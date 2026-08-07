বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ ! আহত দু’পক্ষের 7, গ্রেফতার 3
পুরনো রাজনৈতিক হিংসার ঘটনার 'বদলা' নেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ, পালটা মারধর তৃণমূলের !
Published : August 7, 2026 at 4:20 PM IST
কোচবিহার, 7 অগস্ট: তিনবছর আগের রাজনৈতিক হিংসার 'বদলা'র ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-2 নম্বর ব্লকের মহিষকুচি-1 গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ তৃণমূল ও বিজেপির ওই সংঘর্ষের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ অভিযোগ, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও হামলা চালানো হয় ৷ ঘটনায় তুফানগঞ্জে বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি গৌতম দাস-সহ উভয়পক্ষের মোট সাতজন আহত হয়েছেন ৷ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷
এ নিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দু’পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছে ৷ পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ আমরা তিনজনকে গ্রেফতার করেছি ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন মহিষকুচির বিজেপি কর্মী রামানন্দ দাসের দোকানে ভাঙচুর চালানো হয় ৷ সেই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ৷
2026 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যূত হলে, অভিযুক্তরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায় ৷ বৃহস্পতিবার রামানন্দ দাস খবর পান, তাঁর দোকানে হামলা চালানো পলাতক তৃণমূল নেতারা বাড়ি ফিরেছেন ৷ আর তারপরেই রাতে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা বাঁশ, লাঠি নিয়ে তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ বর্মন ও তাঁর বোনের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় বিশ্বজিৎ বর্মন এবং তাঁর বাবা আহত হয়েছেন ৷
অন্যদিকে, বিশ্বজিৎ বর্মন এবং তাঁর বাবার বিরুদ্ধে পালটা বাঁশ ও লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির তরফে ৷ ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের চারটি বাইকেও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিশ্বজিৎ বর্মন ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ৷ তবে, এখানেই শেষ নয় ৷ দু’পক্ষের আহত সাতজনকে উদ্ধার করে পাশের বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে, সেখানেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় আহত তৃণমূল নেতাদের উপর বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷
পরে বক্সিরহাট থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ এই ঘটনায় আহত বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, "আমার বোনের বাড়িতে প্রথমে বিজেপির লোকজন হামলা চালায় ৷ আমি সেটা জানতে পেরে বিজেপির একজনকে ফোন করি ৷ জিজ্ঞেস করি, কেন আমার বোনের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ৷ তখন ঘুরিয়ে আমাকে বলে, 'তোর বাড়িতেও যাচ্ছি, তৈরি থাক ৷' একথা বলার পর রাত 12টা নাগাদ লাঠি, বাঁশ, ইট নিয়ে আমার বাড়িতে হামলা চালায় ৷ আমার মা বাইরে বেরিয়ে এলে তাঁকে লাঠি দিয়ে মারে ৷ বাবা আটকাতে গেলে তাঁকেও মারা হয় ৷ তখন আমি বাইরে বেরিয়ে আসি ৷ আমাকে পিছন থেকে ধরে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে 10-12 জন মাটিতে ফেলে বাঁশ, লাঠি গিয়ে মারে ৷ গামছায় ইট বেঁধেও মারা হয় ৷"
অন্যদিকে, আহত বিজেপি নেতা পঙ্কজ দাস অভিযোগ করেছেন, "আমাদের বিজেপির লোকজনদের ভয় দেখাচ্ছিল বিশ্বজিৎ ও তাঁর দলবল ৷ আমরা সেই খবর পেয়ে মহিষকুচিতে যাই ৷ তখন আমাদের বাইকে ভাঙচুর করে ৷ প্রথমে বলেছিল, আমাকে মারবে না ৷ কিন্তু, হঠাৎ করেই আমার উপর হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন ৷ বিশ্বজিৎ নিজে হামলা করে ৷" পুলিশ এই ঘটনায় দুই তরফের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷