ETV Bharat / politics

ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত 3 কংগ্রেস সমর্থক ! বাড়িতে লাঠি-বল্লম রাখার নিদান অধীরের

ঘটনায় আইনি সাহায্য ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে থানায় আক্রান্ত পরিবার ৷ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের ৷

আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান অধীররঞ্জন চৌধুরী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 4:21 PM IST

বহরমপুর, 26 এপ্রিল: ভোট পরবর্তী হিংসায় একই পরিবারের মহিলা-সহ তিনজন আক্রান্তের অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে । আক্রান্ত পরিবার কংগ্রেস সমর্থক বলে পরিচিত । তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী রাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে মারধর করে । পাশাপাশি মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ।

খবর পেয়ে রাতেই ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী । তিনি সেখানে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন । তাঁদের সবরকমের আইনি সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন । তিনি বলেন, "এই দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে আপনাদের যৌথভাবে লড়তে হবে । বাড়িতে লাঠি-বল্লম রাখতে হবে । দরকার হলে আমি পাড়ায় পাহারা দেব ।"

প্রয়োজনে পাড়া পাহারা দেওয়ার দাবি অধীর চৌধুরীর (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, "আমি এজন্য এসেছি, কারণ সাধারণ মানুষের উপর হামলা হয়েছে । আমি একবারও বলছি না কংগ্রেস করে তাই এসেছি । ভোটের দিন এখানে ধীর গতিতে ভোট চলছিল । নির্বাচন কমিশনে বলে আমি সবার ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি । গরমে বসেছিলাম, ওই পরিবার আমাকে একটা ফ্যান দিয়েছিল । সেটাই ওদের অপরাধ । কেন তাদের উপর হামলা হল তার জবাব চাই ।"

ঘটনায় ওই পরিবারের একজন আহত হয়েছেন ৷ তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । আক্রান্ত পরিবারের সদস্য বলেন, "শনিবার রাত সাড়ে 9টা নাগাদ মেঘনাথ-সহ কয়েকজন কুঞ্জঘাটের দিক থেকে এসে আমার বাবাকে মারধর করে । আমার স্বামী আর বোন রোখার চেষ্টা করায় আমার বোনের গায়ে হাত দেওয়া হয় । তার জামা ছিঁড়ে দিয়ে গুলি করে খুনের হুমকি দিয়ে যায় । পরে আবার দলবল নিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । আমার জেঠু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ।"

ঘটনায় বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত পরিবার । মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার সচিন মাক্কার বলেন, "পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহরমপুর শহরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে । যদিও এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল ৷ বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই অভিযোগ ভিত্তিহীন । হার নিশ্চিত জেনে ফল বেরনোর আগে অধীর চৌধুরী নাটক করছে ।"

উল্লেখ্য, বহরমপুর বিধানসভায় অধীররঞ্জন চৌধুরী নির্বাচনে লড়ার ঘোষণার পর থেকেই কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আকচা-আকচি শুরু হয়ে যায় । 2021-এর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রথম পদ্ম ফুটেছিল । এবারও বিজেপির বিদায়ী প্রার্থী নির্বাচনে লড়ছেন । কিন্তু বিজেপিকে পাশে রেখেই কংগ্রেস তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছিল । প্রচারের সময় ওই চার নম্বর ওয়ার্ডেই অধীররঞ্জন চৌধুরীকে গোব্যাক স্লোগান দেওয়ায় দুই শিবিরের সমর্থকদের সঙ্গে চরম ঝামেলার সৃষ্টি হয় । বিটি কলেজ এলাকায় অধীর প্রচারে গেলে সেখানেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় । এরপর অধীরের নিরাপত্তা ওয়াই ক্যাটাগরি থেকে বাড়িয়ে ওয়াই প্লাস করে দেওয়া হয় । তারপরেও কংগ্রেস সমর্থকরা প্রচারে বেরিয়ে একাধিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ।

তবে কেন্দ্র বাহিনীর কড়া নজরদারিতে গত 23 এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন অবাধ শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে । বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটদান প্রক্রিয়া মন্থর করার চেষ্টা করেছিল বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস । কমিশনের তৎপরতায় বহরমপুরে শেষ পর্যন্ত 91.72 শতাংশ ভোট পড়েছে, যা সর্বকালের সেরা বলেই ধরা হচ্ছে । যদিও নির্বাচন মিটতেই ফের বহরমপুর অশান্ত হতে শুরু করেছে ।

হাত শিবিরের অভিযোগ, কংগ্রেসকে সমর্থন করায় শনিবার রাতে চার নম্বর ওয়ার্ডে এক পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়েছে । এক মহিলা-সহ তিনজনকে যথেচ্ছভাবে মারধর করা হয় । এক যুবতীর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয় । তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে । ওই পরিবারের দাবি, তাঁরা নির্বাচনের দিন কংগ্রেসের নির্বাচনী ক্যাম্পে একটি ফ্যান দিয়েছিল । অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সমর্থন করায় হামলা বলে দাবি করা হয়েছে ।

