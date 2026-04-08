প্রতিশ্রুতি মতো রাস্তা না-মেলায় হাড়োয়ায় রক্তারক্তি ! নির্বাচনী সভায় প্রকট তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

প্রতিশ্রুতি মতো রাস্তা না-মেলায় হাড়োয়ায় রক্তারক্তি ! নির্বাচনী সভায় প্রকট তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
দু'পক্ষের সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রও ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ ৷ তাতে তৃণমূল কর্মীরা গুরুতর জখম হন ।
Published : April 8, 2026 at 1:58 PM IST
হাড়োয়া, 8 এপ্রিল: নির্বাচনের আগে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি বলে অভিযোগ ৷ তাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা । তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে চরম উত্তেজনা ছড়ায় । তাতে তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিনের সমর্থনে হাদিপুর-ঝিকড়া 2 নম্বর পঞ্চায়েতের উত্তর আব্দানগর এলাকায় একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল । মঞ্চে যখন প্রার্থী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, ঠিক তখনই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একটি অংশ অভিযোগ তোলেন যে, গত উপ-নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ভোট মিটলেই এলাকার বেহাল কাঁচা রাস্তাটি পাকা করে দেওয়া হবে । কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই কাজ হয়নি কেন, এই প্রশ্ন তুলতেই দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয় ।
মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতির রূপ নেয় ৷ শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি । অভিযোগ উঠেছে, এই সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার ফলে অন্তত তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন । পরিস্থিতি বুঝে প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন তড়িঘড়ি সভা ছেড়ে চলে যান । খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । বর্তমানে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ করছে ৷ পরিস্থিতি থমথমে ।
বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পুষ্পা (IPS) বলেন, "বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং খুব দ্রুত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।" তবে এই ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন এ বিষয়ে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেবেন না বলে জানিয়েছেন ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়েছে । রাজ্য বিজেপি সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি কাসেম আলি শাসকদলের কড়া সমালোচনা করে বলেন, "সবে শেষের শুরু তৃণমূলের ৷ সিন্ডিকেট ও কাটমানির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বহুদিনের ৷ এখন সেটি সাধারণ মানুষের সামনে চলে আসছে ৷ তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জায়গা জেলেই হবে । এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।"