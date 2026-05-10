রাজ্যে পালাবদল হতেই পরপর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা-নেত্রী, বাড়িতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

রাজ্যে পালাবদল হতেই পরপর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা-নেত্রী, বাড়িতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র
বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জেরা চলছে ৷
Published : May 10, 2026 at 1:32 PM IST
বহরমপুর, 10 মে: রাজ্যে পালাবদল হতেই বহরমপুরে শুরু হল উলটপুরাণ । শনিবার দুপুরে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ তৃণমূল কর্মী টুকু সরকারকে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ । ধৃতের স্বামী অসীম সরকার ও শহর যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষ পলাতক । দু'জনেই বহরমপুরে পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ । ধৃত মহিলাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ।
ওই ঘটনার 12 ঘণ্টার মধ্যে বহরমপুর থেকে গ্রেফতার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার । নির্বাচনী প্রচারে অধীররঞ্জন চৌধুরীর উপর হামলার অভিযোগে শনিবার রাতে তৃণমূলের যুব সভাপতিকে গ্রেফতার করল বহরমপুর থানার পুলিশ । রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়েছে । ভীষ্মদেবের দাবি, তৃণমূল ছাত্র রাজনীতি, যুব রাজনীতি করার অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ খাগড়া গির্জাপাড়া এলাকায় তৃণমূল নেতা অসীম সরকারের বাড়ি যায় এবং সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ । বেআইনি অস্ত্র মজুতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় অসীম সরকারের স্ত্রী টুকু সরকারকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ । ঘটনায় জড়িত বাকি অসীম সরকার ও পাপাই ঘোষ পুলিশের উপস্থিতিতে পালিয়ে যান । তাঁদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 7.65 বোরের তিনটি পিস্তল-সহ 90 রাউন্ড কার্তুজ । এছাড় 9 এমএম পিস্তলের 50 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন ।
মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডিএসপি (ক্রাইম) সুশান্ত রাজবংশী বলেন, "বেআইনি অস্ত্র মজুতের অপরাধে টুকু সরকারকে তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে । পাপাই ঘোষ ও টুকু সরকারের স্বামী অসীম সরকারের খোঁজ চালানো হচ্ছে ।" বহরমপুর থানার আইসি শুভাশিস ঘোষ বলেন, "এলাকায় ক্রাইম করার জন্যই অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণে গুলি মজুত করা হয়েছিল । এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে । টুকু সরকারকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।"
মূলত রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই মুর্শিদাবাদে পুলিশের ভূমিকা বদলে গিয়েছে । নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে শনিবার দুপুরে শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা তথা চেয়ারম্যান ঘনিষ্ঠ অসীম সরকারের গির্জাপাড়ার বাড়িতে এই অভিযান চালায় বহরমপুর থানার বিশেষ পুলিশ টিম । অসীম সরকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন । পুলিশ জানিয়েছে, সেসময় পাপাই ঘোষ অসীম সরকারের বাড়িতে ছিলেন । পুলিশ বাড়িতে ঢুকতেই দু'জনে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান । শহর যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষের স্ত্রী মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান । পাপাই ঘোষের বাড়ি কুঞ্জঘাট এলাকায় ।
নির্বাচনী প্রচারে কুঞ্জঘাট এলাকায় পাপাই ঘোষের নেতৃত্বে অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ, গোব্যাক স্লোগান তোলেন স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা । অধীর চৌধুরীর স্ত্রী অতশী চৌধুরী সেখানে গেলেও তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালিজ করা হয় বলে পাপাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল । নির্বাচনের দিন কংগ্রেসের বুথ এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল পাপাই ও অসীমের বিরুদ্ধে ।
এলাকাবাসীদের কথায়, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে পাপাই ঘোষ, অসীম সরকারকে বাইরে বেরতে দেখা যেত না । দু'জনেই বহরমপুরে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত । দীর্ঘদিন ধরে শহরের এক শ্রেণির মানুষ এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তাণ্ডবের অভিযোগ করে আসছিলেন ।
পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টুকু সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং তাঁর হেফাজতেই আগ্নেয়াস্ত্র গুলি রাখা হয়েছিল । শোওয়ার ঘরে একটি বালতিতে রাখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্রগুলি । সেই ঘটনার 12 ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হয় আরও এক তৃণমূল নেতা । পুলিশের জালে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার । তিনি বহরমপুর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও ।