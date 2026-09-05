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আরএসএসের স্কুলে মেলে দেশ বিরোধিতার পাঠ, আক্রমণে এসএফআই

এসএফআই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি মহম্মদ হাসিবের প্রশ্ন, আরএসএস-এর স্কুলে সংবিধান-জাতীয় পতাকা-জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান শেখার সুযোগ পাবে কি পড়ুয়ারা ?

SFI ON RSS SCHOOLS
RSS-এর স্কুলে দেশ বিরোধিতা শেখানো হয়, অভিযোগ এসএফআই-এর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 9:12 PM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: সরকারি স্কুল বন্ধ করে আরএসএস পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইছে বিজেপি ৷ এমনই অভিযোগ তুলেছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ৷ এই নিয়ে তারা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷ এসএফআইয়ের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি মহম্মদ হাসিবের অভিযোগ, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে ।

আরএসএস-কে ঘিরে একাধিক রাজনৈতিক বিতর্কের প্রসঙ্গ তুলে মহম্মদ হাসিব প্রশ্ন তোলেন, সরকারি স্কুলের পরিবর্তে আরএসএস পরিচালিত স্কুলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করলে তারা সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে শেখার সুযোগ পাবে কি ? তাঁর দাবি, আরএসএসের স্কুলে দেশ বিরোধিতার পাঠ দেওয়া হয় ৷

RSS-এর স্কুলে দেশ বিরোধিতা শেখানো হয়, অভিযোগ এসএফআই-এর (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরএসএস পরিচালিত স্কুলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নেশন ফার্স্ট-এর কথা বলেছেন । সেই প্রসঙ্গে বিজেপি সরকারের নীতির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বার্থের প্রসঙ্গও টেনে আনেন ছাত্র নেতা । তাঁর প্রশ্ন, ‘‘কোন নেশনের কথা বলতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ?"

মহম্মদ হাসিবের অভিযোগ, মিশনারি স্কুলগুলির উপর আক্রমণ, মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দ কমানো এবং মাদ্রাসা নিয়ে নেতিবাচক প্রচার চালানো হচ্ছে । তাঁর দাবি, বিজেপি ও আরএসএস বারবার হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতিকে সামনে এনে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে ।

এসএফআইয়ের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতির আরও অভিযোগ, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে আক্রমণও করা হচ্ছে । তাঁর আশঙ্কা, সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ারা । অন্যদিকে, আরএসএস পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তে থাকলে শিক্ষার চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে ।

মহম্মদ হাসিবের দাবি, জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 ঘোষণার সময়ই এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে এই নীতি শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণকে উৎসাহিত করবে । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে 8206টি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।

তাঁর আরও দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আরও প্রায় তিন হাজার স্কুল বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে । এসএফআই নেতার বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় 11 হাজার 500 স্কুল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং 6500 স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই । কিন্তু সেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে । তাঁর প্রশ্ন, সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও শিক্ষক সঙ্কট দূর করে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে কেন আরএসএস পরিচালিত স্কুল বৃদ্ধি করার কথা বলা হচ্ছে ?

তাঁর অভিযোগ, দেশের শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য দেশের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । এসএফআইয়ের বক্তব্য, সরকারি স্কুলকে বাঁচানো, শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং সকলের জন্য সমান ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত সরকারের অগ্রাধিকার ।

এদিকে, আজ দীনেশ মজুমদার ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে আগামী 15 সেপ্টেম্বর শহরের তিন জায়গা থেকে ‘মহা মিছিল-এর ডাক দিয়েছেন সিপিএমের ছাত্র-যুবরা । ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই কলকাতা জেলা কমিটি স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও, ই20 পেট্রলের বিরুদ্ধে, শূন্যপদে কর্মসংস্থানের দাবিতে মিছিল সংগঠিত করার ঘোষণা করেছেন ডিওয়াইএফআই কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীজিব গোস্বামী । কলেজ স্কোয়ার, বেহালা ও বড়তলা থেকে এই মিছিল হবে ।

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