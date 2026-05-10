রাজ্যে পালাবদল হতেই পরপর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা-নেত্রী, বাড়িতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জেরা চলছে ৷

Trinamool leaders arrested
বহরমপুরে গ্রেফতার তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রী (নিজস্ব ছবি)
Published : May 10, 2026 at 1:32 PM IST

বহরমপুর, 10 মে: রাজ্যে পালাবদল হতেই বহরমপুরে শুরু হল উলটপুরাণ । শনিবার দুপুরে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ তৃণমূল কর্মী টুকু সরকারকে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ । ধৃতের স্বামী অসীম সরকার ও শহর যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষ পলাতক । দু'জনেই বহরমপুরে পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ । ধৃত মহিলাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ।

ওই ঘটনার 12 ঘণ্টার মধ্যে বহরমপুর থেকে গ্রেফতার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার । নির্বাচনী প্রচারে অধীররঞ্জন চৌধুরীর উপর হামলার অভিযোগে শনিবার রাতে তৃণমূলের যুব সভাপতিকে গ্রেফতার করল বহরমপুর থানার পুলিশ । রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়েছে । ভীষ্মদেবের দাবি, তৃণমূল ছাত্র রাজনীতি, যুব রাজনীতি করার অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

ধৃত তৃণমূল নেতাদের আদালতে পেশ (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ খাগড়া গির্জাপাড়া এলাকায় তৃণমূল নেতা অসীম সরকারের বাড়ি যায় এবং সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ । বেআইনি অস্ত্র মজুতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় অসীম সরকারের স্ত্রী টুকু সরকারকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ । ঘটনায় জড়িত বাকি অসীম সরকার ও পাপাই ঘোষ পুলিশের উপস্থিতিতে পালিয়ে যান । তাঁদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 7.65 বোরের তিনটি পিস্তল-সহ 90 রাউন্ড কার্তুজ । এছাড় 9 এমএম পিস্তলের 50 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন ।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডিএসপি (ক্রাইম) সুশান্ত রাজবংশী বলেন, "বেআইনি অস্ত্র মজুতের অপরাধে টুকু সরকারকে তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে । পাপাই ঘোষ ও টুকু সরকারের স্বামী অসীম সরকারের খোঁজ চালানো হচ্ছে ।" বহরমপুর থানার আইসি শুভাশিস ঘোষ বলেন, "এলাকায় ক্রাইম করার জন্যই অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণে গুলি মজুত করা হয়েছিল । এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে । টুকু সরকারকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।"

তৃণমূল নেতা-নেত্রীর বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র (নিজস্ব ছবি)

মূলত রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই মুর্শিদাবাদে পুলিশের ভূমিকা বদলে গিয়েছে । নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে শনিবার দুপুরে শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা তথা চেয়ারম্যান ঘনিষ্ঠ অসীম সরকারের গির্জাপাড়ার বাড়িতে এই অভিযান চালায় বহরমপুর থানার বিশেষ পুলিশ টিম । অসীম সরকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন । পুলিশ জানিয়েছে, সেসময় পাপাই ঘোষ অসীম সরকারের বাড়িতে ছিলেন । পুলিশ বাড়িতে ঢুকতেই দু'জনে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান । শহর যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষের স্ত্রী মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান । পাপাই ঘোষের বাড়ি কুঞ্জঘাট এলাকায় ।

নির্বাচনী প্রচারে কুঞ্জঘাট এলাকায় পাপাই ঘোষের নেতৃত্বে অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ, গোব্যাক স্লোগান তোলেন স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা । অধীর চৌধুরীর স্ত্রী অতশী চৌধুরী সেখানে গেলেও তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালিজ করা হয় বলে পাপাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল । নির্বাচনের দিন কংগ্রেসের বুথ এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল পাপাই ও অসীমের বিরুদ্ধে ।

এলাকাবাসীদের কথায়, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে পাপাই ঘোষ, অসীম সরকারকে বাইরে বেরতে দেখা যেত না । দু'জনেই বহরমপুরে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত । দীর্ঘদিন ধরে শহরের এক শ্রেণির মানুষ এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তাণ্ডবের অভিযোগ করে আসছিলেন ।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টুকু সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং তাঁর হেফাজতেই আগ্নেয়াস্ত্র গুলি রাখা হয়েছিল । শোওয়ার ঘরে একটি বালতিতে রাখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্রগুলি । সেই ঘটনার 12 ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হয় আরও এক তৃণমূল নেতা । পুলিশের জালে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার । তিনি বহরমপুর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও ।

