হকার পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া চালিয়ে যাক, পাশে থাকার বার্তা দিল এসএফআই

হকার পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া চালিয়ে যাক, পাশে থাকার বার্তা দিল এসএফআই
সংগঠনের ঘোষণা, সিপিএম-সিআইটিইউ যেমন হাকার, মজদুরদের জন্য রাস্তার লড়াইয়ে আছে, তেমনি সেই সব অসহায় পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাশে থাকবে এসএফআই।
Published : June 1, 2026 at 4:20 PM IST
কলকাতা, 01 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বুলডোজার রাজ শুরু হয়েছে। রেল স্টেশনের হকার থেকে শুরু করে বস্তি, ঝুপড়ি, অবৈধ কাঠামো ভেঙে ফেলছে সরকার। অভিযোগ, কোনও রকম পুনর্বাসন ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে সব ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ছে হকার পরিবারগুলি। একদিকে, পেটের ভাত জোগানো, চিকিৎসা খরচ, অন্যদিকে, সন্তানদের পড়াশোনার খরচ। কীভাবে বেঁচে থাকবেন তাঁরা ? সব মিলিয়ে উৎকণ্ঠায় তাঁরা। এরকম পরিস্থিতিতে হকার পরিবারগুলি পাশে দাঁড়ানো বার্তা দিল সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই।
এসএফআই আশ্বাস দিয়েছে, হকার পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া খরচ তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যোগান হবে ৷ তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, সিপিএম সিআইটিইউ যেমন হাকার, মজদুরদের জন্যে যেমন রাস্তার লড়াইয়ে আছে, তেমনি সেই সব অসহায় পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাশে থাকবে এসএফআই। এতে, জাত, ধর্ম, বর্ণ কোনও কিছুই দেখা হবে না। নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "অসংখ্য ছেলেমেয়ে চোখের সামনে দেখছে তাদের সহায়সম্বল দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বুলডোজারের আঘাতে। একইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করে গরীব বাপ-মায়ের দুঃখ ঘোচানোর স্বপ্ন। দোকান উচ্ছেদ মানে বাবা মায়ের রোজগার বন্ধ। স্কুল-কলেজের মাইনে আসবে কোথা থেকে? বই, খাতা, শিক্ষা-সামগ্রীর খরচই বা কোথা থেকে আসবে? তার ওপর কলেজের পরীক্ষার মরসুমে এই প্রবল মানসিক চাপ, উৎকন্ঠা, আতঙ্ক। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। ড্রপ আউটের অতলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা গ্রাস করছে এদের।"
এর সঙ্গেই এসএফআই রাজ্য সম্পাদক বলেন, "এসএফআই পাশে থাকবে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের। সমস্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হলেও এটাই এসএফআই'-এর শ্রেণি অভিমুখ। এটাই সামাজিক, রাজনৈতিক, বিপ্লবী কর্তব্য। লড়াকু হকার বন্ধুদের কুর্নিশ। অভিবাদন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেও। শ্রেণিঘাতক বুলডোজারের বিরুদ্ধে লড়াই আরও আরও তীব্র হোক। সব হারানো পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই লড়ে যাবে এসএফআই।"
এদিকে আজ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মিছিল করা হবে হকার উচ্ছেদ এর বিরুদ্ধে। এই মিছিল এন্টালি মার্কেট থেকে শিয়ালদা বিগ বাজার পর্যন্ত যাবে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের স্পষ্ট বক্তব্য, উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। যেভাবে দমদম হাওড়া শহর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাতারাতি হকারদের স্টল উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের সহায় সম্বল নষ্ট করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল।