'বারবার ব্যর্থ' NTA বাতিল হোক! NEET UG পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দাবি এসএফআইয়ের

'বারবার ব্যর্থ' NTA বাতিল হোক! NEET UG পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দাবি এসএফআইয়ের
এসএফআইয়ের বক্তব্য, এনটিএ নিজেদের দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থ ৷ তাই কেন্দ্রের উচিত অবৈজ্ঞানিক কেন্দ্রীকরণের নীতি থেকে সরে এসে অবিলম্বে ওই সংস্থাকে বাতিল করা ।
Published : May 12, 2026 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 12 মে: NEET UG 2026 পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা NTA-র বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া । সংগঠনের দাবি, বারবার গাফিলতি ও দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত NTA-কে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে । একই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি তুলেছে তারা ।
প্রসঙ্গত, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর 3 মে অনুষ্ঠিত NEET UG 2026 পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় । এসএফআইয়ের অভিযোগ, মোট 720 নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে প্রায় 600 নম্বরের প্রশ্ন আগেভাগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল । এমনকি 180টি প্রশ্নের মধ্যে অন্তত 15টি প্রশ্ন সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়ে বলে দাবি সংগঠনের । রসায়ন বিভাগের প্রায় 120টি প্রশ্ন হুবহু বাইরে চলে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ ।
এসএফআইয়ের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "এই ঘটনা শুধু একটি পরীক্ষার দুর্নীতি নয়, গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর আঘাত । এনটিএ-র ব্যর্থতার জন্য লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী চরম মানসিক চাপ ও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে । তাই নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "একটি সংস্থা যদি বারবার নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই সংস্থাকে কেন বহাল রাখা হবে ? কেন্দ্রের উচিত অবৈজ্ঞানিক কেন্দ্রীকরণের নীতি থেকে সরে এসে এনটিএ-কে বাতিল করা ।" একই সঙ্গে ঘটনার নেপথ্যে যে যাঁরা জড়িত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি ৷
এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজিও কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন । তাঁর অভিযোগ, দেশের বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষাকে এক ছাতার তলায় আনার সিদ্ধান্তই দুর্নীতি ও খারাপ ব্যবস্থাপনার রাস্তা খুলে দিয়েছে । আদর্শের কথায়, "বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আলাদা চাহিদা ও মান রয়েছে ৷ সেটিকে উপেক্ষা করে পরীক্ষাব্যবস্থাকে জোর করে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে । আসলে, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও এরা রাজনীতি করতে পিছপা হয় না ৷ তার ফলেই পরীক্ষা মাফিয়া চক্রের দৌরাত্ম্য বেড়েছে ।"
তিনি আরও দাবি করেন, এই পরিস্থিতি দেশে বিশাল কোচিং বাজারের প্রসার ঘটিয়েছে, যার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির উপর বাড়তি আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে ।
আরও পড়ুন: