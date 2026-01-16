বেহাল পরিকাঠামো ঐতিহ্যবাহী হিন্দু স্কুলের ! 4 দফা দাবিতে বিক্ষোভে SFI
4 দফা দাবিতে প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন জমা দিল এসএফআই ৷ রয়েছে সরকার নির্ধারিত ফি নেওয়ার দাবিও ৷
Published : January 16, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: যে স্কুলে একসময় বহু নামজাদা ব্যক্তিত্বরা পড়াশোনা করেছেন, বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতার সেই ঐতিহ্যবাহী হিন্দু স্কুল ৷ অভিযোগ, শিক্ষকের অভাব থেকে শুরু করে আর্থিক সমস্যায় ভুগছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৷ তাই পরিকাঠামো পুনর্গঠন করে হিন্দু স্কুলের ঐতিহ্য রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে সামিল হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বা এসএফআই-এর কলকাতা জেলা কমিটি ৷ অংশ নিল স্কুলের বর্তমান ছাত্ররাও ৷ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দিয়েছে এসএফআই ৷
রাজ্যের বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা, স্কুল বন্ধ হওয়া, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, মেধাবৃত্তি বন্ধের অভিযোগ-সহ একাধিক বিষয়ে 'স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও' আন্দোলন করছে এসএফআই ৷ সেই আন্দোলনের আঁচ এবার কলকাতার রাস্তাতেও ৷ হিন্দু স্কুলের সামনে একাধিক দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এসএফএই-এর সদস্যরা ৷ হাতে প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা ৷ চলে প্রতিবাদ সভাও ৷ নিজেদের স্কুলের পরিকাঠামো উন্নতির দাবিতে বিক্ষোভে যোগ দেয় হিন্দু স্কুলের ছাত্ররাও ৷ এ দিন প্রতিবাদ, বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কলকাতা জেলার সভাপতি বর্ণনা মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক দ্বিধিতি রায় ৷
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, "এই সময়ের মধ্যে গোটা রাজ্যে পরিকাঠামোগত প্রশ্নে সরকারি স্কুলগুলির ব্যাপক অবনমন আমরা লক্ষ্য করেছি ৷ প্রয়োজনীয় স্থায়ী শিক্ষক নেই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে ৷ স্কুল চালানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই কলকাতার নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র হিন্দু স্কুলে ৷ আমরা দেখছি, কম্পোজিট গ্রান্টের টাকার হিসেব নেই ৷ সরকার নির্ধারিত 240 টাকার অধিক ফি নেওয়া হচ্ছে ৷ সেটা নেওয়া যাবে না ৷ কমার্স, ইংরেজি, গণিত, ইকোনমিকস, বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ধুঁকছে ৷ প্রয়োজনীয় শিক্ষক এমনকি শিক্ষাকর্মী পর্যন্ত নেই ৷ আমরা চাই এই অবস্থার পরিবর্তন হোক ৷ ঐতিহ্যশালী হিন্দু স্কুলকে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত কার্যকর করতে, এইভাবে পরিকাঠামো ভেঙে ফেলছে ৷"
চার দফা দাবিতে এ দিন এই বিক্ষোভ দেখানো হয় এসএফআই-এর তরফে ৷ তাদের দাবিগুলি হল - এক, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে 30 জন ছাত্র পিছু একজন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ৷ দুই, সরকার নির্ধারিত 240 টাকার বেশি ফি নেওয়া যাবে না ৷ তিন, কম্পোজিট গ্রান্টের টাকায় স্কুলের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সুবন্দোবস্ত করতে হবে ৷ চার, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের প্রাপ্য স্কলারশিপের টাকা দিতে হবে ৷
ডেপুটেশন দিয়ে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের সব দাবির কথা শুনেছেন ৷ তিনি (প্রধান শিক্ষক) বলেছেন, 'স্কুলের সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই জানিয়েছি ৷ আপনাদের এই ডেপুটেশন পাঠিয়ে দেব' ৷"