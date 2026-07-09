যন্তর মন্তরের আঁচ ! ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের প্রতীকী অনশন

যন্তর মন্তরের আঁচ ! ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের প্রতীকী অনশন
দেশজুড়ে 70টিরও বেশি কেন্দ্রে ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অনশনে 26 জন, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মিছিল ও পথনাটকে সরব পড়ুয়ারা ।
Published : July 9, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: দিল্লির যন্তর মন্তরে পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক-সহ ছাত্র-যুবদের চলমান অনশনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই । নিট-ইউজি-সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় । সংগঠনের দাবি, দেশের 70টিরও বেশি কেন্দ্রে একযোগে এই প্রতীকী অনশন পালিত হয়েছে ।
কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে অনশন মঞ্চ গড়ে তোলেন এসএফআই কর্মীরা । সংগঠনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্ব-সহ মোট 26 জন কর্মী-সমর্থক দিনভর অনশনে সামিল হন । প্রবল বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে শিয়ালদা থেকে মিছিল এসে পৌঁছয় অনশন মঞ্চে । আন্দোলনে যোগ দেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও ।
শুধু অনশন নয়, প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে সংস্কৃতিও । রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের একদল পড়ুয়া পথনাটকের মাধ্যমে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক নানা ঘটনাকে তুলে ধরেন । বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুন, 'ডিম থেরাপি' বিতর্ক, মিড-ডে মিল থেকে ডিম বাদ যাওয়ার অভিযোগ-সহ একাধিক ইস্যু উঠে আসে তাঁদের পরিবেশনায় ।
এসএফআইয়ের অভিযোগ, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হচ্ছে । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে দেশের ছাত্র ও যুব সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও সরকারের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে । তাঁর কথায়, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে । সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই 70টিরও বেশি কেন্দ্রে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে । আগামী দিনেও এই কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হবে ।"
এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-ও একই সুরে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন । তাঁর অভিযোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করলেও কেন্দ্র কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না । পাশাপাশি, এই আন্দোলনকে সংবাদমাধ্যমের একাংশে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি ।
সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্দোলন এখানেই থেমে থাকছে না । আগামী 11 জুলাই তামিলনাড়ুতেও একই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে । পাশাপাশি দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা আন্দোলনের অংশ হিসেবে 10 জুলাই 'ক্রান্তি কর্নার' এ অভিনেতা ও নাট্যকর্মী সুধনভা দেশপান্ডেকে নিয়ে একটি আলোচনাসভাও আয়োজন করা হয়েছে । দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের এই ধারাবাহিক কর্মসূচি আগামী দিনে কতটা বিস্তার লাভ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক এবং শিক্ষা মহলের ।