ফের কলেজে কলেজে SFI-এবিভিপির পতাকা, নয়া সরকারের কাছে দাবি শিক্ষার অগ্রগতির

ফের কলেজে কলেজে SFI-এবিভিপির পতাকা, নয়া সরকারের কাছে দাবি শিক্ষার অগ্রগতির
রাজ্যের পালাবদল প্রভাব ফেলেছে এসএফআই থেকে এবিভিপির সংগঠনেও ৷ শিক্ষা পরিকাঠামো শক্তিশালী করায় জোর সকলের ৷
Published : May 6, 2026 at 7:59 PM IST
মালদা, 6 মে: কলকাতা ৷ গুরুদাস কলেজের 1 নম্বর গেট ৷ বন্ধ গেটের সামনে এক তরুণী ৷ কাঁধে সাদা পতাকা ৷ তাতে লেখা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ৷ প্রায় এক দশক রাজ্যের কোনও কলেজে এমন ছবিটা দেখা যায়নি ৷ এসএফআই-এর পতাকা হাতে কোনও পড়ুয়াকে কলেজ চত্বর তো দূরের কথা, আশেপাশেও কেউ দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ ৷
তরুণী জানালেন, তিনি ওই এলাকারই মেয়ে ৷ এতদিন কলেজে সবকিছুই হত, শুধু পড়াশোনাটা ছাড়া ৷ রাজ্যে এখন নতুন সরকার ৷ তাঁর দাবি, বাংলার প্রতিটি কলেজে ফের পড়াশোনা চালু হোক ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফিরে পাক হৃতগৌরব ৷ সোশাল মিডিয়ায় কলকাতার ওই তরুণীর ভিডিয়ো ক্লিপ এখন ছড়িয়ে পড়েছে অনেক মুঠোফোনেই ৷
কাট টু মালদা ৷ মালদা কলেজ ৷ গুরুদাস কলেজের মতো এখানেও এক দশক দেখা যায়নি এসএফআই, পিএসইউ, ছাত্র পরিষদ কিংবা অন্য কোনও ছাত্র সংগঠনকে ৷ পুরো সময় জুড়েই ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷ পালাবদলের রাজ্যে এদিন মালদা কলেজে ফের দেখা গেল সেই সাদা পতাকা ৷ মধ্যে লেখা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ৷ এদিন কলেজের মূল গেটে সেই পতাকা লাগিয়ে দেন গুটিকয়েক এসএফআই কর্মী ৷
তাঁদের একজন কৌশিক মৈত্রের কথায়, "প্রায় এক দশক রাজ্যের কোনও কলেজে ছাত্র নির্বাচন হয়নি ৷ 2011 সালের পর থেকেই তৃণমূল রাজ্যের কলেজ ইউনিয়নগুলিকে জোর করে দখল করে রেখেছিল ৷ কলেজগুলিতে গুন্ডারাজ চলছে ৷ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে নেতারা কলেজের টাকাপয়সা লুট করে খেয়েছে তারা কেউ কলেজে পড়ে না ৷ ছাত্রছাত্রীদের উপর তারা অত্যাচার চালিয়েছে ৷ এতদিন ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারেনি ৷ এখন পড়ুয়ারা ভয়মুক্ত হয়ে মুখ খুলছে ৷ নতুন সরকারের কাছে আমাদের আশা, কলেজগুলিতে ফের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন শুরু হবে ৷ প্রতিটি ছাত্র সংগঠন যেন নির্বাচনে অংশ নিতে পারে, তার ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে ৷"
বিপুল জনাদেশে রাজ্যের ক্ষমতা পেয়েই নিজেদের ছাত্র সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ৷ সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব দাবি করেছেন, এখনই তাঁদের সংগঠনে নাম লেখানোর জন্য প্রচুর আবেদন আসতে শুরু করেছে ৷ এই আবেদনের সংখ্যা দিন দিন বাড়বে বলে অনুমান তাঁদের ৷ রাজ্যের পালাবদল প্রভাব ফেলেছে এবিভিপির মালদা সংগঠনেও ৷
এদিন সংগঠনের কর্মীরা পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে ভারতমাতা ও দেবী সরস্বতীর প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল করে গৌড় কলেজে প্রবেশ করেন ৷ 'জয় শ্রীরাম' ও 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ চত্বর ৷ গোটটা কলেজ চত্বর, ছাত্র সংসদের ইউনিয়ন রুমে এখন গেরুয়া ঝান্ডা ৷ সংগঠনের মালদা সহযোগের সদস্য রূপচাঁদ শীল বলেন, "প্রথমবার সংগঠনের পতাকা তুলে আমরা আজ গৌড় কলেজের শুদ্ধিকরণ করলাম ৷ আগামিদিন রাজ্যের প্রতিটি কলেজকে দুর্নীতিমুক্ত করে গড়ে তোলা হবে ৷ আজ থেকেই তার কাজ শুরু হয়ে গেল ৷"
এবারের নির্বাচনে বিজেপির সংকল্পগুলির মধ্যে ছিল রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো শক্তিশালী করা ৷ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ৷ সেই সংকল্প কতটা কার্যকরী হবে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা গতি পাবে তা দেখার অপেক্ষায় গোটা রাজ্যবাসী ৷