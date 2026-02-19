ETV Bharat / politics

বিধানসভা ভোটের মুখে কুলটিতে তৃণমূলে ভাঙন, আটশো কর্মী নিয়ে বিজেপিতে বুম্বা

বাম ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরেই বুম্বার রাজনৈতিক উত্থান। পরে কুলটির প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে তৃণমূলে যোগ দেন।

kulti
দলবদল৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 19 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে কুলটির রাজনীতিতে বড় ধাক্কা । তৃণমূলের সংগঠক মুখ বুম্বা চৌধুরী দল ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। তাঁর সঙ্গে প্রায় আটশো কর্মী-সমর্থকও গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন। পদ্ম শিবিরের দাবি, ভোটের মুখে এই যোগদানে সংগঠনকে এলাকায় বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

এদিন যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷ তিনি বুম্বাকে দলীয় পতাকা তুলে দেন। শুধু তৃণমূল নয়, বাম শিবির থেকেও কয়েকজন নেতা এ দিন বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে সিপিআই(এম) নেতা বুদ্ধদেব দত্তের নামও উল্লেখযোগ্য৷ বিজেপির দাবি, আগামিদিনে আরও দলবদল হবে অর্থাৎ ভোটের মুখে একযোগে তৃণমূল ও বাম শিবিরে চিড় ধরানোর বার্তা দিতে চাইল গেরুয়া শিবির।

বিধানসভা ভোটের মুখে কুলটিতে তৃণমূলে ভাঙন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কুলটি বিধানসভায় বুম্বা চৌধুরী পরিচিত মুখ। ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরেই তাঁর রাজনীতিতে উত্থান। একসময় ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে কুলটির প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়-এর ঘনিষ্ঠ হিসেবে তৃণমূলে যোগ দেন। তিন বছর কুলটি ব্লক যুব সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। তবে গত কয়েক মাস ধরে দলের ভিতরে গুরুত্ব কমে যাওয়া এবং নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার জেরে তিনি কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে বুম্বার বক্তব্য, "হিন্দু হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব আজ সংকটে। নিজেদের বাঁচাতেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্ষমতার প্রশ্ন এখন বড় নয়, বড় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা।" তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "বুম্বা দক্ষ সংগঠক। ওর যোগদানে আমাদের সংগঠন শক্তি পাবে। বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে।"

অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য ঘটনাকে গুরুত্বহীন দেখাতে চেয়েছে। জেলা সম্পাদক সুব্রত সিনহা বলেন, "এসব দলবদলে বিশেষ কোনও প্রভাব পড়বে না৷ কারণ, এলাকার মানুষ ভাল করেই বিজেপিকে চেনে৷" একই সঙ্গে সুব্রতবাবু এও বলেন, "বুম্বা আমার ভাইয়ের মতো। ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট পেয়েছি। তবে কুলটির মাটিতে বিজেপিকে ভাঙবই। খুব শিগগিরই গেরুয়া শিবিরের বড় নেতারাই তৃণমূলে আসবেন।" এখন দেখার, ভোটের আগে কুলটিতে এই পালাবদল কতটা প্রভাব ফেলে।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP
TMC
কুলটি
KULTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.