নাজিরাবাদে মৃতদের সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে, দাবি SFI-এর

নাজিরাবাদে মৃতদের সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে, দাবি SFI-এর
রাজ্যের স্কুল শিক্ষার মানোন্নয়ন, কম্পোজিট গ্রান্ট চালু-সহ একাধিক দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযান এসএফআই-এর ৷ অভিযানকে ঘিরে বিকাশ ভবনের বাইরে পুলিশ-এসএফআই সংঘর্ষ ৷
Published : January 30, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে ৷ বিকাশ ভবন অভিযান থেকে এবার এই দাবিই তুলল এসএফআই ৷ রাজ্যের স্কুল শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কম্পোজিট গ্রান্ট চালু করার দাবিতে শুক্রবার বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল এসএফআই ৷ তবে, বিকাশ ভবনের গেটের বাইরেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটকে দেয় ৷ ফলে গেটের বাইরেই অবস্থান-বিক্ষোভ চালায় বাম ছাত্র সংগঠন ৷
এ দিন করুণাময়ী মোড় থেকে এসএফআই-এর মিছিল শুরু হয়ে তা বিকাশ ভবনের দিকে এগোতে শুরু করে ৷ তবে, বিকাশ ভবনের সামনে মিছিল পৌঁছতেই পুলিশের ব্যারিকেডে বাধা পায় এসএফআই-এর নেতা-কর্মীরা ৷ পুলিশের সঙ্গে একপ্রকার ধস্তাধস্তি হয় তাদের ৷ ফলে বাধা পেয়ে গেটের বাইরে রাস্তায় বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকেন এসএফআই-এর রাজ্য নেতৃত্বের সদস্যরা ৷
সেখানেই তাঁরা দাবি তোলেন, নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে মোমো সংস্থার গোডাউনে আগুন লেগে যেসকল শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে ৷ পাশাপাশি, স্কুলগুলিকে রাজ্যের তরফে কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ৷ ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামো উন্নতির নামে পড়ুয়াদের থেকে অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ অবিলম্বে সেই অতিরিক্ত বেতন বন্ধ ও সরকারকে কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা চালু করার দাবি তুলেছে এসএফআই ৷
পাশাপাশি, রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত সরকারি স্কুল খোলার দাবি জানানো হয় ৷ স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের দাবিও তোলা হয়েছে ৷ এমনকি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তি চালু করার দাবি জানায় এসএফআই ৷ এ দিন এসএফআই-এর এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সংগঠের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্য্যী, সম্পাদক দেবাঞ্জন দেব-সহ অন্যান্যরা ৷
প্রথমে বাধা দেওয়া হলেও, পরে প্রণয় কার্য্যী-সহ চার সদস্যের প্রতিনিধিদলকে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় পুলিশের তরফে ৷ নিজেদের দাবিগুলি স্মারকলিপি আকারে শিক্ষ দফতরের কাছে জমা দেয় এসএফআই নেতৃত্ব ৷
পরে প্রণয় কার্য্যী বলেন, "বিকাশ ভবন অসহায় কালীঘাটের কাছে ৷ মূল সমস্যা কালীঘাট ৷ ওটাকে শায়েস্তা করতে হবে ৷ রাজ্যে 8200-র বেশি স্কুল তালাবন্ধ ৷ স্কুল চালানোর টাকা দিচ্ছে না সরকার ৷ কম্পোজিট গ্রান্ট বন্ধ করে রেখেছে ৷ এর জেরে অধিকাংশ স্কুল 240 টাকার বদলে অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে ৷ রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ তাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি দিতে হবে ৷"
এরপরেই এসএফআই সভাপতি বলেন, "মোমো কারখানায় শ্রমিকরা পুড়ে মারা গেলেন ৷ তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে ৷ দাবি পৌঁছে দিয়ে এসেছি সব বাধা পেরিয়ে ৷ না-মানলে প্রতিটি স্কুল-কলেজের ক্যাম্পাসে আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে ৷"