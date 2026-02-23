তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা: হেভিওয়েটদের আসন বদল ? চল্লিশের বেশি বিধায়কের টিকিট অনিশ্চিত

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা: হেভিওয়েটদের আসন বদল ? চল্লিশের বেশি বিধায়কের টিকিট অনিশ্চিত
কে থাকবেন, আর কে বাদ পড়বেন, এই প্রশ্নেই এখন সরগরম ঘাসফুল শিবির। সূত্রে খবর, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে 'রিপোর্ট কার্ডে'র ভিত্তিতেই ৷
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি : আনুষ্ঠানিক ভোটের ঘোষণা এখনও হয়নি । কিন্তু এসআইআর ঘিরে রাজনৈতিক তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই চড়েছে । বাংলার আকাশে-বাতাসে এখন ভোটের গন্ধ । এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থী তালিকা নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে শাসক শিবিরে । কে থাকবেন, আর কে বাদ পড়বেন—এই প্রশ্নেই এখন সরগরম দলীয় অন্দরের আলোচনা । ঘাসফুল শিবির সূত্রে খবর, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক চমক থাকতে পারে প্রার্থী তালিকায় । হেভিওয়েট মন্ত্রীদের আসন বদল থেকে শুরু করে তরুণ মুখদের বড়সড় সুযোগ—সব মিলিয়ে বড় রদবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট ।
দলীয় সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক দিন ধরে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন । সেই বৈঠকেই নাকি প্রার্থী বাছাইয়ের রূপরেখা অনেকটাই চূড়ান্ত হয়েছে । ‘রিপোর্ট কার্ড’ মডেলেই এবারের টিকিট বণ্টন—এমনই ইঙ্গিত মিলছে । গত পাঁচ বছরে কোন বিধায়ক এলাকায় কতটা সক্রিয় ছিলেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন কি না, সংগঠন কতটা মজবুত করেছেন—সব খতিয়ান খতিয়ে দেখা হয়েছে বলেই দাবি ।
সূত্রের খবর, প্রায় 40 থেকে 42 জন বর্তমান বিধায়কের টিকিট এবার অনিশ্চিত । যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে । দলের এক প্রভাবশালী নেতা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকভাবে বলেন, " এবার শুধু দলের প্রতীক নয়, কাজই হবে একমাত্র মাপকাঠি । চমক থাকবেই ।"
সবচেয়ে বড় জল্পনা হেভিওয়েট মন্ত্রীদের কেন্দ্র পরিবর্তন ঘিরে । উত্তর 24 পরগনা-সহ একাধিক জেলার প্রবীণ নেতাদের শহর সংলগ্ন বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আসনে নিয়ে আসার ভাবনা চলছে । বয়স ও যাতায়াতের বিষয়টি মাথায় রেখে এই কৌশল—এমনটাই শোনা যাচ্ছে । অন্যদিকে, কলকাতা ও আশপাশের সংগঠনে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়, তাঁদের কয়েকজনকে চ্যালেঞ্জিং আসনে পাঠানোর পরিকল্পনাও নাকি রয়েছে । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তে ফলে এক ঢিলে দুই পাখি—প্রবীণদের সুরক্ষা এবং নতুন মুখদের জায়গা তৈরি হতে পারে ।
দলের অন্দরে এই সম্ভাব্য রদবদল ঘিরে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া । দীর্ঘদিনের ‘নিরাপদ’ বিধায়কদের মধ্যেও অনিশ্চয়তার ছায়া স্পষ্ট । রাজ্যসভা নির্বাচন সামনে থাকায় এখনই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে চাইছে না নেতৃত্ব । টিকিট না পাওয়ার আশঙ্কায় কেউ যাতে দলবদলের পথে না হাঁটেন, সে দিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে খবর । বিরোধী শিবির, বিশেষ করে বিজেপির 'ভাঙন রাজনীতি'র অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই সতর্ক তৃণমূল নেতৃত্ব ।
2021 সালে জিতে আসা 210 এর বেশি বিধায়ক এবং পরবর্তী সময়ে অন্য দল থেকে আসা প্রতিনিধিদের কার্যকলাপও নাকি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে । দলের বার্তা স্পষ্ট—মানুষের অভাব-অভিযোগে সাড়া না দিলে বা জনসংযোগে ঘাটতি থাকলে রেহাই নেই । একই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব এবং তরুণ প্রজন্মকে সামনে আনার প্রস্তুতিও চলছে । ইতিমধ্যেই কয়েকজন পরিচিত মুখ দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রার্থী হিসেবেও দেখা যেতে পারে ।
সব মিলিয়ে, 2026-এর লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন ভারসাম্যের পথে হাঁটতে চাইছে বলেই খবর, যেখানে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও নবীনদের উদ্দীপনার মেলবন্ধন করাটাই মূল লক্ষ্য । এখন নজর, চূড়ান্ত তালিকায় কার নাম থাকে, আর কার রাজনৈতিক অধ্যায় আপাতত 'ক্লোজ' হয় !
