ভোটের মুখে বড় ধাক্কা! শমীক-শুভেন্দুর হাত ধরে মেখলিগঞ্জে তৃণমূলে ভাঙন
দলবদলের পরই তৃণমূলকে দুর্নীতির সমার্থক আখ্যা দেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান ৷ রাজবংশীদের প্রতি রাজ্যের উদাসীনতা নিয়ে সরব হন বংশীবদন বর্মনও ৷
Published : March 24, 2026 at 10:07 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ভোটের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন । তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে একযোগে বিজেপিতে যোগ দিলেন একাধিক প্রভাবশালী নেতা । বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নেতা তথা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের অন্যতম মুখ বংশীবদন বর্মন, মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান, তাঁর বাবা অমর রায় প্রধান ৷ শিবির বদলের তালিকায় ছিলেন রাজবংশী আন্দোলনের নেতা গিরিজাশঙ্কর রায়, স্থানীয় নেতা বাপি গোস্বামী, বাপ্পা মণ্ডলও ।
রাজ্যে ইতিমধ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় ভোট হবে রাজ্যে ৷ রাজনৈতিক দলগুলি জোর কদমে প্রচার অভিযানেও নেমে পড়েছে ৷ এর মধ্যে এই দলবদল কোচবিহারের মতো জেলায় শাসকদলের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ৷ দলবদলের পরই তৃণমূলকে দুর্নীতির সমার্থক আখ্যা দেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান ৷ রাজবংশীদের প্রতি রাজ্যের উদাসীনতা নিয়ে সরব হন বংশীবদন বর্মনও ৷
এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "এখন বাংলায় লড়াই মমতা বনাম জনতা । মুখ্যমন্ত্রী দেবতার দরজায় গিয়েছেন, কিন্তু মানুষের কাছে যাননি !" তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার কৃষক, শ্রমিক ও শিক্ষার প্রতি বঞ্চনামূলক নীতি নিয়েছে ।
ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগেরও পালটা জবাব দিয়েছেন শমীক । তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশনের কাজই হল স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা । রাজ্য পুলিশের অসহযোগিতার কারণে বিজেপির জমা দেওয়া ফর্ম 7 সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি । পাশাপাশি স্পষ্ট বার্তা দেন, এই প্রক্রিয়া মাঝপথে থামানো যাবে না, কারণ সবার উপরে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন । তাঁর দাবি, "আগামিদিনে কী হতে চলেছে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন ! উনি নিজেও জানেন, তৃণমূল চলে গিয়েছে, পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই কোমাতে চলে যাওয়া তৃণমূলকে পুনরুজ্জীবিত করার। তাই সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে উনি বিজেপির ভূত দেখছেন !" অনুপ্রবেশের ইস্যুতেও তৃণমূলকে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা ৷
অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী তালিকা নিয়ে দলের ভেতরের অসন্তোষ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, "এটা বিক্ষোভ নয়, বরং প্রমাণ যে সবাই বিজেপির টিকিট চাইছে, কারণ মানুষ জানে, পরিবর্তন আসছে ।"
মেখলিগঞ্জের এই দলবদল যে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলবে, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, এই শিবির বদল ভোট বাক্সে কতখানি প্রভাব ফেলে ৷
আরও পড়ুন: