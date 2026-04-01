বাংলায় 15 বছরেও রোগ সারেনি, ভালো ডাক্তার একমাত্র বামপন্থীরাই: স্পষ্টকথা দেবাঞ্জনের

বাংলায় 15 বছরেও রোগ সারেনি, ভালো ডাক্তার একমাত্র বামপন্থীরাই: স্পষ্টকথা দেবাঞ্জনের
বাম প্রার্থিতালিকায় এবার রয়েছে ছাত্র-যুব একাধিক মুখ৷ তাঁদের পালে হাওয়া জোগাতে কী রণকৌশল? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতকে জানালেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে ৷
Published : April 1, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের তরফে একাধিক তরুণ মুখকে প্রার্থী করা হয়েছে । যার মধ্যে এসএফআইয়ের বর্তমান ও সদ্য প্রাক্তন সদস্যরাও রয়েছেন । এমনকি, এবারের নির্বাচনে এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্য্য়ীকেও প্রার্থী করেছে সিপিএম । স্বাভাবিকভাবেই এসএফআইয়ের পরিচিত এই মুখগুলোকে জয়ের মুখ দেখানোর জন্য দল থেকে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে । প্রার্থীদের জন্য স্পেশাল পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং থেকে গান - সব কিছুই প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে । বিপক্ষের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তাঁদের রণকৌশল ঠিক কী ? স্পষ্টকথায় ইটিভি ভারতকে জানালেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক ৷
ইটিভি ভারত: SFI রাজ্য সভাপতি প্রার্থী হলেও রাজ্য সম্পাদক প্রার্থী হলেন না, কেন ?
দেবাঞ্জন: এই যেমন ধরুন, রিপোর্টারের কাজ আর ক্যামেরাম্যানের কাজ এক নয় । প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ থাকে । আমরা যৌথ নেতৃত্বের রাজনীতিতে বিশ্বাসী । জব ডিস্ট্রিবিউশনে বিশ্বাস করি । যে কারণে আমাদের সংগঠনের সভাপতি প্রণয় কার্য্যী কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন । রাজ্য কমিটির সদস্য সায়ন্তন ঘোষ পুরুলিয়া জেলা এসএফআই সম্পাদক ৷ সে পুরুলিয়া কেন্দ্র থেকে লড়াই করছে । এর বাইরে প্রায় কুড়িটি বিধানসভা কেন্দ্রে তরুণ প্রজন্মের সদ্য প্রাক্তন এসএফআই নেতৃত্ব লড়াই করছেন । সেই অর্থে এসএফআই প্রাক্তনীদের দেখলে অসংখ্য প্রার্থী লড়াই করছেন । ফলে, প্রত্যেকটা কেন্দ্রে বামপন্থার জয় নিশ্চিত করার জন্যে পরিশ্রম করে যাচ্ছি ।
এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে স্লোগান রাখা হয়েছে যে, 'স্কুল বাঁচাও মূল বাঁচাও। শিক্ষা বাঁচাও বাংলা বাঁচাও । বাম পুনরুত্থানের কারিগর হও'। পশ্চিমবঙ্গের লেখাপড়া রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছে তৃণমূল । যাঁরা মনে করছেন বিজেপি হলে ভালো হবে, তাঁদের আমরা বিজেপির মার্কশিট দেখার অনুরোধ করব । কারণ, গোটা দেশজুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির স্কুলগুলি প্রায় টক্কর দিচ্ছে অপশাসিত তৃণমূলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে । তার ফলে, গোটা দেশজুড়ে অসংখ্য ছেলেমেয়ে বেকার । বাংলার মাটিতে বেকারত্ব থ্রেশোল্ড লিমিটের উপরে পৌঁছে গিয়েছে । ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বসে আছে, চাকরির সন্ধান নেই ।
আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের জন্য কোনও পরিকল্পনা করতে পারছে না । বাবা মা'কে একা রেখে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন । সেই কাজের মাধ্যমে বাড়ির আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে এমনটাও নয় । এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে বাংলায় বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটাতে হবে । কারণ, একমাত্র বামপন্থীরা লেখা পড়া নিয়ে কথা বলছেন । তৃণমূল ও বিজেপি লেখা-পড়া নিয়ে একটিও শব্দ ব্যবহার করছে না । এঁদের কারও ভাবভঙ্গির মধ্যে লেখাপড়া, চাকরি, রুটি-রুজি, বাসস্থান একটিও শব্দ খুঁজে পাবে না । কারণ, এদের ডিকশনারি থেকে এই শব্দগুলো মুছে ফেলা হয়েছে । তার পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে, ড্রপ আউট, বাল্য বিবাহ, ডিয়ার লটারি, পরিযায়ী শ্রমিক ।
ইটিভি ভারত: প্রার্থী পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রার্থীদের জেতাতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের থেকে দায়িত্ব তো এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের বেড়ে গেল !
দেবাঞ্জন: আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক অনেকদিন আগেই ডাক দিয়েছেন, গোটা বাংলাজুড়ে বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটাতে হবে । সেটা আজকে বলে নয়, গোটা পার্টি বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটানোর লড়াই লড়ে আসছে । বাম পরিমণ্ডল চাগিয়ে দিতেই বাংলা বাঁচাও যাত্রা । ইতিহাসকে চাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । শিক্ষা, রুটি-রুজির কথা দীর্ঘদিন ধরে পার্টির রাজ্য সম্পাদক করে আসছেন । এখন আমাদের সকলের দায়িত্ব । বামপন্থা আসলে টিম ওয়ার্ক । সেই লড়াইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য সম্পাদক দিশা দেখাচ্ছেন ।
ইটিভি ভারত: ছাত্র-যুব থেকে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, সেই সমস্ত বিধানসভায় প্রচারের জন্য স্পেশাল কিছু রাখা হচ্ছে কি ?
দেবাঞ্জন: আমরা 294টি আসনের জন্য এডুকেশন ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছি । অভিনব ভাবনার ছাপ থাকবে । আমরা পড়ুয়ারা কেমন সরকার চাই তার উল্লেখ থাকবে । ব়্যাপ সং, নানারকম সংস্কৃতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।
ইটিভি ভারত: সেগুলি কি যুবসাথী প্রকল্পকে কাউন্টার করার উপযুক্ত ?
দেবাঞ্জন: যুবসাথীকে কাউন্টার করছি না । এটাকে ভুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে । একজনের রোগ হল, ডাক্তার 15 দিনের ওষুধ দিল, তাতে রোগ সারল না । এরকম করতে করতে 15 বছর ডাক্তার ওষুধ দিয়েই যাচ্ছে, রোগী ওষুধ খেয়েই যাচ্ছে, কিন্তু রোগ আর সারছে না । এর থেকে কী বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার ভালো নয় । ডাক্তার বদলাতে হবে । যুবসাথী একটা ওষুধ হতে পারে । কিন্তু রাজ্যের সরকার গত 15 বছর ধরে রোগ সারাতে কোনও দিশা দেখাতে পারেনি । অন্যদিকে বিজেপি তৃণমূলের তৈরি করা রোগকে ক্যাটালাইজ করেছে । প্রকৃতপক্ষে কোনও সমাধান দেয়নি, কোনও সুরাহা দেয়নি । গোটা প্রজন্মটাকে সক্ষম বানানোর উপায় দেয়নি মানুষের স্বার্থে । তাছাড়া যুবসাথী শুধুমাত্র বাংলায় নেই, এরকম একাধিক প্রকল্প একাধিক রাজ্যে, গোটা বিশ্বে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের রয়েছে । কল্যাণকামী রাষ্ট্রের এটাই দায়িত্ব, যতদিন না রোগের নিরাময় বা সমাধান দিতে পারছে, ততদিন এই ধরনের ভাতা বা এরকম ধরনের ওষুধের বন্দোবস্ত করে যেতে হবে । কিন্তু 15 বছর ধরে রোগ সারাতে পারলে না, নিরাময় করাতে পারলে না, তার মানে তুমি ভালো ডাক্তার নও । ভালো ডাক্তার একমাত্র বামপন্থীরাই ।
ইটিভি ভারত: তাহলে কি এবারের নির্বাচনে বামপন্থীদের তরফে যে ডাক্তারের কথা বলা হচ্ছে, সেই রকম ভালো ডাক্তাররাই বিধানসভায় পৌঁছাবে ? যারা বামপন্থী ছাড়াও ছাত্র-যুবদের স্বার্থে চিকিৎসা করবে ?
দেবাঞ্জন: বাংলার মানুষ অলরেডি বলতে শুরু করেছেন, বিধানসভায় বামপন্থীদের চাই ৷ বামপন্থীদের বিকল্প কিছু হতে পারে না । তারা এটাও বুঝতে পেরেছে, বামপন্থীরা বিধানসভায় না-থাকায় এ ধরনের রোগ বাংলায় মহামারির আকার নিয়েছে । বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে বাংলায় বামপন্থার পুনরুত্থানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ।