মেদিনীপুর শহরে গডসের নামে ব্যানার, বিতর্কে বিজেপি-র ‘সদস্য়’

মেদিনীপুর শহরে গডসের নামে ব্যানার, বিতর্কে বিজেপি-র ‘সদস্য়’
Nathuram Godse Banner Controversy: বিজেপির দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই ৷ কংগ্রেস এই নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷
Published : November 13, 2026 at 5:02 PM IST
মেদিনীপুর, 13 নভেম্বর: নাথুরাম গডসের ব্যানার বিতর্ক পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর শহর মেদিনীপুরে ৷ শুক্রবার মেদিনীপুর শহরে নাথুরাম গডসের ছবি দেওয়া এক ব্যানার দেখা যায় ৷ লেখা রয়েছে, ‘বীর লহ প্রণাম’ ৷ যিনি এই ব্যানার টাঙিয়েছেন, তিনি নিজেকে বিজেপির সদস্য বলে দাবি করেছেন ৷
ফলে এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ বিজেপিকে নিশানা করেছে কংগ্রেস ৷ বিজেপির দাবি, এই ব্যানার বা ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ কারও এই নিয়ে সমস্যা থাকলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে ৷
1948 সালের 30 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ সেই অপরাধে ফাঁসি হয় নাথুরাম গডসের ৷ প্রায় আট দশক আগে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে এখনও প্রাসঙ্গিক ৷ নাথুরাম যেহেতু একসময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক বা আরএসএস-এর সদস্য ছিলেন, তাই কংগ্রেস-সহ একাধিক রাজনৈতিক দল এই নিয়ে এখনও তোপ দাগে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
আবার অনেককে নাথুরাম গডসের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেও দেখা যায় ৷ যেমন - মেদিনীপুর শহরের চিত্রশিল্পী মৃণ্ময় সাউ ৷ তিনি নাথুরামকে হিরো আর গান্ধিজিকে ভিলেন বলে মনে করেন ৷ তাই শুক্রবার তিনি মেদিনীপুর শহরের কর্মচারী ভবনের সামনে একটি ব্যানার টাঙিয়েছেন ৷ যেখানে নাথুরাম গডসের ছবি রয়েছে ৷ আর লেখা রয়েছে, ‘বীর লহ প্রণাম’ ৷
নিজেকে বিজেপির সদস্য হিসেবে পরিচয় দেওয়া মৃণ্ময়ের দাবি, ‘‘ছোটবেলা থেকে যে ইতিহাস আমাদেরকে জানানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ উল্টো এবং ভিন্ন । তবে মা-দিদিমাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম গান্ধিজির চরিত্র । এরপর আমরা বড় হয়ে পড়াশোনা করে ইতিহাস জেনেছি ৷ তাতে আমরা জেনেছি যে আসল হিরো হচ্ছে নাথুরাম গডসে, যেখানে খলনায়ক গান্ধিজি । আমি মনে করি আগামিদিনে নাথুরাম গডসের মূর্তি দিকে দিকে থাকবে ৷ গান্ধিজির মূর্তি কোথাও থাকবে না ।’’
স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ সরব হয়েছে কংগ্রেস ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরে কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব সিট বলেন, ‘‘এ ভয়ংকর পরিস্থিতি । যেখানে গোটা বিশ্ব গান্ধিজির মহিমা স্বীকার করে ৷ সেখানে এরকম কতিপয় মানুষ নাথুরাম গডসেকে এখনও হিরো মনে করে । নাথুরাম গডসে সন্ত্রাসবাদী, যিনি জাতির জনককে হত্যা করেছেন । তাঁকে মহিমান্বিত করার যে চেষ্টা, তার আমি ভারতবাসী হিসেবে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের কোনও অবদান নেই, যাঁদের কেবল মানুষ জেনেছে গান্ধিজির হত্যাকারী হিসেবে । আগে দেখতাম সোশাল মিডিয়ায় আইটি সেল গান্ধিজির নামে ভুলভাল প্রচার করত । এখন দেখছি সেই বিজেপি নাথুরাম গডসের ব্যানার টাঙিয়েছে । আমরা এই ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করব । সেই সঙ্গে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার দাবি জানাব ।’’
সঞ্জীব আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়েকদিন পর মেদিনীপুরে আসবেন এবং এই 200 মিটারের মধ্যে থাকা গান্ধিজির মূর্তিতে মালা দেবেন ৷ সেখানে এই ধরনের চিত্র কোনওভাবে বরদাস্ত করব না আমরা ।’’
যদিও এই বিষয়ে বিজেপি জেলা সভাপতির সৌমেন তেওয়ারি বলেন, ‘‘যিনি দিয়েছেন এই ব্যানার, তিনি কোনও ধরনের বিজেপির চিহ্ন বা বিজেপি বলে লিখে উল্লেখ করেননি । এটা ওঁর নিজস্ব ব্যাপার । এই নিয়ে বিজেপির কোনও মাথাব্যথা নেই ।’’ পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ‘‘এটা যদি কারও দৃষ্টিকটূ বলে মনে হয়, তিনি অভিযোগ করতে পারেন ৷ সেটাও তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার । এই নিয়ে দল কোনও দায়িত্ব নেবে না ৷’’
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