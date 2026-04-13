সন্দেশখালিতে বিজেপিতে ভাঙন, শাহজাহান-পরবর্তী অধ্যায়ে জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল

সন্দেশখালিতে বিজেপিতে ভাঙন, শাহজাহান-পরবর্তী অধ্যায়ে জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল
তৃণমূলে যোগদানকারীদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আদিবাসীদের 'সারনা ধর্ম'-এর স্বীকৃতির দাবিতে সরব হয়েছেন, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তা আটকে রেখেছেন ।
Published : April 13, 2026 at 1:20 PM IST
সন্দেশখালি, 13 এপ্রিল: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর 24 পরগনার রাজনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ মোড় সন্দেশখালিতে । গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় আট হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল । শেখ শাহজাহান ইস্যু এবং সন্দেশখালির উত্তাল পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক ডামাডোল তৈরি হয়েছিল, তাতে শাসকদল বড়সড় ধাক্কা খায় । তবে সেই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠে জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল ৷ এবার হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা বিজেপি শিবিরে ভাঙন ধরাল ।
সোমবার ধামাখালিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব ও বিজেপির প্রায় 50 জন স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে শাসকদলে যোগদান করেন । সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লকের সভাপতি দিলীপ মল্লিক, সুকুমার মাহাত এবং তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদারের উপস্থিতিতে এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয় । শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ার পর এই এলাকায় তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, এই দলবদল তার মোক্ষম জবাব বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
তৃণমূলে যোগদানকারী আদিবাসী সংগঠনের নেতা দিলীপ সরদার ও ভোলানাথ গিরি সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন । তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আদিবাসীদের 'সারনা ধর্ম'-এর স্বীকৃতির দাবিতে সরব হয়েছেন, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তা আটকে রেখেছেন । শেখ শাহজাহান-কাণ্ডে বিজেপি যে ক্ষোভকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল, তা আজ ম্লান করে দিয়েছেন যোগদানে ইচ্ছুক কর্মীরা ।
তাঁদের দাবি, স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনও আদিবাসী মহিলাকে তৃণমূল প্রার্থী করায় তাঁরা নারী শক্তির পাশে দাঁড়াতে চান । লোকসভার হারানো জমি পুনরুদ্ধার এবং শাহজাহান-পরবর্তী জমানায় নতুন করে জনসমর্থন জোটাতে এই জয় তৃণমূলের কাছে 2026-এর বিধানসভা ভোটে তুরুপের তাস হতে পারে ।
এ বিষয়ে সন্দেশখালি বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা সন্দেশখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সুকুমার মাহাত বলেন, "2024 লোকসভা নির্বাচনে মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিল বিজেপি । 2026 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদারের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা । আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতেই বিজেপি শিবির থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া ।"
এ বিষয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়েছেন ।