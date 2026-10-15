QR কোডে ‘নারদ শুভেচ্ছা’! বিকাশকে সামনে রেখে শুভেন্দুকে SFI-এর ‘শারদীয় খোঁচা’
SFI slams Suvendu Adhikari: সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর মুখপত্র ছাত্র সংগ্রাম-এর শারদ সংখ্যায় রাখা হয়েছে এই কিউআর কোড ।
Published : October 15, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: শারদোৎসবের শুভেচ্ছা জানানো নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে এবার কিউআর কোড-কে হাতিয়ার করল এসএফআই । সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের মুখপত্র ছাত্র সংগ্রাম-এর শারদ সংখ্যার 195 পাতায় রাখা হয়েছে কিউআর কোড । সেই কোড স্ক্যান করলেই মিলবে শারদীয় শুভেচ্ছা । তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে সেই শুভেচ্ছাবার্তায় রয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক ইঙ্গিত, এমনটাই জানালেন পত্রিকার সম্পাদক সৌভিক দাশবক্সি । তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য রয়েছে ‘নারদ শুভেচ্ছা’ ।
এসএফআই-এর এই উদ্যোগে সামনে রাখা হয়েছে বর্ষীয়ান বামনেতা তথা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে । শারদ সংখ্যার কিউআর কোডের মাধ্যমে তাঁকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ‘নারদ শুভেচ্ছা’ জানানোর বিষয়টি ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল । ঠিক কী রয়েছে সেই কিউআর কোডের ভিতরে ? সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, কোড স্ক্যান করলেই দেখা যাবে সেই বিশেষ কনটেন্ট । একটি ভিডিয়ো কনটেন্ট । যেখানে নারদ স্টিং ফুটেজ রয়েছে । ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে রাখা হয়েছে, ‘চুরি ছাড়া কাজ নেই’ ।
সৌভিক দাশবক্সি আরও জানান, ছাত্র সংগ্রাম-এর শারদ সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে । আগামিদিনের আন্দোলন ও লড়াইকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ । পত্রিকার পাতায় কিউআর কোডের আগে লেখা রয়েছে, ‘অনেকটা বই পড়া হল, বইয়ের মাঝখানে’ । অর্থাৎ, ছাপার অক্ষরের বাইরেও পাঠকদের জন্য থাকছে ডিজিটাল কনটেন্ট ।
তবে এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্কও । সৌভিকের অভিযোগ, বাংলার শারদোৎসবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে রয়েছে বামপন্থীদের বুকস্টল । সেখানে ‘শারদীয় শুভেচ্ছা’ কিংবা ‘শারদোৎসব’ লেখা বহু বছরের প্রচলিত রীতি । তাঁর দাবি, এবার সেই শব্দগুলির ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বামেদের বুকস্টলের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে ।
এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শারদোৎসব নাটকেও ‘শারদোৎসব’ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে । তা সত্ত্বেও এই শব্দ নিয়ে আপত্তির বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই পাল্টা রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছে এসএফআই ।’’ তাঁর দাবি, ‘শারদ’ শব্দ শুনে ‘নারদ’-এর কথা মনে পড়ার প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গের উপাদান করে কিউআর কোডের কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে ।
সৌভিকের কথায়, সাধারণ মানুষ কিউআর কোড স্ক্যান করলেই বুঝতে পারবেন কী বার্তা দিতে চেয়েছে সংগঠন । আগামিদিনে এই কনটেন্ট পোস্টারের মাধ্যমেও বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে ৷
শারদ সংখ্যার পাতায় বই পড়ার আহ্বান, আর সেই পাতার কিউআর কোডে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ — দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এবার পাঠকদের কাছে পৌঁছতে চাইছে এসএফআই । তবে কিউআর কোডের ভিতরে ঠিক কী দৃশ্য বা বার্তা রয়েছে, তা জানতে হলে স্ক্যান করেই দেখতে হবে ।
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