন কৌশল নিল বাম ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই)। 'স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও' স্লোগানকে সামনে রেখে র্যাপ গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল শিক্ষা ইশতেহার । মঙ্গলবার কলকাতার দীনেশ মজুমদার ভবনে এই ইশতেহার ও থিম সং এর উদ্বোধন করেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ।
ভোটের আগে শিক্ষাকে ইস্যু করে প্রচার
বামফ্রন্টের তরফে এবারের নির্বাচনে একাধিক তরুণ মুখকে প্রার্থী করা হয়েছে । সেই প্রার্থীদের সমর্থনে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এই ইস্তাহার প্রকাশের উদ্যোগ । এসএফআইয়ের বক্তব্য, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও ছাত্রসমাজের সমস্যা তুলে ধরতেই এই প্রচার ।
দেবাঞ্জন দে অভিযোগ করেন, "বাংলার মানুষ এক অদ্ভুত নির্বাচন প্রত্যক্ষ করছেন । বহু ছাত্র-যুবকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । পরিকল্পিতভাবে ভোটার বাছাই করা হচ্ছে ।" তাঁর দাবি, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি, উভয়ই শিক্ষার প্রশ্নে ব্যর্থ ।
'সোপান' থেকে 'তিলোত্তমা', ইস্তাহারে একাধিক প্রস্তাব
এসএফআইয়ের শিক্ষা ইস্তাহারে উঠে এসেছে বেশ কিছু নজরকাড়া প্রস্তাব ৷ 'সোপান উদ্যোগ' অর্থাৎ সরকারি খরচে পাবলিক কোচিং সেন্টার, যেখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স থেকে সিভিল সার্ভিস পর্যন্ত প্রস্তুতির সুযোগ । 'প্রীতিলতা ক্যাম্প' অর্থাৎ ছাত্রীদের জন্য প্রতিটি মহকুমায় আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির । 'তিলোত্তমা ডিজিটাল ড্রপবক্স' এর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মীদের অভিযোগ জানানোর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ইউনিভার্সিটি রিকভারি ফান্ড এর মাধ্যমে স্মার্ট ক্লাস, হোস্টেল, 24 ঘণ্টা লাইব্রেরি ও প্লেসমেন্ট উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে ।
একাধিক স্কলারশিপের প্রস্তাব
প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রদের জন্য চার ধরনের বৃত্তির প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৷ নজরুল স্কলারশিপে সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য মাসিক 2000 টাকা এবং দলিত ও আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য আম্বেদকর স্কলারশিপে 2000 টাকা প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৷ একইভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিরসা স্কলারশিপ এবং পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের বিশেষ বৃত্তির জন্য মাইগ্রান্ট স্কলারশিপ চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৷ এ ছাড়াও, গরিব পরিবারের ছাত্রদের জন্য মাসিক 500 থেকে 8000 টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব রাখা হয়েছে ।
ডিজিটাল শিক্ষা ও ফ্রি ইন্টারনেটের দাবি
ইশতেহারে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে এসএফআই। প্রস্তাব রাখা হয়েছে 'বন্ধু' নামে এআই-ভিত্তিক চ্যাটবট পরিষেবা, রাজ্য জুড়ে স্মার্ট মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা গড়ে তোলা এবং বছরে 1 লক্ষ টাকার কম আয়ের পরিবারকে 24 ঘণ্টা বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
যাদবপুরে থিম সং উদ্বোধন
এদিনই যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমের থিম সং-এরও উদ্বোধন হয় । উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নেতা সুজন চক্রবর্তী ।
'শিক্ষা বাঁচাতে লড়াই', বার্তা এসএফআইয়ের
এসএফআইয়ের দাবি, এই ইস্তাহার শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বিকল্প শিক্ষানীতির রূপরেখা । দেবাঞ্জন দে বলেন, "আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে স্কুল-কলেজ বন্ধ নয়, বরং আরও শক্তিশালী হবে । বেকারত্ব দূর করতে শিক্ষাকে হাতিয়ার করতেই আমাদের লড়াই চলবে ।"
নির্বাচনের মুখে ব়্যাপ গান আর শিক্ষা ইশতেহার, ছাত্র-যুবদের মন জিততে এই নতুন পথ কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার ।
