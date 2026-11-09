নৈহাটি-হাবড়ায় বুকস্টলে হামলার অভিযোগ, প্রতিবাদে পথে নামার ডাক দিল এসএফআই
Attack on SFI Bookstalls: বামেদের বুকস্টলে হামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি ৷
Published : November 9, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: বাংলার মাটিতে বইয়ের স্টল ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত যেন থামার নামই নিচ্ছে না । শারদোৎসবের সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থীদের বুকস্টলে হামলার অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । এবার দীপাবলি ও কালীপুজোকে কেন্দ্র করে উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি, হাবড়া বাজারে এসএফআই-এর বুকস্টলকে নিশানা করার অভিযোগ উঠল ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) । তাদের অভিযোগ, বিজেপি, আরএসএস ও এবিভিপি-র সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীরা একের পর এক বুকস্টলে হামলা, ভাঙচুর এবং বই নষ্ট করার চেষ্টা করছে । যদিও এসএফআই-এর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি ৷ তাদের দাবি, নিজেরাই নিজেদের স্টল ভেঙে প্রচারে থাকতে চাইছে বামেরা ৷
বুকস্টলে হামলার অভিযোগ, সরব এসএফআই
এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘নৈহাটি ও হাবড়ায় একের পর এক বুকস্টলে হামলার চেষ্টা হচ্ছে । বিজেপি, আরএসএস ও এবিভিপি-র সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীরা বইয়ের স্টল ভাঙচুর এবং বই নষ্ট করার চেষ্টা করছে । শারদোৎসবের সময়ও বইয়ের ওপর বুলডোজার চালানোর চেষ্টা দেখা গিয়েছিল ৷ পুলিশের সাহায্য ও মদতে বইকে অবমাননা এবং নষ্ট করার চেষ্টা চলছে ।’’
দেবাঞ্জন দে-র কথায়, দীপাবলি আলোর উৎসব । এই উৎসবকে আরও আলোকিত করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের স্টল সাজিয়েছেন । সেই বুকস্টলের ওপর আক্রমণ বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী । তাঁর দাবি, বিজেপি ও আরএসএস বাংলার সংস্কৃতিকে সম্মান করতে শেখেনি । এই পরিস্থিতিতে বইপ্রেমী মানুষের কাছে তাঁর আবেদন, রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে বুকস্টলগুলিতে আসুন, বই কিনুন, আলোচনা করুন, পছন্দ না হলে প্রশ্ন তুলুন । কিন্তু বই ও বইয়ের স্বাধীন পরিসরকে রক্ষা করুন ।
অন্যদিকে, এসএফআই-এর উত্তর 24 পরগনা জেলা সম্পাদক আকাশ করের অভিযোগ, জেলার গ্রামীণ এলাকার এক বাজারে এবং নৈহাটিতে এসএফআই-এর বুকস্টলে ফের হামলার চেষ্টা হয়েছে । তাঁর দাবি, শারদোৎসবের সময় রাজ্যজুড়ে বামপন্থীদের বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ বই হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন । এমনকী, যাঁরা আগে কখনও বামপন্থীদের বুকস্টল থেকে বই কেনেননি, তাঁরাও প্রতিবাদ জানিয়ে বই কিনেছিলেন । কিন্তু সেই প্রতিবাদের পরেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর ।
আকাশ কর জানান, দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 14টি জায়গায় বুকস্টল বসানো হয়েছে । তার মধ্যে দু'টি স্টলে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁদের অভিযোগ । আগামিদিনেও আরও হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা । তবে হামলার মুখেও বুকস্টল বন্ধ করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন এসএফআই-এর জেলা সম্পাদক । তাঁর কথায়, যেখানে আক্রমণ হয়েছে, সেখানেও প্রতিরোধ গড়ে বুকস্টল চলছে, আগামিদিনেও চলবে ।
এদিকে, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর রাজ্য নেতৃত্বের অভিযোগ, বারাসতে তাদের বুক স্টলে হামলা চালানো হয়েছে । লিবারেশন নেতা পার্থ ঘোষ বলেন, ‘‘বারাসাত বুক স্টল বন্ধ করে চলে আসার পরে বিজেপি গুন্ডারা আমাদের, এসএফআই, এসিইউসি-সহ সব স্টলের উপর তাণ্ডব চালিয়েছে ।’’
কী বলছে বিজেপি ?
বিজেপির মুখপাত্র সপ্তর্ষি চৌধুরী বলেন, ‘‘এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন । ওরাই আসলে এই কাজটি সংগঠিকভাবে নিজেরাই করে যাচ্ছে । রাজনীতির ময়দানে ওদের ভেসে থাকার প্রচেষ্টা । তাঁদের সাহিত্যে এমন কিছু নেই যে আরএসএস বা বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এমন কিছু করবে । এটা সম্পূর্ণ ভুল । ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও নেতা বা কর্মী এই ভাঙচুরের সঙ্গে যুক্ত নেই । এটা শুধুমাত্র ওদের রাজনৈতিক ভাবে ভেসে থাকার চেষ্টা । ওরা বলছে যে বই নিয়ে লোকের বাড়ি পৌঁছবে । লোকেদের বাড়ি যেতে গেলেও তো সংগঠন লাগবে ৷ সেটা কি ওদের আছে ?’’
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