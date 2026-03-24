ভবানীপুর বড় 'চ্যালেঞ্জ'! নিজের কেন্দ্র ছেড়ে মমতার হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে ফিরহাদ

নিজের কেন্দ্রের প্রচারকে সাময়িক সরিয়ে রেখে দলনেত্রীর হয়ে ময়দানে নামা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর জয়ই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে ।

নিজের কেন্দ্র ছেড়ে মমতার হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার ফিরহাদের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 4:27 PM IST

কলকাতা, 24 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রটিকে 'পাখির চোখ' করেছে রাজ্যের শাসকদল । রবিবার চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দলীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি মেগা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই হাইভোল্টেজ বৈঠকেই ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে 60 হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী করার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে । আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকেই এখন নিজের ব্যক্তিগত 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে গ্রহণ করেছেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ।

দলনেত্রীর জয়ের ব্যবধান রেকর্ড মাত্রায় নিয়ে যেতে নিজের কেন্দ্র কলকাতা বন্দর (পোর্ট) এলাকার চেয়েও বর্তমানে ভবানীপুরেই বেশি সময় দিচ্ছেন তিনি । সোম ও মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভবানীপুরের অলিতে গলিতে, মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছেন এই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ।

নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বা নিজের কেন্দ্রের প্রচারকে সাময়িক সরিয়ে রেখে দলনেত্রীর হয়ে ময়দানে নামা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর জয়ই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে । তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলে আমরা সবাই জিতে গেলাম । বাংলার সম্মান মমতাদির মার্জিনের উপর নির্ভর করছে ।"

ভবানীপুরের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূল নেত্রীর পাশেই রয়েছেন বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি । বাড়ি বাড়ি প্রচারের ফাঁকেই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন রাখছেন । ফিরহাদের দাবি, প্রচারের ফাঁকে তিনি মানুষের মেজাজ বুঝতে নিজের মতো করে একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন । সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি জানিয়েছেন, ওই এলাকার প্রতি 10 জন ভোটারের মধ্যে অন্তত আটজনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সমর্থন করছেন ।

তবে এই জনসংযোগ ও প্রচারের মাঝেই ভবানীপুরের ভোটার তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন ফিরহাদ হাকিম । এসআইআর (SIR) বা সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা থেকে বহু ভোটারের নাম বাদ পড়া এবং বিবেচনাধীন থাকা নিয়ে যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ তিনি ।

ফিরহাদের অভিযোগ, বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ভবানীপুরের ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি করার চক্রান্ত করছে । তিনি বলেন, "অ্যাডজুডিকেশনে কতজনকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, সেটা যদি ঠিকমতো হয়ে যায়, তাহলে 60 হাজারের থেকে অনেক বেশি ভোটে মমতাদি জিতবেন ।"

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজ্যের এই মন্ত্রী আরও বলেন, "অ্যাডজুডিকেশন প্রিপেয়ারিং মানে কী ? হ্যাঁ কি না পরিষ্কার করে বলো । কতগুলো নাম বাদ গেল আর কতগুলো নাম জুড়ল, তা স্পষ্ট করা হচ্ছে না । এইরকম ভাবে ইলেকশন কমিশন বদমাইশি করছে ।"

ভোটার তালিকার এই জটিলতা নিরসনে তৃণমূল কংগ্রেস চুপ করে বসে থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফিরহাদ । তিনি জানিয়েছেন, দলের আইটি সেলের কর্মীরা কম্পিউটারে বসে গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন । এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা হাতে এলেই বোঝা যাবে ঠিক কতজনের নাম বাদ পড়েছে । প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে যাওয়া থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার মতো আইনি পদক্ষেপ করার কথাও ভাবছে ঘাসফুল শিবির ।

অন্যদিকে, 67 বছর বয়সেও এই তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে টানা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম ৷ 17 বছর বয়স থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ফিরহাদ জানান, তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে এখনও পুরোপুরি ফিট । পঞ্চাশ বছর ধরে এভাবেই তিনি মানুষের জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছেন । রোজ সকালে 'মুড়ি আর চা' খেয়েই তিনি প্রচারের ময়দানে বেরিয়ে পড়েন । বয়সের ভার তাঁকে ছুঁতে পারেনি, এটা বোঝাতে গিয়ে তাঁর রসিকতা, "পলিটিশিয়ানরা ফিট থাকেন, থুত্থুড়ে হয়ে যান না ।"

সব মিলিয়ে, ভবানীপুরে মমতার রেকর্ড জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া তৃণমূল । আর সেই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দলের একনিষ্ঠ সৈনিকের মতোই ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম ।

